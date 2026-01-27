⁉️ Налоговая ловушка ОЭЗ или как государство с апреля «поставит бизнес на счетчик»

Отныне объём налоговых преференций будет жёстко привязан к объёму реальных инвестиций, включая затраты на НИОКР. Льготы дадут не просто за факт регистрации в ОЭЗ, а только за выполнение инвестиционных обязательств. Государство открыто заявляет: «бесплатный сыр» закончился🫣



Ключевая засада - борьба с так называемой сверхдоходностью: принятие закона — прямой ответ на статистику Минфина, которая показала, что система льгот во многих случаях не работает на развитие, а создаёт иждивенцев:



- 79,3% выручки в Арктической зоне РФ генерируют резиденты с низкой инвестиционной активностью



- 62,2% — аналогичный показатель в ОЭЗ Магаданской области



- 57,9% — доля в свободном порту Владивосток.



Проще говоря, больше половины резидентов пользуются преференциями, но не выполняют свою часть сделки с государством — не строят, не модернизируют, не внедряют технологии🤦



Конкретика без обиняков:



1. Унификация правил. Теперь не будет «особых» трактовок в каждом регионе. Критерии для всех одинаковы — прозрачно и жёстко.



2. Льготы = Инвестиции. Расчёт преференций будет вестись от суммы капитальных вложений и затрат на НИОКР. Чем больше вложил — тем больше сэкономил на налогах.



3. Сохранение старых льгот. Действующие резиденты могут выдохнуть — их условия не пересмотрят. Новые правила коснутся лишь тех, кто войдёт в режим с апреля 2026 года.



4. Жёсткий контроль. Обязательное условие — своевременное представление финансовой отчётности и выполнение всех «контролируемых показателей» по соглашению. Просрочил отчётность = вопросы к льготам.



В сухом остатке очевидность, что государство ставит бизнес на фискальный счётчик. Эпоха, когда регистрация в ОЭЗ была «налоговой гаванью» для оптимизации, заканчивается. Теперь это инструмент точечного стимулирования реальных инвестиций, где за каждую копейку льготы спросят рублём вложений.



Если вы резидент или планируете им стать — готовьтесь к тотальному контролю. По сути, льготы больше не право, а вознаграждение за выполнение госзадания. Схемы с формальным присутствием для доступа к преференциям больше не работают😬