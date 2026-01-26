8101 ОК МП моб
⁉️ Конституционный суд обнажил налоговый кошмар при обмене недвижимостью

15 января сего года Конституционный суд обнажил налоговый кошмар при обмене недвижимостью. Решение стало знаковым, но... обо всем по порядку.

Инцидент: гражданка Л.А. Селюкова обменяла свой земельный участок (кадастровая стоимость ≈3 млн руб) на другой (кадастровая стоимость ≈422 тыс. руб.). Договор мены признавал их равноценными (по 500 тыс. руб.), доплаты не было.

Действие ФНС: налоговики доначислили НДФЛ ~138 тыс. руб., исходя из кадастровой стоимости её отданного участка (2,95 млн × 0,7).

Логика налоговой: раз сделка признаёт правила купли-продажи (п.2 ст.567 ГК), то и налог считать нужно с «продажи» её дорогой земли.

Ход дела: суды первой инстанции были на стороне женщины, но кассация встала на сторону ФНС. Противоречивая практика заставила Селюкову дойти до Конституционного Суда.

И в ответ на это Конституционный суд выдаёт такое:

противоречивость судебной практики и разъяснений финансовых органов по вопросу о налоговых последствиях совершения гражданами в личных целях обмена недвижимого имущества лишает налогоплательщиков возможности разумно предвидеть последствия своих действий...»

Вердикт: оспоренные нормы создают неопределённость. Федеральному законодателю поручено внести ясность в НК и ГК в части налогообложения мены. ВСЕ судебные акты по делу Селюковой подлежат пересмотру.

🛡 Вывод для всех нас: пока закон не исправлен, любой обмен недвижимости с разной кадастровой стоимостью — лотерея. Налоговики могут попытаться доначислить НДФЛ с более дорогого объекта, даже если вы его не продавали, а меняли.

Полный текст исторического Постановления Конституционного Суда РФ от 15.01.2026 № 1-П можно прочитать 👉 здесь.

