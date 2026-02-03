8148 ОК УСН моб
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

С 1 марта 2026 года: обязательное уведомление о начале деятельности для участников системы маркировки

Узнайте, почему с 1 марта 2026 года важно подать уведомление в реестр Роспотребнадзора. Разбираем требования Постановления № 725, порядок действий, товарные группы и штрафы за нарушение.

👉 Важное изменение: с 1 марта 2026 года вступает в силу обязательное требование — наличие уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности в Едином реестре уведомлений (ЕРВК).

✅ Это касается участников системы маркировки при:

• регистрации в системе;

• подаче сведений о вводе в оборот, обороте и выводе товаров из оборота.

Основание: Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 № 725

✅ Что это значит для бизнеса?

1. Регистрация в системе маркировки будет автоматически отклонена, если уведомление отсутствует.

2. Для действующих участников система проверит наличие уведомления при подаче данных о движении товаров. При отсутствии — информация отобразится в личном кабинете и передастся в контролирующие органы.

3. Работа без уведомления — нарушение законодательства РФ, влекущее административную ответственность.

✅ Как действовать? Пошаговый алгоритм

1. Проверьте, требуется ли уведомление

- Сверьтесь с Перечнем из Приложения № 1 к Постановлению № 725.

- Если ваш ОКВЭД не входит в перечень — уведомление не нужно.

- Если входит — переходите к следующему шагу.

2. Уточните статус уведомления

- Проверьте, подавали ли вы уведомление, через сервис ЕРВК

3. Подайте уведомление (если его нет)

- Используйте портал Госуслуги

- Подать может руководитель или уполномоченный сотрудник с ПЭП/УКЭП.

- Услуга бесплатная.

- Уведомление подаётся по каждому месту осуществления деятельности (МОД).

4. Подтвердите размещение в реестре

- После подачи убедитесь, что данные о вашей компании появились в ЕРВК.

✅ Для каких товарных групп это актуально?

• молочная продукция;

• безалкогольные напитки;

• морепродукты (икра);

• корма для животных;

• растительные масла;

• консервированная продукция;

• безалкогольное пиво;

• табак;

• фотоаппараты и камеры;

• лёгкая промышленность;

• антисептики;

• БАД;

• велосипеды.

✅ Почему это важно?

• возможность избежать блокировки работы в системе маркировки;

• снижение штрафов и проверок;

• соответствие требованиям законодательства.

❗️ Не откладывайте проверку и подачу документов — подготовьтесь к изменениям заранее!

Евгения Задорожная

