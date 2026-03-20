Конституционный суд разбирался может ли ИП быть свидетелем

Статья 90 НК РФ гласит, что в качестве свидетеля может быть вызвано любое физическое лицо, которому может быть известно что-то, что имеет значение для налоговой проверки. Это развязывает налоговикам руки. Решать, кому может быть что-то известно или не может, решают они сами, а потому вызывают всех, кого посчитают нужным. Но с ИП есть очень тонкая грань...

За неявку по повестке и за неправомерный отказ от дачи показаний, либо дачу заведомо ложных показаний ждет штраф. Поэтому выбросить повестку в урну чревато, пусть и не такими масштабными, но все же вредными последствиями.



Однако в вопросе вызова в качестве свидетеля ИП, в отношении которого проводится проверка, была нащупана тонкая грань. С одной стороны ничего не мешает налоговикам вызывать его как свидетеля по собственной проверке, с другой - ИП неминуемо столкнется с ситуацией, когда, как в американском кино, все сказанное вами может быть использовано против вас.



Но есть ст. 51 Конституции нашей Родины и все знают (во всяком случае, должны знать, даже если не юристы), что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Сие правило применимо не только в уголовном процессе или при привлечении к административной ответственности, но и в налоговом производстве. А потому, если налогоплательщик был вызван в налоговую для дачи пояснений, он должен иметь возможность, вне зависимости от их формы, - воспользоваться этим правом.



Так что же привлекло внимание КС РФ? В отношении ИП проводили выездную проверку и вызвали его на допрос в качестве свидетеля. ИП на допрос не пришел, его оштрафовали. Он попытался обжаловать решение налоговиков вплоть до Верховного суда, но везде получил отказ🥺



Тогда предприниматель обратился в КС РФ с требованием признать неконституционными положения ст. ст. 90, 128 НК РФ, т.к. они нарушают данное ст. 51 Конституции РФ право ИП не свидетельствовать против самого себя.

КС РФ в признании неконституционными этих норм отказал, поскольку они и не предполагают признания ИП свидетелем в отношении обстоятельств его же собственной деятельности. Однако, то, что налоговики пользуются этими нормам, чтобы принудить ИП явиться в налоговый орган, неправильно. К примеру, в уголовном деле или при рассмотрении дела об административном правонарушении разграничиваются показания свидетеля и показания лица, в отношении которого ведется производство по делу. Это разграничение основывается на признании за лицом, в отношении которого ведется производство, особого статуса в целях предоставления ему возможностей защищаться от обвинения.

В Налоговом кодексе в отношении проверяемого лица, в данном случае ИП, также есть иное основание для вызова в налоговый орган для дачи пояснений – пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ. В нем сказано, что налоговики вправе вызывать на основании уведомления налогоплательщиков для дачи пояснений, в том числе, связи с налоговой проверкой. Кажется, как раз самое что ни на есть подходящее основание для вызова ИП, которого проверяют.



Другое дело, что ответственность за неявку по такому уведомлению НК РФ не предусмотрена. И чтобы ИП инспекторов не игнорили, они вызывают их как свидетелей, дабы их не покидала мысль о штрафе за неявку.



Вот только, по мнению КС РФ, отсутствие ответственности за неявку в рамках пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ не повод, чтобы расширительно толковать ст. 90 НК РФ и делать из ИП свидетеля своей же деятельности, да еще и штрафовать его за то, что он не хочет свидетельствовать против себя.



Законодатель вправе установить отдельную ответственность за неявку в рамках пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ, тогда и искажать смысл ст. 90 НК РФ не придется🤷



А пока, судебные акты в отношении ИП, который довел это дело до КС РФ, судам поручено пересмотреть с учетом данной правовой позиции КС РФ.



Если вам интересно, то взгляните на Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2026 № 12-П