Что делать если незаконно отстранили от работы?

Шаг 2. Сопоставление оснований отстранения с нормами закона

Сравните реальную причину, по которой вас отстранили от работы, с перечнем законных оснований, зафиксированных в Трудовом кодексе РФ и иных нормативных актах (в частности, в ст. 76 ТК РФ).