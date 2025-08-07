🚀 Как найти инвестора для бизнеса: пошаговая инструкция для привлечения средств

1. Чётко определите, зачем вам инвестиции

Инвестору важна не просто ваша идея, а конкретика: зачем нужны средства и как они окупятся.

Ответьте себе:

– Какую часть бизнеса нужно усилить?

– Какая сумма требуется и на что она пойдёт?

– Какая ожидается доходность?

– Какие риски могут возникнуть?

Убедительные ответы — основа успешного диалога с инвестором.