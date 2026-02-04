⁉️ Налоговики выявили очередную схему дробления: общепит, 700 млн, Воронеж

⁉️ Вчера СУ СК России по Воронежской области выдал новость о глобальном для региона деле с неуплатой налогов. Учитывая размах дробления и сумму в 700 млн крупные и не только СМИ сразу определили предполагаемого фигуранта (коим, кстати, оказался глава сети "Русский аппетит" Андрей Прытыкин) и дали детали здесь, здесь, здесь и даже здесь.



Нас же как всегда интересует сутевая часть выявленной схемы, поэтому давайте посмотрим, как, согласно материалам громкого уголовного дела, налоговая арифметика Прытыкина с участием 51 ИП обернулась уголовным делом на 700+ млн.



В Воронеже налоговики сейчас наглядно демонстрируют, чем заканчивается популярная «оптимизация» через дробление бизнеса. На этот раз — уголовным делом по ч. 2 ст. 198 УК РФ и перспективой реального срока для владельца крупной сети общепита.



Ключевой персонаж: Андрей Прытыкин, экс-депутат облдумы, основатель и бенефициар сети «Русский аппетит» (около 600 точек). Он уже находится под стражей по делу о даче взятки на выборах-2020, где неожиданно признал вину после пяти лет отрицания. Теперь к нему добавилась и налоговая статья.



Суть схемы (которая вроде работала, но изначально не работала): по версии следствия, в 2019-2021 годах был создан прекрасно отлаженный механизм. Сотрудников компаний группы и их родственников массово регистрировали в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей (ИП). Всё ради единственной цели — применения специальных налоговых режимов (УСН/ЕНВД), которые радикально снижали процент отчислений в бюджет по сравнению с общей системой налогообложения для крупного бизнеса.



Фактически, один крупный хозяйствующий субъект был искусственно разделен на множество мелких, чтобы имитировать условия для льготного налогообложения. Реальным управлением, финансовыми потоками и прибылью, как считает следствие, продолжал единолично заниматься и распоряжаться Прытыкин.



Что пошло не так (как всегда и так неожиданно):



1. Внимание налоговиков. Налоговая служба не купилась на россыпь мелких ИП и увидела единый бизнес-организм. Были доначислены свыше 712 млн рублей налогов, страховых взносов, пеней и штрафов. Этот иск как раз сейчас оспаривается в арбитраже.



2. Передача дела в СК. Поскольку суммы особо крупные (свыше 45 млн руб. за три года), материалы ушли правоохранителям для возбуждения уголовного дела.



3. Обыски и аресты. Следствие совместно с УФСБ и МВД провело обыски, изъяло документы и наложило арест на счета аффилированных компаний — стандартная мера для обеспечения возможного взыскания ущерба.



4. Признание по смежному делу. Факт признания вины по делу о взятке в истории о выборах серьезно ослабляет позицию защиты и создает негативный фон для всего уголовного преследования бизнесмена🤪



В итоге перед нами классический кейс, когда налоговая «оптимизация» через дробление пересекает грань уголовно наказуемого деяния. Схема с треском разбивается о правоприменительную практику и нормы ст. 54.1 НК РФ, запрещающие злоупотребление правом для неуплаты налогов.



Дело Прытыкина — очередной сигнал рынку: фиктивное предпринимательство и искусственное дробление находятся в топе рисков. Налоговики научились их выявлять, а СК — переквалифицировать в уголовные дела. Теперь бизнесмену предстоит доказывать в суде, что 51 ИП — это независимые хозяйствующие субъекты, а не часть единой схемы. Шансов на это с каждым обыском и новой экспертизой становится всё меньше🤷‍♂️