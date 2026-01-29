Как проводится судебная экспертиза проектной документации и в каких случаях она необходима

Правовые основания для назначения экспертизы

Суд вправе назначить экспертизу в тех случаях, когда для установления обстоятельств по делу требуются специальные знания. Данное правило закреплено в статье 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Применительно к проектной документации экспертиза, как правило, необходима для ответа на вопросы о соответствии проекта техническим регламентам, строительным нормам и правилам, наличии дефектов и причин их возникновения, стоимости устранения выявленных недостатков, а также об объёме и цене фактически выполненных работ. Фактически предметом исследования становится качество проектной документации, её пригодность для использования по назначению и соответствие требованиям договора и законодательства.

Судебная экспертиза проектной документации относится к строительно-техническим экспертизам. Она может быть назначена в рамках гражданских дел (например, при спорах о ненадлежащем качестве ПД или взыскании убытков), арбитражных дел по договорам подряда на проектные работы, а в отдельных случаях — и в иных видах судопроизводства, если спор затрагивает вопросы строительства.