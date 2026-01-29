​8121 КПК Общ м
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Как фасовать сыр и маркировать? Пошаговое руководство для розницы

Представьте: к вам в магазин поступила головка сыра весом 4 кг. Вы планируете продавать ее по кусочкам. Как правильно оформить фасовку и вывод из оборота в системе «Честный Знак» (ЧЗ), чтобы не нарушить закон и избежать штрафов? Разберем пошагово.

Шаг 1. Приёмка головки сыра

Что делать:

  1. Получите от поставщика универсальный передаточный документ (УПД) через систему электронного документооборота (ЭДО).

  2. Проверьте, что на головке сыра есть код Data Matrix с данными:

    GTIN;

    серийный номер;

    срок годности;

    вес;

    информация о производителе.

  3. Отсканируйте код Data Matrix при приёмке.

  4. Сверьте данные в УПД с фактическим товаром (в течение 3 дней после поступления).

Важно:

  • Без УПД и сканирования кода сыр не переходит в вашу собственность.

  • Ошибки в данных могут привести к блокировке товара в системе ЧЗ.

Шаг 2. Фасовка сыра на кусочки

Что делать:

  1. Разрежьте головку сыра на порции нужного веса.

  2. Упакуйте кусочки в пищевую плёнку или другой непромышленный материал.

  3. Нанесите на каждый кусочек линейный штрихкод с информацией:

    название продукта;

    вес (в граммах);

    цена за кг/шт.;

    дата фасовки.

Важно:

  • Новые коды Data Matrix на кусочки не наносятся — это не требуется по правилам ЧЗ.

  • Линейный штрихкод нужен только для кассового сканирования при продаже.

Шаг 3. Вывод головки сыра из оборота в ЧЗ

Когда: в течение 3 рабочих дней после первой нарезки.

Как оформить:

  1. Зайдите в личный кабинет «Честного Знака».

  2. Выберите раздел «Вывод из оборота».

  3. Укажите:

    • ИНН вашей организации;

    • причину выбытия: «Продажа на развес»;

    • дату фасовки;

    • код Data Matrix с головки сыра;

    • стоимость всей головки.

  4. Подтвердите операцию.

Альтернативный способ:

  • Используйте товаро-учётную программу, если она интегрирована с ЧЗ. Система автоматически отправит данные после сканирования кода.

Важно:

  • Если не вывести сыр из оборота вовремя, система может заблокировать остатки.

  • Сохраняйте документы (УПД, акты фасовки) — они понадобятся при проверке.

Шаг 4. Продажа кусочков сыра

Что делать на кассе:

  1. Отсканируйте линейный штрихкод на кусочке сыра.

  2. Введите вес (если касса поддерживает весовой товар).

  3. Пробейте чек.

Важно:

  • Не сканируйте код Data Matrix с оригинальной головки — он уже выведен из оборота.

  • Для касс с поддержкой ФФД 1.2 можно добавить код маркировки головки к линейному штрихкоду (после разделителя 3103 укажите вес в граммах).

Частые вопросы и нюансы

  1. Можно ли перепродавать фасованный сыр другим организациям?
    Да, но каждый кусочек нужно промаркировать новым кодом Data Matrix через ЧЗ.

  2. Что делать, если сыр вернули поставщику?
    Оформите новый УПД, а вывод из оборота выполнит поставщик.

  3. Нужно ли маркировать сыр весом менее 30 г?
    Нет, такие продукты не подлежат маркировке.

  4. Что изменится с 1 ноября 2026 года?
    Вводится поэкземплярный учёт для сыра со сроком хранения > 40 дней. При отгрузке придётся указывать все коды Data Matrix из партии в электронных накладных.

Чек‑лист для проверки

Перед началом работы убедитесь, что:

  1. Вы зарегистрированы в системе «Честный Знак».

  2. Настроена интеграция с ЭДО.

  3. Кассовое ПО обновлено до последней версии.

  4. Персонал обучен работе с маркировкой.

  5. Есть запас пищевой плёнки и этикеток для линейного штрихкодирования.

Что будет, если нарушить правила?

  • Штрафы (ст. 15.12 КоАП РФ):

    • для ИП — от 5 000 ₽;

    • для юрлиц — от 50 000 ₽.

  • Конфискация товара при повторных нарушениях.

  • Блокировка остатков в системе ЧЗ — невозможность продажи.

Помните:
Соблюдение правил маркировки — это не только требование закона, но и гарантия доверия покупателей. Грамотная работа с ЧЗ защитит ваш бизнес от рисков и повысит его репутацию.

С уважением,
Команда экспертов

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

