Как фасовать сыр и маркировать? Пошаговое руководство для розницы

Шаг 1. Приёмка головки сыра
Что делать:
Получите от поставщика универсальный передаточный документ (УПД) через систему электронного документооборота (ЭДО).
Проверьте, что на головке сыра есть код Data Matrix с данными:
GTIN;
серийный номер;
срок годности;
вес;
информация о производителе.
Отсканируйте код Data Matrix при приёмке.
Сверьте данные в УПД с фактическим товаром (в течение 3 дней после поступления).
Важно:
Без УПД и сканирования кода сыр не переходит в вашу собственность.
Ошибки в данных могут привести к блокировке товара в системе ЧЗ.
Шаг 2. Фасовка сыра на кусочки
Что делать:
Разрежьте головку сыра на порции нужного веса.
Упакуйте кусочки в пищевую плёнку или другой непромышленный материал.
Нанесите на каждый кусочек линейный штрихкод с информацией:
название продукта;
вес (в граммах);
цена за кг/шт.;
дата фасовки.
Важно:
Новые коды Data Matrix на кусочки не наносятся — это не требуется по правилам ЧЗ.
Линейный штрихкод нужен только для кассового сканирования при продаже.
Шаг 3. Вывод головки сыра из оборота в ЧЗ
Когда: в течение 3 рабочих дней после первой нарезки.
Как оформить:
Зайдите в личный кабинет «Честного Знака».
Выберите раздел «Вывод из оборота».
Укажите:
ИНН вашей организации;
причину выбытия: «Продажа на развес»;
дату фасовки;
код Data Matrix с головки сыра;
стоимость всей головки.
Подтвердите операцию.
Альтернативный способ:
Используйте товаро-учётную программу, если она интегрирована с ЧЗ. Система автоматически отправит данные после сканирования кода.
Важно:
Если не вывести сыр из оборота вовремя, система может заблокировать остатки.
Сохраняйте документы (УПД, акты фасовки) — они понадобятся при проверке.
Шаг 4. Продажа кусочков сыра
Что делать на кассе:
Отсканируйте линейный штрихкод на кусочке сыра.
Введите вес (если касса поддерживает весовой товар).
Пробейте чек.
Важно:
Не сканируйте код Data Matrix с оригинальной головки — он уже выведен из оборота.
Для касс с поддержкой ФФД 1.2 можно добавить код маркировки головки к линейному штрихкоду (после разделителя 3103 укажите вес в граммах).
Частые вопросы и нюансы
Можно ли перепродавать фасованный сыр другим организациям?
Да, но каждый кусочек нужно промаркировать новым кодом Data Matrix через ЧЗ.
Что делать, если сыр вернули поставщику?
Оформите новый УПД, а вывод из оборота выполнит поставщик.
Нужно ли маркировать сыр весом менее 30 г?
Нет, такие продукты не подлежат маркировке.
Что изменится с 1 ноября 2026 года?
Вводится поэкземплярный учёт для сыра со сроком хранения > 40 дней. При отгрузке придётся указывать все коды Data Matrix из партии в электронных накладных.
Чек‑лист для проверки
Перед началом работы убедитесь, что:
Вы зарегистрированы в системе «Честный Знак».
Настроена интеграция с ЭДО.
Кассовое ПО обновлено до последней версии.
Персонал обучен работе с маркировкой.
Есть запас пищевой плёнки и этикеток для линейного штрихкодирования.
Что будет, если нарушить правила?
Штрафы (ст. 15.12 КоАП РФ):
для ИП — от 5 000 ₽;
для юрлиц — от 50 000 ₽.
Конфискация товара при повторных нарушениях.
Блокировка остатков в системе ЧЗ — невозможность продажи.
Помните:
Соблюдение правил маркировки — это не только требование закона, но и гарантия доверия покупателей. Грамотная работа с ЧЗ защитит ваш бизнес от рисков и повысит его репутацию.
