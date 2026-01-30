Что такое пресс-портрет и зачем он нужен экспертам и журналистам

Если вы хотите, чтобы о вас СМИ писали правильно, интересно и регулярно, то без пресс-портрета это почти невозможно.
Разберемся, что это такое и зачем он нужен всем участникам процесса.
Что такое пресс-портрет
Пресс-портрет - это краткое, структурированное, простое описание эксперта для СМИ.
Важно, что это не биография и не резюме. Это понятный журналисту "пакет" информации: кто вы, чем полезны, в чем ваша экспертиза, какие темы можете комментировать/писать статьи и почему вам можно доверять.
Хороший пресс-портрет позволяет журналисту за 2–3 минуты понять, стоит ли брать вас в материал, как именно вас представить читателю и нужно ли терять время на рассмотрение вашей статьи.
Зачем пресс-портрет журналисту
Журналисту важно быстро закрывать задачи. У него нет времени разбираться (искать в интернете, например) в вашем карьерном пути или вытаскивать из вас смыслы по кускам.
Пресс-портрет журналисту или редактору:
- дает базовое представление о спикере (эксперте)
- экономит время на подготовку материала
- помогает корректно и без ошибок представить эксперта
- дает готовые формулировки, которые можно использовать в тексте
- снижает риск искажений и неточностей.
Проще говоря, с пресс-портретом вы становитесь удобным источником.
Зачем пресс-портрет экспертам и руководителям
Для любого эксперта это инструмент управления информацией о себе и своей публичностью.
Он нужен, чтобы:
- вас позиционировали и воспринимали именно так, как вы хотите
- СМИ писали о вас в нужном контексте
- не приходилось каждый раз объяснять "кто вы и чем полезны"
- формировать доверие у журналистов и редакторов еще до личного контакта.
Без пресс-портрета журналист напишет о вас так, как он понял сам. И это не всегда совпадает с вашей реальностью.
Что обязательно должно быть в пресс-портрете
Только самая важная информация, по делу, кратко и понятно
1)Кто вы сейчас: должность, компания, роль
2)В чем ваша экспертиза: конкретные темы, без общих слов
3)Опыт и достижения: образование, факты, цифры, кейсы (если есть)
4)Чем вы полезны СМИ: какие вопросы можете комментировать, по каким темам писать статьи, давать экспертные мнения
5)Контекст: почему ваше мнение ценно именно сейчас
6)Контакты: как с вами быстро связаться
Объем:1-2 листа А4, в формате pdf. Никакой "воды", заумных фраз, личных историй и длинных вступлений.
Распространенные ошибки
1)Писать пресс-портрет как автобиографию. Родился тогда-то, вырос там-то, окончил школу...
2)Использовать абстрактные формулировки. Например, "эксперт широкого профиля", "юрист по гражданскому праву", просто "адвокат" не подходит.
3)Делать текст слишком длинным и сложным.
4)Не обновлять информацию годами.
5)Не давать контакты для оперативной связи. Мобильный телефон и тг-ник обязательно.
Пресс-портрет не формальность, а рабочий инструмент. Если вы хотите, чтобы о вас писали чаще и точнее, начните именно с него. Это важный шаг, который почему-то многие специалисты игнорируют.
