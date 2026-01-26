Сертификация корма для животных: как оформить декларацию ГОСТ Р и выйти на рынок легально
Почему декларация ГОСТ Р обязательна
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 2425, для кормов и кормовых добавок в России обязательна декларация соответствия ГОСТ Р. Без зарегистрированной декларации:
· запрещено производить корма;
· нельзя ввозить продукцию на территорию РФ;
· запрещена реализация через любые каналы продаж.
Действие требования распространяется на:
· корма для домашних животных (кошек, собак и др.);
· корма для сельскохозяйственных животных;
· кормовые добавки;
· премиксы;
· специализированные рационы.
Объём партии и канал сбыта значения не имеют — декларация требуется в любом случае.
Что подтверждает декларация ГОСТ Р
Документ удостоверяет:
· безопасность продукции для животных;
· соответствие корма действующим ГОСТам или техническим условиям (ТУ);
· соблюдение требований к составу, технологии производства и маркировке.
Важно: ответственность за достоверность сведений в декларации несёт производитель или импортер. Основанием для регистрации служит протокол испытаний из аккредитованной лаборатории.
Как оформить декларацию: пошаговый алгоритм
1. Выбор нормативной базы
- определите, под какой ГОСТ попадает ваш корм;
- если подходящего ГОСТа нет — разработайте и зарегистрируйте технические условия (ТУ).
2. Лабораторные испытания
- отберите образцы продукции;
- проведите исследования в аккредитованной лаборатории (проверьте статус лаборатории в реестре Росаккредитации);
- получите протокол испытаний с выводами о соответствии нормам.
3. Регистрация декларации
- заполните заявление в электронном виде;
- приложите протокол испытаний и ТУ (если применимо);
- подайте документы в реестр Росаккредитации;
- дождитесь внесения декларации в реестр (статус можно проверить онлайн).
Важные детали
· Срок действия декларации — до 5 лет (зависит от схемы сертификации и типа продукции).
· Маркировка — после регистрации декларации на упаковку корма необходимо нанести:
- знак СТР (соответствие техническому регламенту);
- полную этикетку с составом, сроком годности, условиями хранения и др.
· Добровольные сертификаты (например, «Эко», «Био») не заменяют обязательную декларацию ГОСТ Р.
Риски при отсутствии декларации
Работа без зарегистрированной декларации грозит:
· штрафами (до 300 000 руб. для юрлиц по КоАП РФ);
· конфискацией продукции;
· приостановкой деятельности на срок до 90 дней;
· запретом на продажу и блокировкой карточек товаров на маркетплейсах.
Вывод
Сертификация кормов — не формальность, а обязательное условие легального бизнеса. Грамотное оформление декларации ГОСТ Р:
· защищает от штрафов и судебных исков;
· повышает доверие покупателей и партнёров;
· открывает доступ к крупным торговым сетям и маркетплейсам;
· упрощает экспорт продукции.
Начните подготовку сейчас:
1. Проверьте, подпадает ли ваш продукт под требования постановления № 2425.
2. Выберите аккредитованную лабораторию для испытаний.
3. Подготовьте ТУ или уточните действующий ГОСТ.
4. Зарегистрируйте декларацию в реестре Росаккредитации.
