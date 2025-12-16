8053 Премиум 2 mobile реально
наталья коновалова
Налоги, взносы, пошлины

Налог на кино в России 🎬

ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас.

♦️Налогообложение кинопоказов и кинопредпринимательства в России появилось в начале XX века, в период правления Николая II, когда государство начало вести учёт новых зрелищных форм 📜. Поводом послужила популярность фильма 1911 года «Оборона Севастополя»: его успех среди широкой публики и при дворе привёл к введению налога на киноискусство 🎞️.
 
Налоговая политика царской России в отношении кино отражала переход кинематографа из простого развлечения в самостоятельную культурную и экономическую отрасль и закладывала основы для его последующего государственного регулирования 🏛️.
 
💥В июле 2025 года в ряде СМИ появилась информация, что режиссёр Никита Михалков предлагал ввести плату в 5 млн рублей за допуск голливудских фильмов на российские экраны и дополнительно взимать 10% от их кассовых сборов 💸. По его словам, эти средства должны были поддержать развитие отечественной киноиндустрии.
 
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что такая мера может привести к закрытию многих прокатчиков, поскольку для большинства проектов сумма в 5 млн рублей окажется непосильной ⚠️.
 
Фильм «Оборона Севастополя», снятый более ста лет назад и посвящённый боям за город в Крымскую войну (1853–1856 гг.), после реставрации в 2025 году был вновь показан публике в Музее‑заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя 🎬.
 
🔥В настоящее время в России нет отдельного налога на кино: билеты в кинотеатрах продаются без дополнительных сборов ❌.
♦Как вы считаете, нужен ли налог на кино? 🤔
 
