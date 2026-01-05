Налог на жир (Япония)🇯🇵

С появлением фастфуда 🍔 и снижением двигательной активности 🏃во многих странах резко выросла доля людей с избыточным весом. Если в США 🇺🇸 с этой проблемой иногда борются хирургическим путем (например, бариатрическими операциями), то в Японии решили применять налоговые и страховые меры.



❗️В 2008 году был принят так называемый закон Metabo: граждане в возрасте от 40 до 75 лет ежегодно проходят медицинские осмотры, на которых измеряют вес и окружность талии 🩺📏. При превышении установленных порогов (в ряде источников фигурируют значения: около 85 см для мужчин и 90 см для женщин) предусмотрены санкции — от рекомендаций по коррекции образа жизни до возможного повышения страховых взносов; в некоторых публикациях упоминается и сумма штрафа в размере до 10% дохода 💸.

Эта мера была введена с целью сдержать рост ожирения и снизить распространение заболеваний, связанных с ним — в первую очередь диабета и сердечно‑сосудистых заболеваний ❤️⚕️.



♦️Общество восприняло инициативу неоднозначно: критики называют её вмешательством в личную жизнь 🤨, а власти утверждают, что программа помогает замедлять рост заболеваемости ✅.



➡️На длинных новогодних каникулах 🎄 полезно задуматься о том, как через налоговую и социальную политику государство может влиять на здоровье и продолжительность жизни своих граждан 🤔



❓️А как вы считаете, появится ли такой налог в России?



📌Контакты: https://t.me/zakonsovet