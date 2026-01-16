Иск инвестфонда из США к России по царским долгам на $225 млрд. Пиар фонда или ...?

Американский инвестфонд Noble Capital потребовал от РФ выплатить более $225 млрд. Якобы в счет уплаты долгов Российской империи, которые возникли в 1916 году, когда царское правительство продало инвесторам из США гособлигации на $25 млн, но после революции обязательства не были исполнены. Фонд предлагает погасить долги за счет заблокированных активов РФ...

Я не юрист. Однако, как минимум, вызывает вопрос срок исковой давности.

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD требует выплаты $225 млрд по обязательствам по облигациям Российской империи 1916 года. Инвестфонд подал иск в суд США, ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния.

Иск (.pdf) зарегистрирован в суде округа Колумбия, внимание на него обратил РБК. «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей»,— указано в документе.

Noble Capital RSD называет себя владельцем облигаций Российской империи на $25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York. По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги, которые с учетом процентов оцениваются не менее чем в $225 млрд. Фонд предлагает погасить долг за счет активов РФ, замороженных после 2014 и 2022 годов. Российские власти пока никак не комментировали иск.

