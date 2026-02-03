С 1 марта 2026 года: обязательное уведомление о начале деятельности для участников системы маркировки

✅ Как действовать? Пошаговый алгоритм

1. Проверьте, требуется ли уведомление

- Сверьтесь с Перечнем из Приложения № 1 к Постановлению № 725.

- Если ваш ОКВЭД не входит в перечень — уведомление не нужно.

- Если входит — переходите к следующему шагу.

2. Уточните статус уведомления

- Проверьте, подавали ли вы уведомление, через сервис ЕРВК

3. Подайте уведомление (если его нет)

- Используйте портал Госуслуги

- Подать может руководитель или уполномоченный сотрудник с ПЭП/УКЭП.

- Услуга бесплатная.

- Уведомление подаётся по каждому месту осуществления деятельности (МОД).

4. Подтвердите размещение в реестре

- После подачи убедитесь, что данные о вашей компании появились в ЕРВК.