Что делать заказчику, если проектная документация не получила положительного заключения экспертизы

Проектная документация объектов капитального строительства в Российской Федерации подлежит обязательной экспертизе, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. Застройщик или технический заказчик вправе выбрать между государственной экспертизой и негосударственной (аккредитованной), если закон не требует обязательного прохождения именно государственной проверки.
Положительное заключение экспертизы является необходимым условием для утверждения проектной документации и получения разрешения на строительство. Наличие отрицательного заключения означает несоответствие проекта обязательным требованиям и исключает возможность его утверждения. Градостроительный кодекс прямо запрещает утверждать проектную документацию при отрицательных результатах экспертизы. До устранения выявленных нарушений такая документация не может быть реализована.
В рамках экспертизы оценивается широкий спектр параметров, включая соответствие техническим регламентам, санитарным, экологическим и противопожарным требованиям, нормам промышленной безопасности, правилам охраны объектов культурного наследия, результатам инженерных изысканий, а также обоснованность и достоверность сметной стоимости.
Наиболее распространённые основания для отказа — ошибки в расчётах и графических материалах, отсутствие обязательных разделов, несоблюдение нормативных требований, расхождения с техническим заданием, завышение или неподтверждённость сметных показателей. Дополнительным фактором может выступать неполнота либо противоречивость представленных материалов, не позволяющая эксперту сделать однозначный вывод о соответствии проекта установленным требованиям.
Государственная экспертиза проводится уполномоченными органами, а её заключение квалифицируется как ненормативный правовой акт.
Негосударственная экспертиза осуществляется аккредитованными организациями; её заключение обладает равной юридической силой, но формально не относится к актам государственных органов.
Данное различие влияет исключительно на механизм обжалования. Вне зависимости от формы экспертизы отрицательное заключение блокирует использование проектной документации. Заказчик обязан либо устранить выявленные недостатки с последующим повторным направлением проекта на экспертизу, либо оспорить выводы экспертов в установленном порядке.
Вариант 1. Доработка проектной документации и повторное прохождение экспертизы
На практике именно этот путь является наиболее распространённым и оперативным. Отрицательное заключение всегда содержит перечень конкретных замечаний, которые подлежат анализу и систематизации. После этого они передаются подрядчику-проектировщику для внесения корректировок.
Ключевые аспекты:
— Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в рамках действующего договора. В большинстве случаев дополнительная оплата не предусмотрена, если нарушения возникли по его вине.
— Все изменения должны быть подтверждены откорректированными разделами проектной документации, обновлёнными расчётами и пояснительными материалами.
— На повторную экспертизу представляется полный комплект документации с учётом всех внесённых правок. К нему прилагается копия отрицательного заключения с пояснением, какие именно замечания были устранены.
— При повторном прохождении государственной экспертизы оплачивается 30 процентов от стоимости первичной проверки. Для негосударственной экспертизы условия оплаты определяются договором с экспертной организацией.
Повторная экспертиза проводится в полном объёме и завершается вынесением нового заключения. Такой подход оправдан, если проект в целом соответствует исходным требованиям, а выявленные нарушения устранимы в разумные сроки.
Причины отрицательного заключения и распределение действий сторон
Причина отказа
Ошибки в расчётах и чертежах
Отсутствие обязательных разделов
Несоответствие техническому заданию или исходным данным
Нарушение нормативных требований
Завышение сметной стоимости
Действия подрядчика
Корректирует расчёты и проектные решения
Дополняет документацию недостающими разделами
Приводит проект в соответствие с техническим заданием или обновлёнными исходными данными
Адаптирует проект к действующим нормам и регламентам
Пересчитывает смету и обосновывает стоимость
Действия заказчика
Проверяет корректность внесённых изменений
Контролирует полноту комплекта документации
Предоставляет недостающие исходные данные
При необходимости согласует изменения
Организует внутреннюю проверку сметных расчётов
Вариант 2. Оспаривание отрицательного заключения экспертизы
Если заказчик полагает, что выводы экспертов не соответствуют фактическим обстоятельствам или при проведении экспертизы были допущены процедурные нарушения, отрицательное заключение может быть обжаловано.
Заключение государственной экспертизы рассматривается как ненормативный акт и оспаривается в арбитражном суде в порядке, установленном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Заключение негосударственной экспертизы, несмотря на равную юридическую силу, является результатом оказания услуг, поэтому спор подлежит рассмотрению в рамках искового производства.
Кроме того, заказчик вправе обратиться в экспертную комиссию при Министерстве строительства Российской Федерации. В течение трёх лет с момента утверждения отрицательного заключения возможно подать заявление о его пересмотре. По результатам рассмотрения комиссия может как подтвердить выводы экспертов, так и отменить их.
Следует учитывать, что данный путь, как правило, связан с существенными временными затратами и дополнительными расходами. Поэтому он оправдан лишь в ситуациях, когда ошибки экспертизы очевидны либо допущены существенные нарушения процедуры проверки. В остальных случаях доработка проекта и повторная экспертиза являются более практичным решением.
Особенности действий заказчика по государственному контракту на проектирование
Как правило, такие контракты прямо предусматривают обязанность подрядчика обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы. Его отсутствие в установленные сроки порождает вопросы о продлении сроков, ответственности исполнителя и допустимости оплаты выполненных работ.
1. Уведомление подрядчика и требование об устранении недостатков
После получения отрицательного заключения заказчик должен официально зафиксировать данный факт и уведомить подрядчика. Сообщение направляется через Единую информационную систему либо систему электронного документооборота и дублируется почтовым отправлением.
В уведомлении целесообразно:
— сослаться на отрицательное заключение и перечень выявленных замечаний;
— установить срок для их устранения;
— указать, что доработка осуществляется в рамках контракта и без дополнительной оплаты, если недостатки возникли по вине подрядчика;
— предупредить о возможных мерах ответственности, включая начисление неустойки или расторжение контракта.
2. Документальное оформление изменений
Все внесённые корректировки должны быть надлежащим образом оформлены: переработанные разделы проекта, обновлённые расчёты, откорректированные сметы и пояснительные записки.
До повторного направления документации на экспертизу рекомендуется провести внутреннюю проверку или предварительную экспертную оценку. Это снижает риск повторного отказа.
Если объём изменений выходит за пределы первоначального технического задания, соответствующие корректировки условий должны быть закреплены дополнительным соглашением, иначе подрядчик сможет ссылаться на несоразмерность требований.
3. Повторное прохождение экспертизы
После устранения замечаний проект повторно направляется на экспертизу с приложением копии отрицательного заключения и пояснений об устранённых недостатках.
При государственной экспертизе оплачивается 30 процентов от первоначального тарифа; негосударственная экспертиза проводится на условиях, согласованных с экспертной организацией. Проверка осуществляется в общем порядке и завершается вынесением нового заключения.
Расторжение контракта при неспособности подрядчика устранить нарушения
Если подрядчик не обеспечивает получение положительного заключения — игнорирует замечания экспертизы, нарушает сроки или допускает критические ошибки, — заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке. Для этого фиксируются факты ненадлежащего исполнения обязательств, оформляется решение об отказе и направляется соответствующее уведомление через ЕИС и почтовыми средствами.
Такое расторжение признаётся существенным нарушением условий государственного контракта и влечёт включение подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков. Для заказчика это открывает возможность взыскать убытки и привлечь нового исполнителя, а для подрядчика означает двухлетний запрет на участие в закупках.
Возврат аванса и взыскание убытков при отрицательном заключении экспертизы
После расторжения контракта заказчик вправе требовать возврата перечисленного аванса и возмещения убытков, связанных с получением непригодного результата.
К подлежащим компенсации расходам могут относиться сумма аванса, стоимость экспертизы, затраты на дополнительные инженерные изыскания или доработку проекта иными подрядчиками, проценты за пользование денежными средствами и судебные издержки.
При этом суд оценивает фактический объём выполненных и пригодных к использованию работ. Если подрядчик добросовестно выполнил отдельные этапы (например, инженерные изыскания или самостоятельные разделы проекта), их стоимость может быть зачтена, и требование о возврате полной суммы аванса будет отклонено. В таком случае заказчик вправе требовать компенсации лишь тех затрат, которые связаны с непригодными результатами.
Если отрицательное заключение стало следствием действий заказчика — предоставления неполных исходных данных, несвоевременного согласования проектных решений или создания препятствий в процессе проектирования, — ответственность подрядчика может быть снижена либо исключена.
Для успешного взыскания аванса и убытков заказчику необходимо сформировать доказательственную базу: отрицательное заключение экспертизы, переписку о доработках, платёжные документы, акты несоответствий, а при необходимости — заключения независимых специалистов. Эти материалы подтверждают непригодность результата и обосновывают размер заявленных требований.
Выводы и рекомендации
При получении отрицательного заключения экспертизы заказчику важно действовать последовательно и с учётом правовых последствий. Прежде всего следует оценить, являются ли выявленные недостатки устранимыми и оправдана ли доработка проекта. В большинстве случаев именно корректировка документации оказывается более выгодной, чем расторжение контракта, поскольку позволяет сэкономить время и ресурсы и довести проект до стадии реализации.
Если же подрядчик не справляется с задачей или утратил доверие, заказчику необходимо инициировать расторжение контракта и заблаговременно зафиксировать основания такого решения. В потенциальном судебном споре ключевое значение имеет подтверждение добросовестности действий заказчика — это существенно повышает шансы на взыскание убытков.
При заключении договора на проектирование рекомендуется детально прописывать требования к результату, порядок взаимодействия при прохождении экспертизы и ответственность подрядчика за отрицательное заключение. Целесообразно включать условие о безвозмездном устранении выявленных экспертизой недостатков. Дополнительный контроль исходных данных и технического задания, а также промежуточная проверка проекта в ходе проектирования и привлечение внешних консультантов до подачи документации на экспертизу позволяют существенно снизить риски отказа и связанных с ним потерь.
