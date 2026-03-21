Не хочешь платить - налоговики заберут с взаимозависимого: судебная практика
Вместе с тем компания понимала безнадежность своего положения и предприняла невнятную попытку обжаловать решение налоговиков в УФНС. По всей видимости, у руководства родился другой план и на судебное обжалование время решили особо не тратить.
План был до банального простой и древний как сама Вселенная – бросить фирму с долгами, а всю деятельность перевести на новое юридическое лицо. Так ведь никто никогда не делал, правда? Налоговики точно ни о чём не догадаются.
Было решено создать новое юрлицо с почти таким же названием, перезаключить от его имени договоры с имеющимися контрагентами и всё, проблем как не бывало.
Однако инспекторов удивить не удалось. Они, не особо даже засучивая рукава, очень быстро установили, что:
новое юр.лицо было создано аккурат во время возбуждения уголовного дела против директора «погоревшей» на схеме фирмы;
адрес новой фирмы, номера телефонов, IP-адреса, сайт в Интернете, виды деятельности были такие же, как у старой;
в новую фирму перевели работников из старой компании.
При наличии таких обстоятельств у судов ни на секунду не осталось сомнений в том, что новая компания появилась ради того, чтобы перевести на неё деятельность взаимозависимой фирмы, которая очень не хочет расплачиваться с бюджетом за грехи своей беззаботной молодости🤷
Ну, раз уж налогоплательщик захотел активы перевести на новую фирму, то тогда и долги ради справедливости тоже надо. Как итог – 168 млн. руб. доначислений суды взыскали с нового юридического лица на основании пп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ.
Смотрим Постановление АС Московского округа от 18.02.2026 № Ф05-13211/2025 по делу № А40-52272/2025 и не забываем, что эти схемы больше не работают.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию