Закон о русском языке с 1 марта 2026: чек лист для бизнеса — как избежать штрафов до вступления в силу

Что меняется с 1 марта 2026?
Новый закон (в развитие ФЗ «О государственном языке РФ») обязывает использовать русский язык как основной в:
· вывесках и указателях офлайн‑магазинов;
· ценниках, меню, информационных табличках;
· интерфейсах сайтов и карточках товаров на маркетплейсах;
· названиях жилых комплексов, строительных объектов и рекламных баннеров.
Главное правило: иностранные слова допустимы только как дополнение — при условии одинакового шрифта, цвета и размера с русским текстом.
· «SALE» без «РАСПРОДАЖА» — нарушение.
· «Coffee…» без «Кофейня» — нарушение.
Исключение: зарегистрированные товарные знаки (например, Nike, Apple) можно использовать в оригинале.
Где бизнес рискует: 4 подводных камня
1. «У нас же товарный знак!»
Если название не зарегистрировано в Роспатенте, оно не защищено.
2. Упаковка / онлайн‑карточка
Требования к маркировке по техрегламентам ЕАЭС уже обязывают дублировать информацию на русском. Теперь то же касается описаний на маркетплейсах: «Waterproof» без «Водонепроницаемый» — повод для претензии Роспотребнадзора.
3. Ребрендинг — дорого и рискованно
Переименование на кириллицу требует затрат на новую упаковку, логотип, рекламу. При этом новое название может оказаться занятым, а старые инвестиции в узнаваемость — потеряны.
4. Сроки регистрации ТЗ — критичны
До вступления закона — менее 3 дней. Средний срок регистрации товарного знака — 6–8 месяцев. Подача заявки даёт право использовать обозначение как «товарный знак, заявка подана», что снижает риски претензий.
Как это затронет разные сегменты бизнеса?
· Импортёры: таможенные инспекторы могут запросить подтверждение соответствия маркировки. Отсутствие русского текста — повод для задержки товара.
· Производители: сертификация (сертификат/декларация по техрегламенту ЕАЭС) не освобождает от требований к языку информации для потребителя.
· Продавцы на маркетплейсах: площадки проверяют контент. Карточка с «New Arrival» вместо «Новое поступление» может быть заблокирована.
Чем грозят нарушения?
· Штрафы по ст. 14.5 КоАП (до 40 000 ₽ для юрлиц).
· Штрафы по ст. 14.8 КоАП (до 10 000 ₽) за нарушение прав потребителей.
· Предписания об устранении нарушений — с немедленной заменой вывесок, упаковки, сайта.
Роль сертификационного центра: не просто «бумажки»
Сертификационный центр теперь — стратегический партнёр, который:
· проводит аудит маркировки (от упаковки до карточки на МП) на соответствие закону и техрегламентам ЕАЭС;
· координирует действия с патентным бюро для параллельной регистрации ТЗ и подготовки таможенной документации;
· готовит техническую документацию с учётом языковых требований (особенно для детских товаров, электроники, СИЗ);
· минимизирует риски остановки товара на границе или в логистическом центре маркетплейса.
Чек‑лист: что делать прямо сейчас?
✅ Проверьте статус товарного знака — зарегистрирован ли он в Роспатенте?
✅ Подайте заявку в Роспатент, если ТЗ отсутствует (даже за 34 дня до вступления закона).
✅ Проведите аудит всей потребительской информации:
· этикетки и упаковка;
· карточки товаров на маркетплейсах;
· вывески и меню;
· описания на сайте.
✅ Убедитесь, что сертификаты/декларации соответствия оформлены с учётом языковых требований.
✅ Согласуйте действия с патентным бюро для комплексной защиты бренда.
Вывод
Закон о русском языке — не идеологическая инициатива, а инструмент защиты прав потребителей, работающий в связке с:
· техрегламентами ЕАЭС;
· законом о защите прав потребителей;
· правилами маркетплейсов.
Не ждите первого штрафа. Проактивная легализация — лучшая защита. Если у вас:
· иноязычное название бренда без регистрации;
· надписи без русского дубляжа;
· планы на импорт к марту 2026,
— вы в зоне риска. Действуйте сейчас.
