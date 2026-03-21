Не хочешь платить - налоговики заберут с взаимозависимого: судебная практика

Ещё одна наивная попытка бросить фирму после налоговой проверки закончилась неминуемым фиаско. Так, по итогам выездной проверки фирме прилетело ни много ни мало 168 млн. руб. доначислений. Обидно, да. Не для того ж были придуманы всякие схемы и потрачено столько сил, что бы вот так просто в бюджет отдать всё «сэкономленное». И партсигар импортный. Два!

Вместе с тем компания понимала безнадежность своего положения и предприняла невнятную попытку обжаловать решение налоговиков в УФНС. По всей видимости, у руководства родился другой план и на судебное обжалование время решили особо не тратить.



План был до банального простой и древний как сама Вселенная – бросить фирму с долгами, а всю деятельность перевести на новое юридическое лицо. Так ведь никто никогда не делал, правда? Налоговики точно ни о чём не догадаются.



Было решено создать новое юрлицо с почти таким же названием, перезаключить от его имени договоры с имеющимися контрагентами и всё, проблем как не бывало.



Однако инспекторов удивить не удалось. Они, не особо даже засучивая рукава, очень быстро установили, что:

новое юр.лицо было создано аккурат во время возбуждения уголовного дела против директора «погоревшей» на схеме фирмы;

адрес новой фирмы, номера телефонов, IP-адреса, сайт в Интернете, виды деятельности были такие же, как у старой;

в новую фирму перевели работников из старой компании.

При наличии таких обстоятельств у судов ни на секунду не осталось сомнений в том, что новая компания появилась ради того, чтобы перевести на неё деятельность взаимозависимой фирмы, которая очень не хочет расплачиваться с бюджетом за грехи своей беззаботной молодости🤷



Ну, раз уж налогоплательщик захотел активы перевести на новую фирму, то тогда и долги ради справедливости тоже надо. Как итог – 168 млн. руб. доначислений суды взыскали с нового юридического лица на основании пп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ.



Смотрим Постановление АС Московского округа от 18.02.2026 № Ф05-13211/2025 по делу № А40-52272/2025 и не забываем, что эти схемы больше не работают.