Бизнес-план для инвестора: как составить документ, который привлекает деньги, а не пылится в папке

И вот здесь начинается паника. У многих «бизнес-план» ассоциируется либо с огромной кипой скучных документов на 50 страниц, либо с готовым шаблоном из интернета, который только отталкивает инвесторов. Но на деле всё проще.

Бизнес-план для инвестора — это не бюрократия и не «галочка». Это инструмент, который отвечает на три главных вопроса:

Как проект зарабатывает деньги?

Что конкретно предприниматель сделает на средства инвестора?

Как и когда инвестор получит возврат с доходностью?

Давай разберёмся, каким должен быть бизнес-план, чтобы реально привлекать инвестиции, а не превращаться в формальность.