​8121 КПК Общ м
🔴 Вебинар: ВЭД-2026 — ОАЭ без двойного налога, техсбор на электронику, новые коды ТН ВЭД →
Евгения Задорожная
Товарный знак

Закон о русском языке с 1 марта 2026: чек лист для бизнеса — как избежать штрафов до вступления в силу

Разбираем, как бизнесу подготовиться к закону о обязательном использовании русского языка (вступает в силу 1 марта 2026). Что делать с вывесками, карточками товаров и брендами на латинице? Как зарегистрировать товарный знак и пройти аудит маркировки? Практические шаги и риски — в одном материале.

Что меняется с 1 марта 2026?

Новый закон (в развитие ФЗ «О государственном языке РФ») обязывает использовать русский язык как основной в:

·        вывесках и указателях офлайн‑магазинов;

·        ценниках, меню, информационных табличках;

·        интерфейсах сайтов и карточках товаров на маркетплейсах;

·        названиях жилых комплексов, строительных объектов и рекламных баннеров.

Главное правило: иностранные слова допустимы только как дополнение — при условии одинакового шрифта, цвета и размера с русским текстом.

·        «SALE» без «РАСПРОДАЖА» — нарушение.

·        «Coffee…» без «Кофейня» — нарушение.

Исключение: зарегистрированные товарные знаки (например, Nike, Apple) можно использовать в оригинале.

Где бизнес рискует: 4 подводных камня

1.     «У нас же товарный знак!»
Если название не зарегистрировано в Роспатенте, оно не защищено.

2.     Упаковка / онлайн‑карточка
Требования к маркировке по техрегламентам ЕАЭС уже обязывают дублировать информацию на русском. Теперь то же касается описаний на маркетплейсах: «Waterproof» без «Водонепроницаемый» — повод для претензии Роспотребнадзора.

3.     Ребрендинг — дорого и рискованно
Переименование на кириллицу требует затрат на новую упаковку, логотип, рекламу. При этом новое название может оказаться занятым, а старые инвестиции в узнаваемость — потеряны.

4.     Сроки регистрации ТЗ — критичны
До вступления закона — менее 3  дней. Средний срок регистрации товарного знака — 6–8 месяцев. Подача заявки даёт право использовать обозначение как «товарный знак, заявка подана», что снижает риски претензий.

Как это затронет разные сегменты бизнеса?

·        Импортёры: таможенные инспекторы могут запросить подтверждение соответствия маркировки. Отсутствие русского текста — повод для задержки товара.

·        Производители: сертификация (сертификат/декларация по техрегламенту ЕАЭС) не освобождает от требований к языку информации для потребителя.

·        Продавцы на маркетплейсах: площадки проверяют контент. Карточка с «New Arrival» вместо «Новое поступление» может быть заблокирована.

Чем грозят нарушения?

·        Штрафы по ст. 14.5 КоАП (до 40 000 ₽ для юрлиц).

·        Штрафы по ст. 14.8 КоАП (до 10 000 ₽) за нарушение прав потребителей.

·        Предписания об устранении нарушений — с немедленной заменой вывесок, упаковки, сайта.

Роль сертификационного центра: не просто «бумажки»

Сертификационный центр теперь — стратегический партнёр, который:

·        проводит аудит маркировки (от упаковки до карточки на МП) на соответствие закону и техрегламентам ЕАЭС;

·        координирует действия с патентным бюро для параллельной регистрации ТЗ и подготовки таможенной документации;

·        готовит техническую документацию с учётом языковых требований (особенно для детских товаров, электроники, СИЗ);

·        минимизирует риски остановки товара на границе или в логистическом центре маркетплейса.

Чек‑лист: что делать прямо сейчас?

Проверьте статус товарного знака — зарегистрирован ли он в Роспатенте?
Подайте заявку в Роспатент, если ТЗ отсутствует (даже за 34 дня до вступления закона).
Проведите аудит всей потребительской информации:

·        этикетки и упаковка;

·        карточки товаров на маркетплейсах;

·        вывески и меню;

·        описания на сайте.
Убедитесь, что сертификаты/декларации соответствия оформлены с учётом языковых требований.
Согласуйте действия с патентным бюро для комплексной защиты бренда.

Вывод

Закон о русском языке — не идеологическая инициатива, а инструмент защиты прав потребителей, работающий в связке с:

·        техрегламентами ЕАЭС;

·        законом о защите прав потребителей;

·        правилами маркетплейсов.

Не ждите первого штрафа. Проактивная легализация — лучшая защита. Если у вас:

·        иноязычное название бренда без регистрации;

·        надписи без русского дубляжа;

·        планы на импорт к марту 2026,

— вы в зоне риска. Действуйте сейчас.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

2 подписчика16 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум