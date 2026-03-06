Как госучреждение деньги налогоплательщиков через однодневки отмывало

Налоговая решила провести выездную проверку ГБУ (а в отношении бюджетных учреждений такое вообще практически никогда - и вот он видимо прошёл сигнал) и наткнулась на любимые всеми однодневки, которые учреждение использовало, чтобы накрутить стоимость закупаемого сырья.



Прилетело учреждению не слабо – одних только прибыли и НДС на 233 млн. руб., 210 млн. руб. пеней и около 10 млн. руб. штрафов. В общем, почти пол ярда набралось😳



Управление ФНС по субъекту пени немного снизило, т.к. в 2022 году действовал мораторий, но сумма оказалась не столь значительна и на общую картину не повлияла.



Учреждение попыталось обжаловать решение налоговиков в суде (!!!), но судьи были неумолимы и единогласны. Факты приобретения товаров по завышенным ценам в результате фиктивно проведенных закупочных процедур и как следствие – занижение налога на прибыль и НДС были доказаны налоговиками.



Казалось бы, учреждение заключало контракты через сайт госзакупок https://www.zakupki.gov.ru, где однодневки стараются отсеивать и прямо жёстко сепарировать. Да и конкуренция по цене там прям вот достойная должна быть, чтобы переплат кровных из наших с вами карманов не допускать, а наоборот - экономить. И, тем не менее, контракты более чем на 3 млрд. руб. были на этой площадке с шестью весьма сомнительными фирмами заключены.



Непонятно в каком виде и прошла ли в итоге государственная закупка, но по документам, судя по всему, всё шито и крыто, так как на неосвоенные (непотраченные) денежки обычно доначислять нечего.



Если о сути, то история с однодневками максимально прозаичная, банальная и без намека на хоть какой-то креатив. Все контрагенты взаимосвязаны через одного человека, использовали одни и те же IP-адреса и телефоны. От имени всех контрагентов перевозку груза выполнял один и тот же человек. Их интересы также представляли одни и те же лица. Контрагенты были зарегистрированы в качестве юр. лиц за три месяца и меньше до процедуры торгов на электронной площадке. Все они принимали участие в торгах на поставку продукции в адрес Учреждения, "конкурируя" друг с другом, создавая условия, при которых к торгам реальные поставщики не допускались.



В итоге стартовая цена контрактов снижалась всего на 1 – 2%, тогда как в режиме настоящей конкуренции она обычно снижается от 15% до 30%.



Деньги учреждения конторы гоняли между собой, чтобы замести следы. Закупали товары у реальных поставщиков, а учреждению продавали с наценкой. Товары же доставлялись напрямую учреждению от поставщиков, минуя однодневки.



Свои обязательства подставные фирмы также минимизировали с помощью других однодневок. Но от налоговиков ничего не скрыть, все найдут, если очень захотят. Так случилось и в этот раз.



Теперь руководству ГБУ где-то очень срочно нужно найти 500 млн. руб., чтобы вернуть их бюджету, иначе делом займутся люди из Следственного комитета (а может быть, так и так займутся, ведь деньги-то были и сплыли бюджетные).



Подробности в Постановлении АС Волго-Вятского округа от 19.02.2026 № Ф01-5644/2026 по делу № А11-14115/2022. При прочтении будьте осторожны - возбуждает стойкое чувство ностальгии по 30-м прошлого века, когда по такой категории дел активно решала "стеночка".