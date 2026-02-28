Компанию привлекли к ответственности. Она попросила проверить конкурентов и обвинила налоговую в бездействии

Вообще, спорить тут бесполезно. В НК РФ словами через рот написано, что так нельзя. Но если все так делают? Почему отвечать должен только я? – подумал налогоплательщик и решил отыграться на конкурентах💪



Написал в региональное Управление письмо, где перечислил других производителей молочных продуктов в регионе, которые тоже, по его мнению, применяют ставку 10% к продуктам с ЗМЖ и потребовал провести у них выездные проверки, чтоб не так обидно за себя перед соседями было.



Управление, куда он обращался, ответило, что информация к сведению принята, разослана по инспекциям, где состоят на учете перечисленные налогоплательщики, для проведения проверочных мероприятий. Всего хорошего и до свидания, как говорится - учтём 😘



Но не для того старался налогоплательщик, чтобы получить вот такую «отписку». Что это такое – принята к сведению? Где доначисления? Где слезы директоров и мокрые платочки?😈



Решив, что налоговая махнула на него рукой и никого на самом деле не проверяла, он обратился с жалобой в центральный аппарат ФНС России на бездействие региональных налоговиков.



ФНС ему вообще не ответила, и вот это уже верх неприличия, подумал налогоплательщик, – точно динамят, и обратился в суд.



В суде он обличил всю эту налоговую в бездействии и явно хотел всеобщей крови, не поленившись даже представить в суд расчет предполагаемой налоговой выгоды, полученной конкурентами! В рыночной борьбе все средства хороши, так то. Если в двух словах, то сам был готов всех проверить и привлечь к ответственности. Вот она настоящая конкуренция 🔥



Однако, к сожалению, поддержки у судей такая инициативная организация не нашла. И дело тут вовсе не в бездействии налоговиков. Они-то как раз свои обещания исполнили, и проверочные мероприятия провели у всех, на кого «указал» налогоплательщик. И даже все доказательства об этом суду представили.



А вот налогоплательщику они ничего представлять были не обязаны. Более того, они не имели на это права, т.к. вся информация о проводимых мероприятиях в отношении других организаций – это налоговая тайна.



Все материалы, представленные в суды, были с грифом «ДСП» (для служебного пользования). Об этом налогоплательщик, видимо, не подумал (все-таки рановато в налоговики собрался), решив, что раз молчат, значит, ничего не делают.



Но мы-то с вами знаем, что всё наоборот: налоговая делает всё тихо, пока не выкатит налогоплательщику акт проверки.



Двоякое ощущение сложилось. Вроде и компанию жалко - влетело по полной. И конкуренцию никто не отменял. И справедливости ради... В сухом остатке вся эта веселая возня ожидаемо закончилась пополнением бюджета. Кто молодец? Что думаете? 🤔



Читаем бестселлер февраля АС Поволжского округа от 05.02.2026 № Ф06-8197/2025 по делу № А65-29783/2024. В такое время живём, скучно точно не будет🤷‍♂️