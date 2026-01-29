Подписаться

Как фасовать сыр и маркировать? Пошаговое руководство для розницы

Представьте: к вам в магазин поступила головка сыра весом 4 кг. Вы планируете продавать ее по кусочкам. Как правильно оформить фасовку и вывод из оборота в системе «Честный Знак» (ЧЗ), чтобы не нарушить закон и избежать штрафов? Разберем пошагово.