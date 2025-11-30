ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
Судебная практика по налоговым спорам

Цена работы с техничками VS как остаться без штанов

Судебная практика. У меня вызывает обеспокоенность формирующаяся сейчас практика по искам прокуратуры о возврате всех перечисленных средств на основании сделки с фиктивным контрагентом.

Об этом мы рассказывали ранее, когда вышло одно из первых решений на эту тему.
Тенденция такова,что даже при исправлении налоговой отчетности и отказе от спорного вычета иск прокурора удовлетворяется😟. Тем самым налогоплательщик за такую сомнительную операцию платит и налоги, пени, штрафы, и всё полученное по сделке солидарно со своим фиктивным контрагентом.

Об этом подробно в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 1 ноября 2025 г. N Ф06-6360/25 📜 

Кратко о сути дела: 🔍 

  • Предприятие по договору госконтракта получило от заказчика денежные средства и перечислило часть этих средств своему контрагенту за поставку товарно‑материальных ценностей (ТМЦ). 💰 

  • Предприятие приняло по этой операции НДС к вычету. 🧾➕ 

  • В ходе проверки налоговая инспекция установила, что контрагент является «техничкой», а сама сделка — фиктивной. Предприятие представило уточненную декларацию и сняло НДС с вычета по спорной операции, то есть бюджетного ущерба, по сути, не осталось. ⚠️🧾✖️ 

  • Тем не менее прокуратура подала в суд иск против предприятия и его контрагента с требованием взыскать в пользу бюджета все суммы, перечисленные предприятием контрагенту. 🏛️🚨 

  • Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал указанные суммы в пользу бюджета. ⚖️✅

