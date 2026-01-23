Подписаться График обязательной маркировки товаров на 2026 год: экспертный анализ изменений Детальный обзор законодательных изменений в сфере маркировки товаров на 2026 год. Экспертный анализ ключевых дат и требований для различных товарных категорий с ссылками на нормативные акты. 1 просмотр 3 открытия Комментировать

Календарь обязательных требований по маркировке Март 2026 · Легкая промышленность: Введение обязательной маркировки для новых производственных партий Запрет на выпуск и оборот немаркированной продукции (исключение — остатки) · Безалкогольные напитки: Внедрение поэкземплярного учета для: Соков Нектаров Морсов Напитков на растительном сырье Апрель 2026 · Моторные масла : Обязательная передача данных о выводе из оборота при розничной реализации Май 2026 · Строительные материалы: Полный запрет на поставку немаркированной продукции Июнь 2026 · Икра осетровых и лососевых: Введение поэкземплярного учета для всех участников товарооборота Июль 2026 · Косметика и бытовая химия: Обязательная передача данных о выводе из оборота · Легкая промышленность: Запрет таможенного оформления немаркированной продукции Август 2026 · Легкая промышленность: Завершение периода ввода в оборот импортных товаров Запрет реализации немаркированных остатков Разрешение на хранение остатков Сентябрь 2026 · Игрушки: Начало обязательной передачи данных о выводе из оборота · Бакалея: Внедрение системы учета вывода из оборота Октябрь 2026 · Консервы: Запуск обязательной передачи данных о выводе из оборота Декабрь 2026 · Легкая промышленность: Завершение процесса описания товаров Окончание периода заказа и печати кодов маркировки Завершение ввода в оборот остатков Рекомендации по подготовке к изменениям На основании анализа нормативных документов и практики внедрения маркировки, эксперты рекомендуют: · Комплексное планирование перехода на новую систему учета · Поэтапное внедрение маркировки для многотоварных предприятий · Своевременная подготовка технической инфраструктуры · Обучение персонала работе с системой маркировки · Проверка готовности информационных систем к интеграции