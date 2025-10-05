Армения: налог на пыль

Официального «налога на пыль» в Армении нет. ℹ️ Вместе с тем с 1 января 2024 года вступил в силу новый экологический сбор — «Налог на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (ст. 14.1 Налогового кодекса РА) 📅, который в СМИ и среди населения часто называют «налогом на пыль» 📰.