В каждой стране существует своя система налогообложения, при этом объектами налогообложения выступают не только доходы и имущество. Италия 🇮🇹 известна высокими налоговыми ставками: совокупная налоговая нагрузка на бизнес здесь может достигать 50% 💰.

Даже такой, казалось бы, простой процесс, как сбор грибов (по-итальянски — andare a funghi) 🍄, в Италии подчинен строгим правилам и требует официального разрешения 📄.

В отличие от России, где предусмотрена уголовная ответственность по ст.260.1 УК РФ за сбор краснокнижных грибов и административная ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ за сбор грибов в заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях, сбор грибов в Италии является платным и четко регламентированным занятием.

Например, в Пьемонте стоимость лицензии на сбор грибов (raccolta funghi) составляет 5 евро в день, 10 евро в неделю и 30 евро в год 💶. В Тоскане тарифы еще выше: 15 евро за день, 40 евро за неделю или 100 евро за год. В то же время покупать грибы на рынке выходит значительно дороже — килограмм свежих боровиков стоит от 16 евро, а килограмм сушёных — от 70 евро 🛒.

Правила сбора могут отличаться в зависимости от региона, однако в целом разрешается собирать не более 3 килограммов грибов в день на человека старше 10 лет, имеющего лицензию ⚖️.

Важно отметить, что этот лимит установлен на каждого грибоискателя отдельно, а не на всю группу. Если этот лимит превышен, предусмотрен штраф: 33 евро за каждые дополнительные 500 граммов собранных грибов. За сбор грибов в ночное время или в запрещённых местах, например, в национальных парках (parco nazionale) 🌲, штраф составляет 98 евро.

Грибники обязаны очищать собранные грибы прямо на месте, чтобы не разносить мусор 🧹. Использование грабель и других инструментов, способных повредить грибницу, запрещено 🚫.

Планируя «тихую охоту» в Италии 🍄, обязательно предварительно ознакомьтесь с официальной информацией на сайтах местных властей 🌐.



