Как эксперту (бухгалтеру, юристу) попасть в СМИ с комментарием

Как это происходит на самом деле

Журналист готовит какой-то актуальный материал по своему направлению. Допустим, по необычному или крупному судебному спору. Журналисту не нужен эксперт как таковой для цитирования. Ему нужен специалист, который придаст дополнительный вес статье своим быстрым, емким, понятным и экспертным мнением. Это мнение может касаться причин или последствий судебного спора, уменьшения или увеличения суммы споры, насколько часто такие споры в судебной практике встречаются.

Конкретные вопросы обычно сам журналист задает эксперту в запросе на комментарий.

При этом журналист думает не "Кого бы процитировать?", а "Как придать дополнительную ценность статье, чтобы читатель все понял и редактор принял с первого раза". Если вы вписываетесь в эту задачу, то материал выходит в СМИ с вашим комментарием. Если нет, то комментарий уходит в архив (в лучшем случае).