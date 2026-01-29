Закон о русском языке с 1 марта 2026: чек лист для бизнеса — как избежать штрафов до вступления в силу

Где бизнес рискует: 4 подводных камня

1. «У нас же товарный знак!»

Если название не зарегистрировано в Роспатенте, оно не защищено.

2. Упаковка / онлайн‑карточка

Требования к маркировке по техрегламентам ЕАЭС уже обязывают дублировать информацию на русском. Теперь то же касается описаний на маркетплейсах: «Waterproof» без «Водонепроницаемый» — повод для претензии Роспотребнадзора.

3. Ребрендинг — дорого и рискованно

Переименование на кириллицу требует затрат на новую упаковку, логотип, рекламу. При этом новое название может оказаться занятым, а старые инвестиции в узнаваемость — потеряны.

4. Сроки регистрации ТЗ — критичны

До вступления закона — менее 3 дней. Средний срок регистрации товарного знака — 6–8 месяцев. Подача заявки даёт право использовать обозначение как «товарный знак, заявка подана», что снижает риски претензий.