Разбираем, какие документы проверяют при импорте товаров из стран ЕАЭС в 2026 году. Требования Росаккредитации: сертификаты, протоколы испытаний, таможенные декларации и дополнительные документы. Объясняем, как избежать проблем на таможне, какие штрафы грозят за нарушения и как подготовиться к проверкам.

Что проверяют при импорте из ЕАЭС: новые требования Росаккредитации

Новые требования при ввозе продукции из ЕАЭС

В феврале 2026 года Росаккредитация опубликовала разъяснения о том, какие документы проверяются при ввозе продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — помимо сертификатов соответствия.

Главная цель нововведений — исключить возможность ввоза небезопасной продукции без проведения реальных испытаний. Регулятор подчёркивает: отсутствие доказательств испытаний считается недопустимым.

Полный комплект документов для подтверждения легитимности

Для успешного прохождения таможенного контроля необходимо предоставить полный комплект документов:

Сертификат соответствия — основной документ, подтверждающий соответствие продукции установленным требованиям. Важно, чтобы он был выдан аккредитованным органом.

Протокол испытаний — должен быть прямо указан в сертификате соответствия. Подтверждает, что испытания действительно проводились в аккредитованной лаборатории. В протоколе должны быть:

дата и номер испытаний;

описание методики испытаний;

результаты измерений;

вывод о соответствии нормам. Документы на ввоз образцов — в первую очередь, таможенная декларация. Подтверждает законность перемещения образцов через границу.

Дополнительные документы по запросу таможни

В отдельных случаях таможенные органы вправе запросить дополнительные документы:

Акт отбора образцов — фиксирует процесс отбора образцов для испытаний. Должен содержать:

дату и место отбора;

данные о представителе производителя/импортёра;

описание отобранных образцов;

подписи ответственных лиц. Направление в лабораторию — документ, выданный органом по сертификации, который направлял образцы на испытания.

Подтверждение отправки образцов (для Киргизии) — если продукция сертифицирована в Киргизии, может потребоваться подтверждение того, что образцы были отправлены на испытания из России в Киргизию. Этот шаг нужен для обеспечения прослеживаемости процесса испытаний.

Договоры с лабораториями — в спорных случаях могут запросить договор на проведение испытаний между заявителем и лабораторией.

Акты о результатах испытаний — дополнительные внутренние документы лаборатории, фиксирующие промежуточные этапы.

Позиция регулятора: доверие только к подтверждённым сертификатам

Росаккредитация чётко обозначает свою позицию:

Если комплект документов неполный — значит, испытания не проводились. Доверять такому сертификату нельзя.

Сейчас внимание уделяется не столько самому сертификату, сколько доказательной базе, которая его подтверждает. Если за документом нет реальных испытаний и прослеживаемой цепочки доказательств, при проверке могут возникнуть серьёзные вопросы.

Последствия предоставления неполного комплекта документов

За нарушение требований предусмотрены следующие меры:

Отказ в выпуске товара — продукция задерживается на таможне до предоставления полного комплекта документов.

Административные штрафы по ст. 14.43 КоАП РФ: для должностных лиц — от 10000 до 20000 руб.; для ИП — от 20000 до 30000 руб.; для юридических лиц — от 100000 до 300000 руб..

Аннулирование сертификата соответствия — если выяснится, что испытания не проводились.

Включение в «чёрный список» — компании с нарушениями могут попасть под усиленный контроль при последующих поставках.

Уголовная ответственность — при выявлении систематических нарушений и причинении вреда здоровью потребителей (ст. 238 УК РФ).

Что это значит для бизнеса?

Добросовестным компаниям не стоит паниковать. Новые меры не предполагают массовых ограничений — речь идёт о точечной работе с нарушениями.

Компании, которые:

проводят реальную процедуру испытаний,

оформляют полный комплект документов,

обеспечивают прослеживаемость доказательств,

продолжают работать в штатном режиме.

Практические рекомендации для импортёров

Чтобы избежать проблем при ввозе товаров из ЕАЭС, следуйте этим шагам:

Проверяйте аккредитацию органа по сертификации и лаборатории до начала работ. Фиксируйте каждый этап: от отбора образцов до получения протокола. Храните оригиналы всех документов минимум 5 лет. Автоматизируйте учёт — используйте электронные системы для контроля сроков действия сертификатов и протоколов. Проводите внутренний аудит перед каждой поставкой: сверяйте комплектность документов с требованиями. Обучайте сотрудников — персонал должен знать новые требования и порядок действий при запросах таможни. Работайте с проверенными партнёрами — выбирайте лаборатории и органы сертификации с безупречной репутацией.

Вывод: тщательная проверка и подготовка полного пакета документов — лучший способ избежать сюрпризов на таможне и обеспечить бесперебойность поставок из стран ЕАЭС. Соблюдение новых требований не только снижает риски штрафов, но и укрепляет репутацию компании как надёжного импортёра.