Армения: налог на пыль

Официального «налога на пыль» в Армении нет. ℹ️ Вместе с тем с 1 января 2024 года вступил в силу новый экологический сбор — «Налог на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (ст. 14.1 Налогового кодекса РА) 📅, который в СМИ и среди населения часто называют «налогом на пыль» 📰.
Кратко о сути📌
- 🧾 Налог начисляется с предприятий за каждую тонну выбросов определённых веществ в атмосферу.
- 🏭 Облагаются выбросы от стационарных источников (трубы, печи и т.п.).
- 🧪 Контролируемые вещества:
1. Взвешенные частицы (пыль) 🌫️
2. Диоксид серы (SO₂) 🟠
3. Оксиды азота (NOx) 🔵
4. Летучие органические соединения (ЛОС) 🧴
Кто является плательщиком: 👥
- 🏭 В основном — промышленные предприятия: горно‑добывающие и металлургические комбинаты, цементные заводы, производители строительных материалов, крупные котельные и т.д.
- 🚫 Налог не распространяется на физических лиц за выбросы от личных автомобилей 🚗 или отопления частных домов 🏠 — он ориентирован на промышленный сектор.
Цели введения налога🎯
- 🔧 Стимулировать модернизацию производства и установку систем очистки (например, пылеулавливающих фильтров): при снижении выбросов уменьшается и налог.
- 🌬️ Улучшить качество воздуха в городах, подверженных смогу и промышленным выбросам (в частности Ереван, Раздан, Алаверди).
- 🌍 Содействовать выполнению международных экологических обязательств Армении.
Вывод ✅
Под «налогом на пыль» обычно понимают налог на выбросы, где пыль — лишь один из объектов обложения. Это не отдельный сбор, а элемент государственной экологической политики, направленной на сокращение загрязнений и улучшение здоровья населения 🌱.
