Евгения Задорожная
Инвентаризация

Управление остатками маркированной продукции: полное руководство для бизнеса

Актуальная информация о правилах работы с остатками маркированной продукции. Подробное руководство по срокам реализации, индикаторам риска и взаимодействию с контролирующими органами.

Сроки реализации остатков: что нужно знать

Важный вопрос для бизнеса — управление остатками маркированной продукции. Рассмотрим основные аспекты:

  • Бессрочность остатков: после ввода в оборот срок реализации не ограничен

  • Создание кодов: допускается формирование КМ с запасом

  • Система контроля: действует механизм мониторинга товарных запасов

Механизм индикаторов риска

Система мониторинга отслеживает соотношение заказанных кодов и реальных продаж:

  • Критерии оценки:

    • Соотношение количества товара и заказанных кодов

    • Динамика продаж за отчетный период

    • Объем товарных остатков

  • Пример расчета риска:

    • При наличии 1000 единиц товара

    • Заказано 10000 кодов маркировки

    • Низкая динамика продаж за год

Регламент работы с остатками

Безопасные показатели при работе с товарными запасами:

  • Допустимый уровень: превышение 25% остатков не является нарушением

  • Проверка РПН: при обнаружении остатков до 50% нарушений не фиксируется

  • Снижение рисков: регулярное поступление новой маркированной продукции

Процедура проверки и последствия

Контрольные мероприятия:

  • Плановая проверка: инициирование контрольного мероприятия

  • Документарная проверка: требование предоставить доказательства наличия товара

  • Результаты проверки:

    При подтверждении наличия товара — претензий нет;

    При отсутствии товара — предписание об аннулировании марок

Практические рекомендации

Алгоритм безопасной работы:

  • Учет остатков: ведение точного документооборота

  • Мониторинг продаж: регулярный анализ динамики

  • Документооборот: подготовка к возможным проверкам

  • Инвентаризация: своевременное проведение проверок наличия товара

Ключевые выводы:

  • Наличие остатков не является нарушением при реальном существовании товара

  • Важно поддерживать актуальную документацию

  • Регулярные поставки снижают риски проверок

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

5 постов

