Что такое пресс-портрет и зачем он нужен экспертам и журналистам

Зачем пресс-портрет экспертам и руководителям

Для любого эксперта это инструмент управления информацией о себе и своей публичностью.

Он нужен, чтобы:

- вас позиционировали и воспринимали именно так, как вы хотите

- СМИ писали о вас в нужном контексте

- не приходилось каждый раз объяснять "кто вы и чем полезны"

- формировать доверие у журналистов и редакторов еще до личного контакта.

Без пресс-портрета журналист напишет о вас так, как он понял сам. И это не всегда совпадает с вашей реальностью.