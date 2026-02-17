Масленица общ моб
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Как импортёру РФ работать с «Честным Знаком»: краткая инструкция

Коротко о том, как заказать коды маркировки в «Честном ЗНАКЕ», передать их зарубежному производителю и ввести товар в оборот после таможни.

3 шага работы с системой

1. Создайте карточку товара

(Раздел «Товары» → «Национальный каталог»)

Заполните:

  • GTIN (если есть);

  • наименование и бренд;

  • товарную группу;

  • характеристики (состав, размер и т. п.);

  • код ТН ВЭД;

  • страну происхождения и производителя.

Важно: без карточки нельзя заказать коды.

2. Закажите коды маркировки

(Раздел «Коды маркировки» → «Заказать коды»)

Укажите:

  • GTIN;

  • количество кодов;

  • способ нанесения («самостоятельное нанесение»);

  • тип упаковки.

Далее:

  1. Оплатите госпошлину.

  2. Скачайте файл с кодами после эмиссии.

  3. Передайте файл производителю для нанесения на упаковку.

3. Введите товар в оборот

(Раздел «Документы» → «Ввод в оборот»)

Заполните:

  • основание: «Импорт (выпуск для внутреннего потребления)»;

  • номер и дату ДТ;

  • таможенный орган;

  • количество товара;

  • перечень кодов (файл).

Подпишите ЭЦП — после этого товар можно продавать.

Что не нужно делать

  • не передавайте коды производителю формально;

  • не создавайте УПД от иностранного поставщика;

  • не подтверждайте входящие документы от партнёра.

Главные риски (избегайте!)

  • коды не введены в оборот → продажа заблокирована;

  • неверные коды → нужна перемаркировка;

  • ошибка в агрегации → проблемы с сетями;

  • несоответствие GTIN → повторный заказ кодов;

  • нет карточки → невозможно заказать коды.

Важные нюансы

  • Коды обычно наносят до ввоза в РФ (в стране производителя).

  • Для некоторых групп возможна маркировка на СВХ/таможенном складе.

  • Проверьте:

    • совпадение GTIN в карточке и заказе;

    • корректность нанесённых кодов;

    • правильность данных ДТ.

Особые товарные группы

Для одежды, косметики, шин, БАДов и др. могут быть дополнительные поля.

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

2 подписчика36 постов

