Судебные курьезы с участием Деда Мороза без заголовка

🎄 Продолжаю рассказывать про дела с участием Деда Мороза. В фокусе моего внимания три истории, где сказка встречается с реальностью.



📜 История 1: Иск разочарованного взрослого



Это дело о юристе Игоре Мирзоеве, который подал иск к АО «Дед Мороз» в декабре 2021 года (дело № 9-8/2022 ~ М-1452/2021).



· Что хотел истец? Он требовал 23 подарка (по одному за каждый год с 1998-го), исполнения заветных желаний (включая недвижимость и кругосветное путешествие) и компенсации морального вреда в 10 млн рублей. Его главный аргумент: раз АО позиционирует себя как «главного волшебника», оно должно исполнять обещания.

· Чем все закончилось? Судья Глебова С.М. вернула иск из-за формальных нарушений: истец не приложил квитанцию об оплате госпошлины (300 рублей) и не доказал, что направил копию иска ответчику.

· Интересные детали: После возврата иска Мирзоев не стал исправлять ошибки и отказался от судебного преследования. Этот случай получил широкую огласку, и на пресс-конференции 23 декабря 2021 года президент Владимир Путин с юмором предложил выступить адвокатом Деда Мороза, заметив, что тот дарит подарки только хорошим детям.



📜 История 2: Когда Дед Мороз стал должником



Это уже серьезный хозяйственный спор, рассмотренный в ноябре 2021 года (дело № 2-996/2021 ~ М-900/2021).



· Суть дела: Елена Бахвалова подала иск к АО «Дед Мороз» о взыскании долга за бухгалтерские услуги. По договору от октября 2020 года она разрабатывала финансовые документы (стратегию развития, план хоздеятельности, материалы для грантов и кредитов) за 50 000 рублей, которые ей так и не заплатили.

· Решение суда: Судья Нагаева Н.Н. частично удовлетворила иск, взыскав с АО «Дед Мороз» в пользу Бахваловой основную задолженность (50 000 руб.), неустойку, расходы на представителя и госпошлину. Компания пыталась оспорить договор, но суд встал на сторону исполнителя, так как акт выполненных работ был подписан.



📜 История 3: Дед Мороз как жертва преступления



Третья история показывает, что «Дед Мороз» — это еще и фамилия реального человека. В июне 2021 года суд (дело № 2-518/2021 ~ М-457/2021) рассматривал иск Николая Васильевича Деда Мороза.



· Что случилось?

Н.В. Дед Мороз стал жертвой мошенника Маркова О.В., осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). У него похитили 68 300 рублей.

· Решение суда: Судья Глебова С.М. (та же, что и в первом деле) удовлетворила иск частично, взыскав с преступника в пользу гражданина Деда Мороза установленный уголовным судом ущерб в полном объеме — 68 300 рублей.



💎 Итог



Как видим, в Великом Устюге Дед Мороз действительно «современен»: он фигурирует в суде и как сказочный бренд (АО), и как обычный гражданин. Суд подходит к делам с ним одинаково строго и беспристрастно: волшебный образ не освобождает от обязанности платить по счетам, но и не лишает права на защиту.

