Что делать заказчику, если проектная документация не получила положительного заключения экспертизы

Проектная документация объектов капитального строительства в Российской Федерации подлежит обязательной экспертизе, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. Застройщик или технический заказчик вправе выбрать между государственной экспертизой и негосударственной (аккредитованной), если закон не требует обязательного прохождения именно государственной проверки.

Положительное заключение экспертизы является необходимым условием для утверждения проектной документации и получения разрешения на строительство. Наличие отрицательного заключения означает несоответствие проекта обязательным требованиям и исключает возможность его утверждения. Градостроительный кодекс прямо запрещает утверждать проектную документацию при отрицательных результатах экспертизы. До устранения выявленных нарушений такая документация не может быть реализована.

В рамках экспертизы оценивается широкий спектр параметров, включая соответствие техническим регламентам, санитарным, экологическим и противопожарным требованиям, нормам промышленной безопасности, правилам охраны объектов культурного наследия, результатам инженерных изысканий, а также обоснованность и достоверность сметной стоимости.

Наиболее распространённые основания для отказа — ошибки в расчётах и графических материалах, отсутствие обязательных разделов, несоблюдение нормативных требований, расхождения с техническим заданием, завышение или неподтверждённость сметных показателей. Дополнительным фактором может выступать неполнота либо противоречивость представленных материалов, не позволяющая эксперту сделать однозначный вывод о соответствии проекта установленным требованиям.

Государственная экспертиза проводится уполномоченными органами, а её заключение квалифицируется как ненормативный правовой акт.

Негосударственная экспертиза осуществляется аккредитованными организациями; её заключение обладает равной юридической силой, но формально не относится к актам государственных органов.

Данное различие влияет исключительно на механизм обжалования. Вне зависимости от формы экспертизы отрицательное заключение блокирует использование проектной документации. Заказчик обязан либо устранить выявленные недостатки с последующим повторным направлением проекта на экспертизу, либо оспорить выводы экспертов в установленном порядке.