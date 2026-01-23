8097 Премиум Ленд 21.01
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

График обязательной маркировки товаров на 2026 год: экспертный анализ изменений

Детальный обзор законодательных изменений в сфере маркировки товаров на 2026 год. Экспертный анализ ключевых дат и требований для различных товарных категорий с ссылками на нормативные акты.

Календарь обязательных требований по маркировке

Март 2026

·        Легкая промышленность:

Введение обязательной маркировки для новых производственных партий

Запрет на выпуск и оборот немаркированной продукции (исключение — остатки)

·        Безалкогольные напитки:

Внедрение поэкземплярного учета для:

Соков

Нектаров

Морсов

Напитков на растительном сырье

Апрель 2026

·        Моторные масла :

Обязательная передача данных о выводе из оборота при розничной реализации

Май 2026

·        Строительные материалы:

Полный запрет на поставку немаркированной продукции

Июнь 2026

·        Икра осетровых и лососевых:

Введение поэкземплярного учета для всех участников товарооборота

Июль 2026

·        Косметика и бытовая химия:

Обязательная передача данных о выводе из оборота

·        Легкая промышленность:

Запрет таможенного оформления немаркированной продукции

Август 2026

·        Легкая промышленность:

Завершение периода ввода в оборот импортных товаров

Запрет реализации немаркированных остатков

Разрешение на хранение остатков

Сентябрь 2026

·        Игрушки:

Начало обязательной передачи данных о выводе из оборота

·        Бакалея:

Внедрение системы учета вывода из оборота

Октябрь 2026

·        Консервы:

Запуск обязательной передачи данных о выводе из оборота

Декабрь 2026

·        Легкая промышленность:

Завершение процесса описания товаров

Окончание периода заказа и печати кодов маркировки

Завершение ввода в оборот остатков

Рекомендации по подготовке к изменениям

На основании анализа нормативных документов и практики внедрения маркировки, эксперты рекомендуют:

· Комплексное планирование перехода на новую систему учета

· Поэтапное внедрение маркировки для многотоварных предприятий

· Своевременная подготовка технической инфраструктуры

· Обучение персонала работе с системой маркировки

· Проверка готовности информационных систем к интеграции

Информации об авторе

