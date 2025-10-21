Результат🔄

Постановления нижестоящих судов отменены; дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 🏛️



Вот как ответил ИИ на вопрос, является ли совместно нажитым имуществом квартира 🏠, полученная одним из супругов по договору ренты с пожизненным содержанием:



ИИ 🤖: Нет. По его мнению, имущество, переданное по договору ренты, принадлежит плательщику ренты; сами выплаты по договору 💸 — это обязательства плательщика перед получателем ренты, а не совместно нажитое имущество.



Однако будьте осторожны ⚠️: позиция Верховного суда РФ 🏛️ диаметрально противоположна.

