⁉️ Минфин выпустил большое письмо с разъяснениями по налоговой реформе 2026

1. О ставке НДС. По переходным положениям в связи с повышением ставки НДС с 20% до 22% можно руководствоваться разъяснениями ФНС от 2018 года, сделанными накануне прошлого изменения ставки с 18% до 20%. Речь о Письме ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@. Если вдруг кто-то успел забыть эти переходные положения, то Письмо напомнит вам, что делать с НДС при длящихся договорах, предоплате, возврате товаров, корректировке стоимости и др. Читаем, не ленимся как Минфин. Дважды, видите, не повторяет, видимо, бумага, расходы, бюджет ограничен. И на том спасибо! ✊



2. О счете-фактуре. С 2026 года в отгрузочном счете-фактуре нужно указывать новый реквизит – дату и номер авансового счета-фактуры. Форма счета-фактуры уже дополнена таким реквизитом, однако, Постановление Правительства РФ, утвердившее изменение в форму, вступит в силу только 01.04.2026. А до этого можно пользоваться формой, которую рекомендовала ФНС в Письме от 26.12.2025 № СД-4-3/11730@.



3. О расходах на УСН. Помним, что с 2026 года на упрощенке открытый перечень расходов. Но это не значит, что учитывать можно все подряд, – поспешил всех обрадовать Минфин. Нужно сначала проверить, можно ли учесть расход для целей налога на прибыль. Если можно, то и для УСН можно. Ну а если нет, то вот - нет. В Письме приводится пример расходов в виде взноса в уставный (складочный) капитал, вклада в простое товарищество, в инвестиционное товарищество. Для налога на прибыль такие расходы не учитываются на основании п. 3 ст. 270 НК РФ. Значит, и на УСН их учесть тоже нельзя. В Письме Минфина также рассмотрены скучные, но важные вопросы по контролируемым сделкам, расходам на приобретение ценных бумаг в рамках договора брокерского обслуживания, подтверждению ставки 0% по налогу на прибыль при реализации долей участия или акций и др. На досуге (придется найти в плотном графике) чтиво знатное намечается.



Открываем Письмо - матрёшку Минфина России от 28.01.2026 № 03-00-08/5827 и складываем представление о светлом будущем. А нам дайте огоньку ❤ - с утра уже нервишки для вас в кучку собираем.