С 1 марта 2026 года: обязательное уведомление о начале деятельности для участников системы маркировки

👉 Важное изменение: с 1 марта 2026 года вступает в силу обязательное требование — наличие уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности в Едином реестре уведомлений (ЕРВК).
✅ Это касается участников системы маркировки при:
• регистрации в системе;
• подаче сведений о вводе в оборот, обороте и выводе товаров из оборота.
Основание: Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 № 725
✅ Что это значит для бизнеса?
1. Регистрация в системе маркировки будет автоматически отклонена, если уведомление отсутствует.
2. Для действующих участников система проверит наличие уведомления при подаче данных о движении товаров. При отсутствии — информация отобразится в личном кабинете и передастся в контролирующие органы.
3. Работа без уведомления — нарушение законодательства РФ, влекущее административную ответственность.
✅ Как действовать? Пошаговый алгоритм
1. Проверьте, требуется ли уведомление
- Сверьтесь с Перечнем из Приложения № 1 к Постановлению № 725.
- Если ваш ОКВЭД не входит в перечень — уведомление не нужно.
- Если входит — переходите к следующему шагу.
2. Уточните статус уведомления
- Проверьте, подавали ли вы уведомление, через сервис ЕРВК
3. Подайте уведомление (если его нет)
- Используйте портал Госуслуги
- Подать может руководитель или уполномоченный сотрудник с ПЭП/УКЭП.
- Услуга бесплатная.
- Уведомление подаётся по каждому месту осуществления деятельности (МОД).
4. Подтвердите размещение в реестре
- После подачи убедитесь, что данные о вашей компании появились в ЕРВК.
✅ Для каких товарных групп это актуально?
• молочная продукция;
• безалкогольные напитки;
• морепродукты (икра);
• корма для животных;
• растительные масла;
• консервированная продукция;
• безалкогольное пиво;
• табак;
• фотоаппараты и камеры;
• лёгкая промышленность;
• антисептики;
• БАД;
• велосипеды.
✅ Почему это важно?
• возможность избежать блокировки работы в системе маркировки;
• снижение штрафов и проверок;
• соответствие требованиям законодательства.
❗️ Не откладывайте проверку и подачу документов — подготовьтесь к изменениям заранее!
