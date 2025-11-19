Незаключенность договора подряда не освобождает заказчика от оплаты фактически выполненных работ

Верховный суд РФ в своем определении от 4 марта 2025 г. № 18-КГ24-368-К4 указал, что если работы выполнены до согласования всех существенных условий договора подряда, но впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к отношениям сторон подлежат применению правила о подряде и между ними возникают соответствующие обязательства ⚖️. Незаключённость договора подряда не освобождает заказчика от оплаты фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ, имеющих для последнего потребительскую ценность ✅.



Позиция Верховного суда РФ

Из совокупности статей 702, 432, 708, 740 ГК РФ следует, что существенными признаками заключения договора строительного подряда являются согласование сторонами вида и объема подлежащих выполнению работ, выполнение подрядчиком и принятие их заказчиком 📌.

В случае если результат выполненных работ находится у заказчика, у него отсутствуют какие-либо замечания по объему и качеству работ и их результат может им использоваться, незаключенность договора подряда не может являться основанием для освобождения заказчика от оплаты работ 📄.

При рассмотрении дела следует установить, что результат выполненных работ согласован с ответчиком, принят и находится у него, тот может им использоваться, данный результат имеет для него потребительскую ценность 🔎.

В настоящем деле заключение судебной почерковедческой экспертизы, составленное экспертом на основании материалов настоящего гражданского дела, противоречит установленным на их же основании обстоятельствам, однако неотносимым, недопустимым, недостоверным или полученным с нарушением закона доказательством заключение не признавалось, вопрос о назначении повторной экспертизы не обсуждался 🧾.

Тем не менее выводы судебной почерковедческой экспертизы суд апелляционной инстанции положил в основу постановленного судебного акта — заключение эксперта наряду с другими доказательствами, которым оно противоречит ⚠️.При таких обстоятельствах дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, где 11 сентября 2025 г. по делу назначена экспертиза 📎

Будем следить за рассмотрением этого дела 👀.

