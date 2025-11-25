Права женщин в период отпуска по уходу за ребенком

Так женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, вправе досрочно прервать его и вернуться к трудовой деятельности. Чаще всего такое решение принимается с целью увеличения семейного дохода. Законодательство предусматривает меры поддержки работающих матерей в этот период.

Как поясняет Заместитель руководителя государственной инспекции труда - главного государственного инспектора труда в Томской области – Мамедов Р.А. нормы Трудового кодекса РФ гарантируют следующие права:

Сохранение пособия при досрочном выходе на работу (ст. 256 ТК РФ):

женщина может возобновить трудовую деятельность до достижения ребёнком возраста полутора лет;

право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется;

допускается одновременное получение и зарплаты, и пособия;

возможны разные форматы занятости: полный или неполный рабочий день, удалённая работа, трудоустройство у другого работодателя.

Перерывы для кормления ребёнка (ст. 258 ТК РФ):

предоставляются каждые три часа;

минимальная продолжительность — 30 минут;

действуют до достижения ребёнком полутора лет;

включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку.

Кроме того, законодательство позволяет оформить отпуск по уходу за ребёнком на другого родственника или опекуна. Такой сотрудник также вправе: