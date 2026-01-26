Сертификация корма для животных: как оформить декларацию ГОСТ Р и выйти на рынок легально

Как пройти сертификацию корма для животных в 2026 году? Разбираем, когда нужна декларация ГОСТ Р, какие этапы включает оформление, сколько действует документ и что грозит за его отсутствие. Пошаговая инструкция и ключевые требования — в нашем гайде.

Почему декларация ГОСТ Р обязательна

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 2425, для кормов и кормовых добавок в России обязательна декларация соответствия ГОСТ Р. Без зарегистрированной декларации:

· запрещено производить корма;

· нельзя ввозить продукцию на территорию РФ;

· запрещена реализация через любые каналы продаж.

Действие требования распространяется на:

· корма для домашних животных (кошек, собак и др.);

· корма для сельскохозяйственных животных;

· кормовые добавки;

· премиксы;

· специализированные рационы.

Объём партии и канал сбыта значения не имеют — декларация требуется в любом случае.

Что подтверждает декларация ГОСТ Р

Документ удостоверяет:

· безопасность продукции для животных;

· соответствие корма действующим ГОСТам или техническим условиям (ТУ);

· соблюдение требований к составу, технологии производства и маркировке.

Важно: ответственность за достоверность сведений в декларации несёт производитель или импортер. Основанием для регистрации служит протокол испытаний из аккредитованной лаборатории.

Как оформить декларацию: пошаговый алгоритм

1. Выбор нормативной базы

- определите, под какой ГОСТ попадает ваш корм;

- если подходящего ГОСТа нет — разработайте и зарегистрируйте технические условия (ТУ).

2. Лабораторные испытания

- отберите образцы продукции;

- проведите исследования в аккредитованной лаборатории (проверьте статус лаборатории в реестре Росаккредитации);

- получите протокол испытаний с выводами о соответствии нормам.

3. Регистрация декларации

- заполните заявление в электронном виде;

- приложите протокол испытаний и ТУ (если применимо);

- подайте документы в реестр Росаккредитации;

- дождитесь внесения декларации в реестр (статус можно проверить онлайн).

Важные детали

· Срок действия декларации — до 5 лет (зависит от схемы сертификации и типа продукции).

· Маркировка — после регистрации декларации на упаковку корма необходимо нанести:

- знак СТР (соответствие техническому регламенту);

- полную этикетку с составом, сроком годности, условиями хранения и др.

· Добровольные сертификаты (например, «Эко», «Био») не заменяют обязательную декларацию ГОСТ Р.

Риски при отсутствии декларации

Работа без зарегистрированной декларации грозит:

· штрафами (до 300 000 руб. для юрлиц по КоАП РФ);

· конфискацией продукции;

· приостановкой деятельности на срок до 90 дней;

· запретом на продажу и блокировкой карточек товаров на маркетплейсах.

Вывод

Сертификация кормов — не формальность, а обязательное условие легального бизнеса. Грамотное оформление декларации ГОСТ Р:

· защищает от штрафов и судебных исков;

· повышает доверие покупателей и партнёров;

· открывает доступ к крупным торговым сетям и маркетплейсам;

· упрощает экспорт продукции.

Начните подготовку сейчас:

1. Проверьте, подпадает ли ваш продукт под требования постановления № 2425.

2. Выберите аккредитованную лабораторию для испытаний.

3. Подготовьте ТУ или уточните действующий ГОСТ.

4. Зарегистрируйте декларацию в реестре Росаккредитации.