⁉️ Конституционный суд обнажил налоговый кошмар при обмене недвижимостью

Инцидент: гражданка Л.А. Селюкова обменяла свой земельный участок (кадастровая стоимость ≈3 млн руб) на другой (кадастровая стоимость ≈422 тыс. руб.). Договор мены признавал их равноценными (по 500 тыс. руб.), доплаты не было.



Действие ФНС: налоговики доначислили НДФЛ ~138 тыс. руб., исходя из кадастровой стоимости её отданного участка (2,95 млн × 0,7).



Логика налоговой: раз сделка признаёт правила купли-продажи (п.2 ст.567 ГК), то и налог считать нужно с «продажи» её дорогой земли.



Ход дела: суды первой инстанции были на стороне женщины, но кассация встала на сторону ФНС. Противоречивая практика заставила Селюкову дойти до Конституционного Суда.



И в ответ на это Конституционный суд выдаёт такое:

противоречивость судебной практики и разъяснений финансовых органов по вопросу о налоговых последствиях совершения гражданами в личных целях обмена недвижимого имущества лишает налогоплательщиков возможности разумно предвидеть последствия своих действий...»

Вердикт: оспоренные нормы создают неопределённость. Федеральному законодателю поручено внести ясность в НК и ГК в части налогообложения мены. ВСЕ судебные акты по делу Селюковой подлежат пересмотру.



🛡 Вывод для всех нас: пока закон не исправлен, любой обмен недвижимости с разной кадастровой стоимостью — лотерея. Налоговики могут попытаться доначислить НДФЛ с более дорогого объекта, даже если вы его не продавали, а меняли.



Полный текст исторического Постановления Конституционного Суда РФ от 15.01.2026 № 1-П можно прочитать 👉 здесь.