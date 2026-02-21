Новая судебная практика по юридическому адресу компании в ЕГРЮЛ

Спор возник ну почти на ровном месте и не понятно, чего в итоге хотела добиться организация. Дело вот в чем.



Организация решила попросить налоговую, чтобы все юридически значимые сообщения она направляла ей на адрес электронной почты. По всей видимости, с физическим нахождением по адресу регистрации у организации были проблемы (это, кстати, подтверждается и записью в ЕГРЮЛ).



Налоговая ожидаемо отказала. Ответ на обращение организации она направила почтой по адресу, который был указан в этом обращении. Организация по почте ответ не получила (не зря же она просила на электронную почту все посылать), обиделась и пошла жаловаться, сначала в УФНС, а потом и судам.



Не поленилась дойти до кассации, но безрезультатно. Основная претензия заключалась в том, что, по мнению организации, налоговый орган не направил ей ответ на обращение.



Суды же никаких нарушений не увидели. Инспекция дважды отправляла ответ почтой по адресу, который организация сама же указала в обращении. Это подтверждено данными о почтовых отправлениях на сайте Почты России.



При этом суды отметили, что какого-то приоритетного способа извещения налогоплательщика в общем случае не установлено. Налоговый орган может использовать любой из перечисленных в п. 4 ст. 31 НК РФ способов, в том числе направить документы почтой по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.



Риск неполучения сообщений, направленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, несет организация. Сообщения, направленные по этому адресу, считаются полученными, даже если организация фактически их не получила. Соответственно, оспариваемого бездействия со стороны налогового органа не произошло.



Вообщем как ни крути, но Постановление АС Московского округа от 04.02.2026 № Ф05-20270/2025 по делу № А40-1245/2025 всё же тоже фиксируем в качестве памятника явной бессмысленности наивным попыткам перепрошить действующий НК РФ.