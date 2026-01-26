ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас».

🤠 Налог на пряжки для ремней в США: где заканчивается «одежда» и начинается «аксессуар» 💰

Образ ковбоя прочно связан с США — особенно со штатами бывшего Дикого Запада 🇺🇸. Для Техаса ковбойские сапоги, джинсы, ремень и шляпа — не просто стиль, а элемент культурной идентичности 👢👖🎩. И, конечно, трудно представить «классического» техасца без массивной пряжки на ремне 🔥. В Америке ковбойская культура популярна в разных аспектах: в истории, в музыке, в кино и в одежде.

Но с точки зрения налогового права важна не эстетика, а классификация товара ⚖️.

США как любое государство заинтересовано в пополнении бюджета, где существует налог с продаж (sales tax) при реализации одежды и аксессуаров. Правила налогообложения устанавливаются в конкретных штатах/городах🏛️. В любом случае действует единый подход, при котором:

- одежда (clothing) может быть освобождена от налога полностью или частично либо подпадать под временные льготы (tax holiday) 🛍️✅;

- аксессуары (accessories), включая часы, платки, ремни и пряжки, как правило, льготами не охватываются и облагаются налогом по общим ставкам 💳

Следовательно, покупка эффектной пряжки в Техасе, как правило, будет облагаться налогом по ставке, действующей в конкретной точке продажи 🧾.

К примеру, в Техасе применяется штатная ставка sales tax: 6,25% 📊 плюс местные надбавки (город/округ/специальные округа) — в сумме до 8,25% 🧮

Как тут не вспомнить известное изречение: Красота требует жертв! В случае красивой пряжки для ремня - жертвы финансовые.

