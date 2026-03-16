Когда единственное жилье перестает быть неприкосновенным: новые тенденции в делах о банкротстве физических лиц

Все чаще к нам обращаются клиенты, столкнувшиеся с процедурой банкротства физических лиц. Многие ошибочно полагают, что при банкротстве физического лица 100% можно получить освобождение от всех долговых обязательств — кредитов, займов и т.д.



В настоящее время судебная практика значительно изменилась, и суды обращают внимание на такие аспекты, как добросовестность должника и наличие предметов роскоши. Традиционно привыкли полагать, и изначально при введении института банкротства физических лиц, как правило, единственное жилье при исполнительном производстве невозможно было изъять у гражданина. Но единственное жилье может быть и роскошью. То есть в одном и том же районе любого города, любого населенного пункта, квартиры, жилые помещения, которые относятся к категории жилье, может стоить по-разному. Так же, собственно, как и дом. В обычном доме квартира может стоить в районе 10 миллионов, а рядом такой же площади квартиры, в новом элитном доме, будет стоить квартира 30 миллионов. В такой ситуации, конечно, эта квартира может быть признана судом предметом роскоши и за счет ходатайства и соответствующих процедур со стороны конкурсного кредитора, может быть приобретено иное жилье, соответствующие таким же критериям по площади, но не по цене. Таким образомболее роскошная квартира, несмотря на то, что это было единственное жилье должника, войдет в конкурсную массу.



Кроме того, суды и добросовестные финансовые управляющие всё чаще анализируют реальное материальное положение должника. Они запрашивают информацию по банковским вкладам и счетам должника за 3 года до наступления просрочки по долговому обязательству, либо с момента вступления решения суда, если долговое обязательство просужено, в силу.



Исходя из выписок делают выводы о материальном положении должника и о том, была ли возможность у должника даже частично погашать задолженность. Если должник получал доходы, было движение денежных средств, если доходы были неофициальными, то, в любом случае, это будет проверено финансовым управляющим. Если было движение денежных средств, то, соответственно, такой должник может быть признан недобросовестным со стороны суда и не освобожден от обязанности закрывать свои долговые обязательства.

к.ю.н., доцент Клейменова Марина Олеговна