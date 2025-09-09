Исчисление сроков для возврата излишне уплаченного налога

Интересное развитие судебной практики получил вопрос исчисления срока для возврата излишне уплаченного налога.

12.03.2025 СКЭС ВС РФ вынесла Определение по делу № А40-195715/2023, в котором был рассмотрен вопрос о порядке исчисления сроков для возврата сумм излишне уплаченного налога в условиях введения институтов ЕНС и ЕНП.



Как следует из судебных актов по данному делу, ООО «Ильгед» исчисляло и уплачивало налог на имущество за 2019–2021 гг. в отношении объекта недвижимости, по которому налоговая база определялась исходя из его кадастровой стоимости. Вместе с тем в конце 2022 г. в рамках административного судопроизводства был принят судебный акт, признавший неправомерным включение его в региональный перечень таких объектов уже с начала 2019 г.



В связи с этим в декабре 2022 г. ООО «Ильгед» были представлены уточненные декларации с уменьшением налоговой обязанности за все указанные периоды, а в январе 2023 года – заявление о возврате денежных средств путем формирования положительного сальдо ЕНС.



Налоговый орган отказал в возврате денежных средств, уплаченных в октябре 2019 г. платежными поручениями от 24.10.2019г. № 133 на сумму 1 700 000 рублей и от 30.10.2019г. № 55183 на сумму 999 555,99 рублей.



Принимая такое решение, налоговый орган исходил из того, что ООО «Ильгед» пропущен 3-летний срок для возврата налога в соответствии с пп. 1 п. 7 ст. 11.3, ст. 79 НК РФ, который должен исчисляться с момента фактической уплаты суммы налога (24.10.2019г. и 30.10.2019г.) и который истек в октябре 2022 года.



Суды первой и апелляционной инстанции в возникшем споре приняли сторону ООО «Ильгед», посчитав, что в отсутствие практики применения института ЕНС при определении срока для формирования положительного сальдо ЕНС следует исходить из общих правил, установленных для сроков исковой давности в рамках гражданских правоотношений, составляющий 3 года. При таких обстоятельствах срок для обращения ООО «Ильгед» с соответствующим заявлением о возврате в порядке ст. 79 НК РФ в январе 2023 г. пропущен не был.



Суд кассационной инстанции отменил решения судов нижестоящих инстанций, посчитав, что

с учетом ранее сложившейся судебной практики 3-летний срок для обращения Общества с заявлением о возврате налога на имущество и формирования положительного сальдо ЕНС отсчитывается с даты фактической уплаты налога. Соответственно, в случае Общества такой срок истек в 24.10.2019г. и 30.10.2019г.Верховный Суд РФ отменил постановление суда кассационной инстанции и оставил в силе судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, сформулировав ряд важных правовых позиций в условиях введения новых институтов ЕНС и ЕНП.



В частности,

налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (ч.1 ст. 3 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций»).



Таким образом, по итогам налогового периода 2019 г. декларация по налогу на имущество организаций подлежала представлению не позднее 30.03.2020 г.



Соответственно, моментом, когда налогоплательщик данного налога должен был узнать о сумме подлежащего уплате по итогам периода налога, и, соответственно, об излишней уплате налога, если она имела место, является 30.03.2020 г. Применительно к спорной сумме налога на имущество организаций за 2019 г., признаваемой сторонами спора и судами в качестве излишне уплаченной (взысканной), в размере 2 699 555,99 руб., представленное 18.01.2023г. обществом в налоговый орган заявление о распоряжении путем возврата суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС налогоплательщика, было реализовано в пределах прав налогоплательщика и подлежало удовлетворению.Соответственно, у суда округа не было оснований для отмены актов судов первой и апелляционной инстанций.



