‼️ Самозанятым приготовиться: первый громкий кейс при аренде ипотечного жилья

Мне часто говорят, что НПД - кривой режим: там легко "налево", ведь самозанятый всегда может договориться с покупателем его товаров или услуг, что всё со скидкой, но без чека. И тогда "ура" - все в шоколаде, кроме бюджета, ведь он и так большой, хотя и с дыркой, но копеечка-то когда своя точно дороже.

Так-то оно так, но, до тех пор, пока ружье не стрельнет, а ведь оно для чего-то на стене висит🤷‍♂️

И вот он первый публичный кейс про то, о чем я два года говорил в спорах “о пользе НПД”. Бахнуло громко и пока от банка, но видимо алаверды ещё от налоговой будет, хотя, вроде там чеки были (а был ли статус?), но не пойми про что, да и не суть. Смысл-то ясен: всё красиво, пока коса на камень не найдет. Итак👇



Обладателям «семейной», IT- и прочих льготных госипотек могут в одночасье поднять ставку до рыночных 22%. Или потребовать вернуть всё досрочно. Поводом станет банальная неофициальная сдача залоговой квартиры. Ровно это чуть не случилось с нашим неким Константином, про которого вот здесь.



Разбор полётов:



1. 2024 год. Константин берет «семейную» ипотеку на двушку (53 м²) в Котельниках. Условия стандартные: первый взнос 3 млн, срок — 30 лет, платеж ~59 000 ₽/мес.



2. Февраль 2025. Квартира, которая по договору является залогом у банка, тайно сдается девушке из Пензы. Цена — 40 000 ₽/мес. Тупо переводом на карту. Про самозанятость в источнике умалчивается, но налоги явно не платятся.



3. Октябрь 2025. Константин решает поднять арендную плату на 10 000 ₽. Квартирантка в ответ делает контрпредложение: либо цена не меняется, либо она сдает его в налоговую и банк, приложив договор, чеки и свои показания. Константин торговаться не привык и ультиматумов не терпит. А зря.



4. Начало конца. Девушка выполняет угрозу. Банк оперативно фиксирует нарушение ключевого условия договора, запрещающего сдачу залогового жилья без согласия кредитора.



5. Ультиматум 2.0. Теперь сам банк ставит Константина перед выбором:



- Вариант А: Погасить весь кредит в течение 14 дней по льготной ставке.



- Вариант Б: Согласиться на пересмотр условий: льготная ставка 6% аннулируется и заменяется на стандартную — 22%.



Финансовый итог выбранного варианта Б:



- Ежемесячный платеж вырастает на 120 000 ₽.



- Общая сумма кредита увеличивается на 55 млн ₽.



- Начисленные проценты — +9,5 млн ₽ + штрафные санкции.



Сейчас Константин в поисках адвоката, чтобы попытаться оспорить решение банка. Хотя, шансы, видимо, близки к нулю. Да и налоговая еще свою ложку дёгтя в бочку дёгтя не зарядила, а там тоже увы и ах, всё черным по белому😬



История — наглядное пособие о том, как одна серая схема рушит все льготные условия по ипотеке (ибо залог!) и там ещё про налоги постскриптум догонит явно.



P.S. Вообще рынок жилья снова изрядно "порадовал": народ еще от "бабушкиной схемы" не отпых, а тут уже "схема квартирантки" на подходе. Запасаемся попкорном, дорогие 🍿