Дед Мороз и Снегурочка против подрядчика

💥Сегодня — последний день 2025 года, впереди — долгожданный праздник 🎄. Даже сказочные персонажи заранее готовят свои усадьбы к гуляниям и — как ни странно — нередко оказываются участниками реальных судебных споров ⚖️. Расскажу об одном таком деле 🔍.



💥Московская «Усадьба Деда Мороза» обратилась в суд с иском к подрядчику о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ и о возмещении ущерба по договору подряда на ремонт кровли Теремов Снегурочки и Деда Мороза 📝. Истец указал, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ, а сами работы выполнил с дефектами и нарушениями строительных норм, что, по его мнению, свидетельствует о низкой квалификации рабочих и отсутствии должного контроля 🛠️. В результате нарушений технологии работ кровля протекла, и пострадало бутафорское оборудование, принадлежащее Деду Морозу и Снегурочке 💧🎭.



❗️Суд взыскал неустойку за просрочку ✅. Однако размер ущерба суд признал недоказанным ❌. Представленное истцом заключение специалиста не позволяло установить объём понесённых убытков и причинно‑следственную связь между недостатками ремонта и заявленным ущербом.



♦️При правильной защите следовало заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы, в рамках которой можно было бы установить наличие дефектов (устранимых и неустранимых), их стоимость и причинно‑следственную связь с возникшим ущербом 🔎📑.

Подробнее ➡️ решение Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2014 по делу № А40‑26997/14



💎Контакты: https://t.me/zakonsovet