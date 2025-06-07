По следам интересных банкротных судебных дел

Соотношение доказательств из уголовного дела и взыскание убытков в банкротстве

Соотношение доказательств в рамках уголовного дела и взыскания убытков в банкротстве

Вновь хотела бы обратить внимание на любопытное дело ⚖️, в котором, на мой взгляд, суд верно определил юридически значимые обстоятельства и направил дело на новое рассмотрение 🔄.

Речь идет о Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 11.04.2025 по делу № А54-3783/2017

(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/14bb7724-2a97-41b7-a502-241b5db07491/9ef69d5c-f4a9-4f50-ba85-944e545bba7a/A54-3783-2017_20250411_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True ) 📄.

Суд округа отметил, что вывод о наличии доказательств вины в причинении ущерба должнику является преждевременным ⏳, поскольку данные обстоятельства, в том числе факт наличия или отсутствия вины конкретного лица, должны устанавливаться в рамках уголовного дела 🕵️‍♂️, которое в настоящее время находится в производстве органов предварительного следствия.

Суть дела:

В рамках дела о банкротстве АО «СК ОПОРА» конкурсный управляющий обратился в суд с заявлениями:

— о взыскании с бывших директоров и бенефициара убытков в пользу должника в солидарном порядке 💸,

— о привлечении бывшего директора должника к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «СК ОПОРА», а также о приостановлении производства по данному заявлению до определения размера ответственности по окончании расчетов с кредиторами ⚠️.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили данные требования 👍. Однако суд округа отменил принятые судебные акты ❌.

Позиция Округа:

В производстве Главного следственного управления Следственного комитета РФ находится уголовное дело № 424020077030017767, в рамках которой бывшему директору должника предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч. 4 ст.174.1 УК РФ, повлекших причинение АО «СК ОПОРА» ущерба в сумме 510 123 519,63 руб. в результате совершения обвиняемой действий, перечисленных истцом в рассматриваемом заявлении.

В названном обвинительном заключении содержится вывод о том, что для достижения поставленных целей бенефициаром распределены роли участников организованной преступной группы, согласно которым Стрелецкая Е.Н., являясь генеральным директором, подконтрольного участникам организованной группы ООО «Открытый Мир», используя свое служебное положение и полномочия единоличного исполнительного органа, установленные Уставом ООО «Открытый Мир», ст. 40 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об ООО», должна была:

-подписать от имени ООО «Открытый Мир» договоры займов денежных средств и договоры купли-продажи ценных бумаг, на основании которых АО «СК ОПОРА» должно передать в пользу ООО «Открытый Мир» денежные средств и ценные бумаги,

-после совершения хищения денежных средств и ценных бумаг, обеспечить сохранность имущества, а также его последующую легализацию, путем заключения от имени ООО «Открытый Мир» сделок и проведения финансовых операций, направленных на придание похищенному имуществу и денежных средств, правомерного вида владению, пользованию и распоряжению,

-с целью сокрытия следов преступления, придания действиям участников организованной группы вида гражданско-правовых отношений, исключения возможных претензий со стороны надзорного органа - Центрального Банка РФ к сделкам, направленным на выводы активов, а также с целью исключения возможности взыскания задолженностей по договорам в случае потери контроля за управлением АО «СК ОПОРА», должна была подписать от имени ООО «Открытый Мир» соглашения с АО «СК ОПОРА» о продлении срока оплаты по договорам,

-выполнить иные сопутствующие действия, необходимость в которых возникнет в процессе совершения преступления.

При этом Муратов А.С., Стрелецкая Е.Н. и Фролова Л.А. согласились на участие в преступной группе, руководствуясь личными корыстными мотивами, рассчитывая на получение дополнительного денежного вознаграждения от бенефициара, а также дальнейшее совместное с последним сотрудничество в бизнесе с целью повышения своего благосостояния.

Таким образом, выводы арбитражных судов нижестоящих инстанций об обстоятельствах, повлекших причинение ущерба должнику, наличии доказательств вины бывшего директора является преждевременным, поскольку данные обстоятельства, в т.ч. факт наличия либо отсутствия вины бывшего директора подлежат установлению в рамках уголовного дела, которое в настоящее время находится в производстве органов предварительного расследования.

Важным обстоятельством является то, что состав деликта в уголовном процессе имеет иную правовую природу по сравнению с гражданско-правовым требованием о взыскании убытков, рассматриваемым в арбитражном процессе ⚖️. Это означает, что установление деликта в одной отрасли права не влечёт его автоматического признания в другой; каждый из них требует самостоятельного доказывания 🕵️‍♂️.

В то же время, учитывая, что фактические обстоятельства, на которых основано обвинение Стрелецкой Е.Н. в рамках уголовного дела, во многом совпадают с обстоятельствами, приведёнными истцом в обоснование настоящего заявления, арбитражный суд обязан был принять во внимание позицию Конституционного Суда РФ 🏛️ (определения от 28.05.2020 №1246-О, от 25.10.2018 №2683-О). Согласно этой позиции, пункт 1 части 1 статьи 143 АПК РФ направлен на предотвращение принятия противоречащих друг другу судебных актов, что способствует обеспечению принципа правовой определённости ✅ и служит гарантией законности и обоснованности решений арбитражных судов 📜.

Невозможность рассмотрения данного спора объясняется тем, что существенные для дела обстоятельства подлежат установлению в рамках другого судебного разбирательства 🔄. Эта процессуальная норма призвана исключить противоречие судебных актов по делам с совпадающими предметами доказывания 🚫.

Судебные акты отменены в части взыскания убытков со Стрелецкой Е.Н., спор направлен на новое рассмотрение.

В первой инстанции рассмотрение дела назначено на 24.06.2025 г. Будем следить за ходом рассмотрения вышеуказанного обособленного спора.

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