наталья коновалова
Налог на пластические операции в США

ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

В некоторых штатах США когда‑то вводили так называемый «налог на ботокс» 🇺🇸💉 — сбор на пластические и косметические процедуры. Идея: ограничить доступность эстетической хирургии тем, кто может её оплатить, и направлять вырученные средства на улучшение медицины 🏥💸. В народе сбор окрестили «налогом на тщеславие» 

Нью‑Джерси:

- Ставка изначально ~6% от стоимости процедуры ⚖️📊. 
- Платил пациент; клиника/врач выступали сборщиками и переводили деньги в казну 🧾➡️🏛️. 
- Облагались только процедуры исключительно в косметических целях; лечебные и реконструктивные операции — освобождались ✅❌. 
  - Облагалось (косметика): подтяжка лица, увеличение груди, инъекции (ботокс, филлеры), лазерная эпиляция, химические пилинги, пересадка волос и т.п. 💉💇♀️✨. 
  - Не облагалось (реконструкция/лечение): восстановление после травм и ожогов, исправление врождённых аномалий, удаление опухолей, операции по восстановлению функций, реконструктивная стоматология и т.п. 🩺🔧. 
- Налог снижали по этапам в 2012–2014 гг. и полностью отменили для процедур, выполненных с 1 июля 2014 г. 📅🔚.

Нью‑Йорк:

- В феврале 2025 г. в Ассамблее штата был предложен законопроект A5469, похожий на подход Нью‑Джерси; оценивали доходность ≈ $30 млн/год 🗽💰 (предложение не ввели в действие). ❌

Итого: «налог на тщеславие» — в основном исторический опыт Нью‑Джерси и несостоявшаяся инициатива в Нью‑Йорке; в большинстве штатов США таких сборов нет 🧭.

Мнение для России — кратко:
- Плюсы 👍: дополнительные поступления в бюджет; возможность финансировать здравоохранение; оплата пластических операций по медицинским показаниям незащищенным и малообеспеченным слоям населения. 🏥💵 
- Минусы ⚠️: регрессивный эффект — сильнее бьёт по среднему классу; риск ухода услуг в тень и медицинского туризма; сложности в чётком разграничении «косметика vs лечение»; админнагрузка на клиники. 📉🕵️♀️ 
- Рекомендация ✅: вместо широкого «налога на тщеславие» рассмотреть прицельные меры — специальные сборы на отдельные дорогие услуги, прозрачное налогообложение доходов клиник с направлением средств в здравоохранение, ужесточение контроля и лицензирования. Перед введением — экономический и социальный анализ и пилотный проект ⚙️📊.
 
Как вы считаете, а нам в России нужен налог на тщеславие?

Дата публикации: 15.03.2026, 15:46

