Заказчик не подписывает акты КС-2 и КС-3. Что делать?

Такая ситуация может выражаться в следующих формах:
полное игнорирование направленных актов без предоставления ответа;
формальный отказ без мотивированных возражений (в нарушение ст. 753 ГК РФ);
несоблюдение согласованного договорного порядка сдачи и приёмки;
использование неподписания актов как способа давления на подрядчика (например, для снижения цены или навязывания дополнительных условий).
Во всех перечисленных случаях действия заказчика квалифицируются как уклонение от приёмки результата. Подрядчику необходимо фиксировать процесс направления документов и отсутствие мотивированных возражений, чтобы использовать это как доказательство в суде.
Доказательства выполнения работ при отсутствии подписанных КС-2 и КС-3
Односторонние акты КС-2 и КС-3 — оформляются подрядчиком и направляются заказчику. При отсутствии мотивированного отказа такие документы признаются допустимым доказательством (ст. 753 ГК РФ).
Переписка сторон — электронные письма, мессенджеры, протоколы совещаний, служебные записки, подтверждающие согласование объёмов, сроков и факта выполнения работ.
Документы строительного контроля — журналы производства работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, иные материалы с подписями представителей заказчика.
Фото- и видеофиксация — материалы, подтверждающие объём и качество работ на конкретные даты.
Независимая экспертиза — заключение технического специалиста, подтверждающее фактический объём и стоимость выполненных работ.
Односторонние акты КС-2 и КС-3
В соответствии со ст. 753 ГК РФ подрядчик вправе оформить акты выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости (КС-3) в одностороннем порядке. Основанием является уклонение заказчика от подписания приёмочной документации без направления мотивированных возражений.
Процедура включает следующие действия:
уведомление заказчика о готовности к сдаче работ;
направление актов на подпись с возможностью подтверждения факта их получения;
составление одностороннего акта при отсутствии ответа или при формальном отказе.
Односторонний акт фиксирует объём и стоимость работ и направляется заказчику с отметкой о его бездействии. В судебной практике такие документы признаются допустимыми доказательствами, если заказчик не представил доказательств наличия реальных недостатков результата.
Переписка сторон как доказательство выполнения работ
Переписка между заказчиком и подрядчиком может подтверждать объём и факт выполнения работ, а также согласование смет и сроков. Юридическое значение имеют:
электронные письма;
сообщения в мессенджерах;
протоколы совещаний;
служебные записки.
Даже косвенные упоминания заказчиком хода работ или их результатов рассматриваются судами как признание факта их выполнения.
Для придания переписке надлежащей силы подрядчику следует зафиксировать её содержание. Наиболее надёжный способ — нотариальное заверение скриншотов или распечаток. В некоторых случаях суды принимают переписку и без нотариального подтверждения, если её достоверность не оспаривается.
Особую доказательственную силу имеют протоколы совещаний, где представители заказчика подтверждают объём, сроки и результаты. Такие документы могут компенсировать отсутствие подписанных актов КС-2 и КС-3.
Документы строительного контроля
Ключевое значение имеют:
журналы производства работ — фиксируют ежедневный ход строительства, виды и объём работ, применяемые материалы, исполнителей;
акты скрытых работ — подтверждают выполнение операций, недоступных для проверки на последующих этапах;
исполнительная документация — исполнительные схемы, паспорта на материалы, сертификаты соответствия.
Подписи представителей заказчика или инженеров технического надзора в указанных документах прямо свидетельствуют о факте выполнения работ и их соответствии проектной документации.
Фото-, видеофиксация и экспертиза
Фото- и видеоматериалы могут подтвердить объём и качество выполненных работ на определённую дату. Такие доказательства особенно значимы при споре о фактическом ходе строительства.
Для повышения их надёжности рекомендуется:
фиксировать дату и время съёмки;
использовать приложения и устройства, исключающие редактирование;
при необходимости заверить материалы у нотариуса;
представлять их в совокупности с другими доказательствами.
Независимая экспертиза обладает ещё большей доказательственной силой. Экспертное заключение подтверждает объём, качество и стоимость работ, а также их соответствие проектной документации и техническим регламентам. Экспертиза может быть проведена как по инициативе подрядчика до обращения в суд, так и назначена самим судом.
Совместное использование фото- и видеоматериалов с экспертным заключением формирует убедительную доказательственную базу, позволяющую подрядчику подтвердить выполнение обязательств при полном отказе заказчика подписывать КС-2 и КС-3.
Чек-лист подрядчика при отказе заказчика подписывать КС-2 и КС-3
Для минимизации рисков неоплаты подрядчику следует действовать поэтапно:
Уведомить заказчика о сдаче работ. Направить акт приёмки и справку по установленной форме с подтверждением факта отправки (заказное письмо, курьер, ЭДО).
Составить односторонние акты. При уклонении заказчика оформить КС-2 и КС-3 самостоятельно, указав причину неподписания и приложив доказательства направления документов.
Систематизировать электронные письма, сообщения в мессенджерах, протоколы совещаний и иные документы.
Провести фото- и видеосъёмку хода и завершения работ с указанием даты и времени.
Собрать строительную документацию.
Инициировать техническую или строительную экспертизу для подтверждения объёма и качества выполненных работ.
Подготовить претензию и иск. При отсутствии оплаты направить заказчику претензию, а затем обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности.
Системное выполнение указанных шагов формирует комплекс доказательств, который существенно повышает шансы подрядчика на удовлетворение требований в судебном порядке.
Итоги
Споры о неподписании актов КС-2 и КС-3 относятся к числу наиболее распространённых в подрядной практике. Ключевым фактором остаётся надлежащее документирование процесса выполнения работ и фиксация уклонения заказчика от приёмки. Последовательное применение указанных инструментов позволяет подрядчику подтвердить факт исполнения договора и удачно взыскать оплату в судебном порядке.
Начать дискуссию