Василий Трубников
Маркетинг

Что такое пресс-портрет и зачем он нужен экспертам и журналистам

Многие юристы, бухгалтеры, финансовые консультанты, собственники и руководители компаний не знают, что такое пресс-портрет. В итоге журналисты в первом письме или сообщении эксперта получают разрозненные факты, скучные справки или вообще ничего, а эксперты теряют время. Как на самом деле нужно?

Если вы хотите, чтобы о вас СМИ писали правильно, интересно и регулярно, то без пресс-портрета это почти невозможно.

Разберемся, что это такое и зачем он нужен всем участникам процесса.

Что такое пресс-портрет

Пресс-портрет - это краткое, структурированное, простое описание эксперта для СМИ.

Важно, что это не биография и не резюме. Это понятный журналисту "пакет" информации: кто вы, чем полезны, в чем ваша экспертиза, какие темы можете комментировать/писать статьи и почему вам можно доверять.

Хороший пресс-портрет позволяет журналисту за 2–3 минуты понять, стоит ли брать вас в материал, как именно вас представить читателю и нужно ли терять время на рассмотрение вашей статьи.

Зачем пресс-портрет журналисту

Журналисту важно быстро закрывать задачи. У него нет времени разбираться (искать в интернете, например) в вашем карьерном пути или вытаскивать из вас смыслы по кускам.

Пресс-портрет журналисту или редактору:

- дает базовое представление о спикере (эксперте)

- экономит время на подготовку материала

- помогает корректно и без ошибок представить эксперта

- дает готовые формулировки, которые можно использовать в тексте

- снижает риск искажений и неточностей.

Проще говоря, с пресс-портретом вы становитесь удобным источником.

Зачем пресс-портрет экспертам и руководителям

Для любого эксперта это инструмент управления информацией о себе и своей публичностью.

Он нужен, чтобы:

- вас позиционировали и воспринимали именно так, как вы хотите

- СМИ писали о вас в нужном контексте

- не приходилось каждый раз объяснять "кто вы и чем полезны"

- формировать доверие у журналистов и редакторов еще до личного контакта.

Без пресс-портрета журналист напишет о вас так, как он понял сам. И это не всегда совпадает с вашей реальностью.

Что обязательно должно быть в пресс-портрете

Только самая важная информация, по делу, кратко и понятно

1)Кто вы сейчас: должность, компания, роль

2)В чем ваша экспертиза: конкретные темы, без общих слов

3)Опыт и достижения: образование, факты, цифры, кейсы (если есть)

4)Чем вы полезны СМИ: какие вопросы можете комментировать, по каким темам писать статьи, давать экспертные мнения

5)Контекст: почему ваше мнение ценно именно сейчас

6)Контакты: как с вами быстро связаться

Объем:1-2 листа А4, в формате pdf. Никакой "воды", заумных фраз, личных историй и длинных вступлений.

Распространенные ошибки

1)Писать пресс-портрет как автобиографию. Родился тогда-то, вырос там-то, окончил школу...

2)Использовать абстрактные формулировки. Например, "эксперт широкого профиля", "юрист по гражданскому праву", просто "адвокат" не подходит.

3)Делать текст слишком длинным и сложным.

4)Не обновлять информацию годами.

5)Не давать контакты для оперативной связи. Мобильный телефон и тг-ник обязательно.

Пресс-портрет не формальность, а рабочий инструмент. Если вы хотите, чтобы о вас писали чаще и точнее, начните именно с него. Это важный шаг, который почему-то многие специалисты игнорируют.

PR-менеджер

2 подписчика9 постов

