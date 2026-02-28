КПП ОСНО моб
Обновление норм подъема и перемещения тяжестей несовершеннолетними работниками

Сообщила Государственная инспекция труда в Томской области.

С 1 марта 2026 года вводятся новые нормативы предельно допустимых нагрузок для работников в возрасте до 18 лет при подъёме и перемещении тяжестей вручную. Эти изменения направлены на усиление охраны труда несовершеннолетних и снижение риска производственных травм. 

Новые нормы утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 (в редакции от 02.12.2022). Они учитывают возраст, пол, состояние здоровья работника, а также условия труда (например, частоту подъёмов, наличие вспомогательных средств). 

Работодатель обязан ознакомить несовершеннолетних сотрудников с этими нормами при приёме на работу и в период действия трудового договора. При нарушении установленных ограничений работник может быть отстранён от выполнения соответствующих обязанностей.

