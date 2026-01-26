8099 ОК БСН моб
Сертификация корма для животных: как оформить декларацию ГОСТ Р и выйти на рынок легально

Как пройти сертификацию корма для животных в 2026 году? Разбираем, когда нужна декларация ГОСТ Р, какие этапы включает оформление, сколько действует документ и что грозит за его отсутствие. Пошаговая инструкция и ключевые требования — в нашем гайде.

Почему декларация ГОСТ Р обязательна

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 2425, для кормов и кормовых добавок в России обязательна декларация соответствия ГОСТ Р. Без зарегистрированной декларации:

·        запрещено производить корма;

·        нельзя ввозить продукцию на территорию РФ;

·        запрещена реализация через любые каналы продаж.

Действие требования распространяется на:

·        корма для домашних животных (кошек, собак и др.);

·        корма для сельскохозяйственных животных;

·        кормовые добавки;

·        премиксы;

·        специализированные рационы.

Объём партии и канал сбыта значения не имеют — декларация требуется в любом случае.

Что подтверждает декларация ГОСТ Р

Документ удостоверяет:

·        безопасность продукции для животных;

·        соответствие корма действующим ГОСТам или техническим условиям (ТУ);

·        соблюдение требований к составу, технологии производства и маркировке.

Важно: ответственность за достоверность сведений в декларации несёт производитель или импортер. Основанием для регистрации служит протокол испытаний из аккредитованной лаборатории.

Как оформить декларацию: пошаговый алгоритм

1.     Выбор нормативной базы

-   определите, под какой ГОСТ попадает ваш корм;

-   если подходящего ГОСТа нет — разработайте и зарегистрируйте технические условия (ТУ).

2.     Лабораторные испытания

-   отберите образцы продукции;

-   проведите исследования в аккредитованной лаборатории (проверьте статус лаборатории в реестре Росаккредитации);

-   получите протокол испытаний с выводами о соответствии нормам.

3.     Регистрация декларации

-   заполните заявление в электронном виде;

-   приложите протокол испытаний и ТУ (если применимо);

-   подайте документы в реестр Росаккредитации;

-   дождитесь внесения декларации в реестр (статус можно проверить онлайн).

Важные детали

·        Срок действия декларации — до 5 лет (зависит от схемы сертификации и типа продукции).

·        Маркировка — после регистрации декларации на упаковку корма необходимо нанести:

-   знак СТР (соответствие техническому регламенту);

-   полную этикетку с составом, сроком годности, условиями хранения и др.

·        Добровольные сертификаты (например, «Эко», «Био») не заменяют обязательную декларацию ГОСТ Р.

Риски при отсутствии декларации

Работа без зарегистрированной декларации грозит:

·        штрафами (до 300 000 руб. для юрлиц по КоАП РФ);

·        конфискацией продукции;

·        приостановкой деятельности на срок до 90 дней;

·        запретом на продажу и блокировкой карточек товаров на маркетплейсах.

Вывод

Сертификация кормов — не формальность, а обязательное условие легального бизнеса. Грамотное оформление декларации ГОСТ Р:

·        защищает от штрафов и судебных исков;

·        повышает доверие покупателей и партнёров;

·        открывает доступ к крупным торговым сетям и маркетплейсам;

·        упрощает экспорт продукции.

Начните подготовку сейчас:

1.     Проверьте, подпадает ли ваш продукт под требования постановления № 2425.

2.     Выберите аккредитованную лабораторию для испытаний.

3.     Подготовьте ТУ или уточните действующий ГОСТ.

4.     Зарегистрируйте декларацию в реестре Росаккредитации.

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

