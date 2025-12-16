Заказчик не подписывает акты КС-2 и КС-3. Что делать?

Переписка сторон как доказательство выполнения работ

Переписка между заказчиком и подрядчиком может подтверждать объём и факт выполнения работ, а также согласование смет и сроков. Юридическое значение имеют:

электронные письма;

сообщения в мессенджерах;

протоколы совещаний;

служебные записки.

Даже косвенные упоминания заказчиком хода работ или их результатов рассматриваются судами как признание факта их выполнения.

Для придания переписке надлежащей силы подрядчику следует зафиксировать её содержание. Наиболее надёжный способ — нотариальное заверение скриншотов или распечаток. В некоторых случаях суды принимают переписку и без нотариального подтверждения, если её достоверность не оспаривается.

Особую доказательственную силу имеют протоколы совещаний, где представители заказчика подтверждают объём, сроки и результаты. Такие документы могут компенсировать отсутствие подписанных актов КС-2 и КС-3.