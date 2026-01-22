Управление остатками маркированной продукции: полное руководство для бизнеса
Сроки реализации остатков: что нужно знать
Важный вопрос для бизнеса — управление остатками маркированной продукции. Рассмотрим основные аспекты:
Бессрочность остатков: после ввода в оборот срок реализации не ограничен
Создание кодов: допускается формирование КМ с запасом
Система контроля: действует механизм мониторинга товарных запасов
Механизм индикаторов риска
Система мониторинга отслеживает соотношение заказанных кодов и реальных продаж:
Критерии оценки:
Соотношение количества товара и заказанных кодов
Динамика продаж за отчетный период
Объем товарных остатков
Пример расчета риска:
При наличии 1000 единиц товара
Заказано 10000 кодов маркировки
Низкая динамика продаж за год
Регламент работы с остатками
Безопасные показатели при работе с товарными запасами:
Допустимый уровень: превышение 25% остатков не является нарушением
Проверка РПН: при обнаружении остатков до 50% нарушений не фиксируется
Снижение рисков: регулярное поступление новой маркированной продукции
Процедура проверки и последствия
Контрольные мероприятия:
Плановая проверка: инициирование контрольного мероприятия
Документарная проверка: требование предоставить доказательства наличия товара
Результаты проверки:
При подтверждении наличия товара — претензий нет;
При отсутствии товара — предписание об аннулировании марок
Практические рекомендации
Алгоритм безопасной работы:
Учет остатков: ведение точного документооборота
Мониторинг продаж: регулярный анализ динамики
Документооборот: подготовка к возможным проверкам
Инвентаризация: своевременное проведение проверок наличия товара
Ключевые выводы:
Наличие остатков не является нарушением при реальном существовании товара
Важно поддерживать актуальную документацию
Регулярные поставки снижают риски проверок
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию