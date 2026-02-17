Как импортёру РФ работать с «Честным Знаком»: краткая инструкция
3 шага работы с системой
1. Создайте карточку товара
(Раздел «Товары» → «Национальный каталог»)
Заполните:
GTIN (если есть);
наименование и бренд;
товарную группу;
характеристики (состав, размер и т. п.);
код ТН ВЭД;
страну происхождения и производителя.
Важно: без карточки нельзя заказать коды.
2. Закажите коды маркировки
(Раздел «Коды маркировки» → «Заказать коды»)
Укажите:
GTIN;
количество кодов;
способ нанесения («самостоятельное нанесение»);
тип упаковки.
Далее:
Оплатите госпошлину.
Скачайте файл с кодами после эмиссии.
Передайте файл производителю для нанесения на упаковку.
3. Введите товар в оборот
(Раздел «Документы» → «Ввод в оборот»)
Заполните:
основание: «Импорт (выпуск для внутреннего потребления)»;
номер и дату ДТ;
таможенный орган;
количество товара;
перечень кодов (файл).
Подпишите ЭЦП — после этого товар можно продавать.
Что не нужно делать
не передавайте коды производителю формально;
не создавайте УПД от иностранного поставщика;
не подтверждайте входящие документы от партнёра.
Главные риски (избегайте!)
коды не введены в оборот → продажа заблокирована;
неверные коды → нужна перемаркировка;
ошибка в агрегации → проблемы с сетями;
несоответствие GTIN → повторный заказ кодов;
нет карточки → невозможно заказать коды.
Важные нюансы
Коды обычно наносят до ввоза в РФ (в стране производителя).
Для некоторых групп возможна маркировка на СВХ/таможенном складе.
Проверьте:
совпадение GTIN в карточке и заказе;
корректность нанесённых кодов;
правильность данных ДТ.
Особые товарные группы
Для одежды, косметики, шин, БАДов и др. могут быть дополнительные поля.
Информации об авторе
