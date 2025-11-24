Что делать если незаконно отстранили от работы?

Шаг 1. Работнику необходимо ознакомиться с законными основаниями отстранения от работы
Отстранение законно, только если есть основания по ст. 76 ТК РФ и другим нормам, например:
Появление на работе в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). Факт должен быть подтверждён медицинским заключением или другими доказательствами.)
Непрохождение обучения и проверки знаний в области охраны труда. Непрохождение обязательного медосмотра или психиатрического освидетельствования.
Выявление медицинских противопоказаний для выполнения работы.
Неиспользование обязательных средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Приостановление действия специального права работника на срок до двух месяцев.
Требование органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Шаг 2. Сопоставление оснований отстранения с нормами закона
Сравните реальную причину, по которой вас отстранили от работы, с перечнем законных оснований, зафиксированных в Трудовом кодексе РФ и иных нормативных актах (в частности, в ст. 76 ТК РФ).
Если ваша ситуация соответствует одному из предусмотренных законом оснований — действия работодателя правомерны.
Если причина отстранения не указана в законе — переходите к следующему шагу.
Шаг 3. Запрос приказа об отстранении
Направьте работодателю письменное требование о предоставлении копии приказа об отстранении (недопуске) к работе.
Как оформить:
подготовьте два экземпляра заявления;
на вашем экземпляре попросите работодателя сделать отметку о приёме: указать дату, ФИО, должность и поставить подпись;
сохраните свой экземпляр с отметкой.
Далее:
Если приказ есть, но его основания незаконны или опираются на недостоверные данные — переходите к шагу 3.
Если приказа нет — переходите к шагу 4.
Шаг 4. Требование об отмене приказа
Потребуйте от работодателя:
отменить приказ об отстранении;
допустить вас к работе;
компенсировать всё время вынужденного отстранения (в том числе учесть этот период в трудовом стаже для расчёта отпуска).
Если работодатель отказывается отменить приказ — переходите к шагу 4.
Шаг 5. Обращение в надзорные и судебные органы
Для разрешения спора и восстановления ваших прав обратитесь в следующие инстанции (по выбору или последовательно):
Государственная инспекция труда (трудовая инспекция);
прокуратура;
суд.
В обращениях укажите:
обстоятельства отстранения;
доводы о его незаконности;
требования (отмена приказа, допуск к работе, выплата компенсации и т. п.);
приложите копии имеющихся документов (заявление работодателю, ответ, приказ об отстранении и др.).
