Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
наталья коновалова
Налоги, взносы, пошлины

Армения: налог на пыль

ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас.

Официального «налога на пыль» в Армении нет. ℹ️ Вместе с тем с 1 января 2024 года вступил в силу новый экологический сбор — «Налог на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (ст. 14.1 Налогового кодекса РА) 📅, который в СМИ и среди населения часто называют «налогом на пыль» 📰.

Кратко о сути📌

- 🧾 Налог начисляется с предприятий за каждую тонну выбросов определённых веществ в атмосферу.

- 🏭 Облагаются выбросы от стационарных источников (трубы, печи и т.п.).

- 🧪 Контролируемые вещества:

  1. Взвешенные частицы (пыль) 🌫️

  2. Диоксид серы (SO₂) 🟠

  3. Оксиды азота (NOx) 🔵

  4. Летучие органические соединения (ЛОС) 🧴

Кто является плательщиком: 👥

- 🏭 В основном — промышленные предприятия: горно‑добывающие и металлургические комбинаты, цементные заводы, производители строительных материалов, крупные котельные и т.д.

- 🚫 Налог не распространяется на физических лиц за выбросы от личных автомобилей 🚗 или отопления частных домов 🏠 — он ориентирован на промышленный сектор.

Цели введения налога🎯

- 🔧 Стимулировать модернизацию производства и установку систем очистки (например, пылеулавливающих фильтров): при снижении выбросов уменьшается и налог.

- 🌬️ Улучшить качество воздуха в городах, подверженных смогу и промышленным выбросам (в частности Ереван, Раздан, Алаверди).

- 🌍 Содействовать выполнению международных экологических обязательств Армении.

Вывод ✅

Под «налогом на пыль» обычно понимают налог на выбросы, где пыль — лишь один из объектов обложения. Это не отдельный сбор, а элемент государственной экологической политики, направленной на сокращение загрязнений и улучшение здоровья населения 🌱.

📌Контакты: https://t.me/zakonsovet

Информации об авторе

наталья коновалова

наталья коновалова

адвокат в ПАСО

5 подписчиков62 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы