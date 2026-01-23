График обязательной маркировки товаров на 2026 год: экспертный анализ изменений
Календарь обязательных требований по маркировке
Март 2026
· Легкая промышленность:
Введение обязательной маркировки для новых производственных партий
Запрет на выпуск и оборот немаркированной продукции (исключение — остатки)
· Безалкогольные напитки:
Внедрение поэкземплярного учета для:
Соков
Нектаров
Морсов
Напитков на растительном сырье
Апрель 2026
· Моторные масла :
Обязательная передача данных о выводе из оборота при розничной реализации
Май 2026
· Строительные материалы:
Полный запрет на поставку немаркированной продукции
Июнь 2026
· Икра осетровых и лососевых:
Введение поэкземплярного учета для всех участников товарооборота
Июль 2026
· Косметика и бытовая химия:
Обязательная передача данных о выводе из оборота
· Легкая промышленность:
Запрет таможенного оформления немаркированной продукции
Август 2026
· Легкая промышленность:
Завершение периода ввода в оборот импортных товаров
Запрет реализации немаркированных остатков
Разрешение на хранение остатков
Сентябрь 2026
· Игрушки:
Начало обязательной передачи данных о выводе из оборота
· Бакалея:
Внедрение системы учета вывода из оборота
Октябрь 2026
· Консервы:
Запуск обязательной передачи данных о выводе из оборота
Декабрь 2026
· Легкая промышленность:
Завершение процесса описания товаров
Окончание периода заказа и печати кодов маркировки
Завершение ввода в оборот остатков
Рекомендации по подготовке к изменениям
На основании анализа нормативных документов и практики внедрения маркировки, эксперты рекомендуют:
· Комплексное планирование перехода на новую систему учета
· Поэтапное внедрение маркировки для многотоварных предприятий
· Своевременная подготовка технической инфраструктуры
· Обучение персонала работе с системой маркировки
· Проверка готовности информационных систем к интеграции
