Суть дела из Определения Верховного суда от 28.01.2025 № 5‑КГ24‑154‑К2: 📝
Истец (жена) обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. В число спорного имущества включена квартира, полученная истцом и её супругом по договору пожизненного содержания с иждивением 🏠📜.
Позиции нижестоящих судов
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска ❌, постановив, что квартира является личной собственностью одного из супругов. Суд посчитал, что договор пожизненного содержания с иждивением по факту представляет безвозмездную передачу (приближен к договору дарения), поэтому основания для раздела отсутствуют. Тот факт, что содержание получателю ренты выплачивалось за счёт общих денежных средств супругов 💰, по мнению суда, не доказывает право на раздел квартиры.
- Апелляционная и кассационная инстанции согласились с таким решением ✅.
Позиция Верховного суда⚖️
Верховный суд указал, что если все расходы по договору пожизненного содержания с иждивением осуществлялись за счёт общих доходов супругов 💵, то имущество, приобретённое на основании такого договора, следует считать их совместной собственностью 🤝. Это остаётся верным даже в том случае, если обязанности по исполнению договора возложены только на одного из супругов.
Результат🔄
Постановления нижестоящих судов отменены; дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 🏛️
Вот как ответил ИИ на вопрос, является ли совместно нажитым имуществом квартира 🏠, полученная одним из супругов по договору ренты с пожизненным содержанием:
ИИ 🤖: Нет. По его мнению, имущество, переданное по договору ренты, принадлежит плательщику ренты; сами выплаты по договору 💸 — это обязательства плательщика перед получателем ренты, а не совместно нажитое имущество.
Однако будьте осторожны ⚠️: позиция Верховного суда РФ 🏛️ диаметрально противоположна.
