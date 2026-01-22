Управление остатками маркированной продукции: полное руководство для бизнеса

Актуальная информация о правилах работы с остатками маркированной продукции. Подробное руководство по срокам реализации, индикаторам риска и взаимодействию с контролирующими органами.

Наличие остатков не является нарушением при реальном существовании товара

При отсутствии товара — предписание об аннулировании марок

При подтверждении наличия товара — претензий нет;

Проверка РПН : при обнаружении остатков до 50% нарушений не фиксируется

Безопасные показатели при работе с товарными запасами:

Низкая динамика продаж за год

Бессрочность остатков : после ввода в оборот срок реализации не ограничен

Важный вопрос для бизнеса — управление остатками маркированной продукции. Рассмотрим основные аспекты:

