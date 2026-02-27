Что проверяют при импорте из ЕАЭС? Новые требования Росаккредитации
Что проверяют при импорте из ЕАЭС: новые требования Росаккредитации
Новые требования при ввозе продукции из ЕАЭС
В феврале 2026 года Росаккредитация опубликовала разъяснения о том, какие документы проверяются при ввозе продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — помимо сертификатов соответствия.
Главная цель нововведений — исключить возможность ввоза небезопасной продукции без проведения реальных испытаний. Регулятор подчёркивает: отсутствие доказательств испытаний считается недопустимым.
Полный комплект документов для подтверждения легитимности
Для успешного прохождения таможенного контроля необходимо предоставить полный комплект документов:
Сертификат соответствия — основной документ, подтверждающий соответствие продукции установленным требованиям. Важно, чтобы он был выдан аккредитованным органом.
Протокол испытаний — должен быть прямо указан в сертификате соответствия. Подтверждает, что испытания действительно проводились в аккредитованной лаборатории. В протоколе должны быть:
дата и номер испытаний;
описание методики испытаний;
результаты измерений;
вывод о соответствии нормам.
Документы на ввоз образцов — в первую очередь, таможенная декларация. Подтверждает законность перемещения образцов через границу.
Дополнительные документы по запросу таможни
В отдельных случаях таможенные органы вправе запросить дополнительные документы:
Акт отбора образцов — фиксирует процесс отбора образцов для испытаний. Должен содержать:
дату и место отбора;
данные о представителе производителя/импортёра;
описание отобранных образцов;
подписи ответственных лиц.
Направление в лабораторию — документ, выданный органом по сертификации, который направлял образцы на испытания.
Подтверждение отправки образцов (для Киргизии) — если продукция сертифицирована в Киргизии, может потребоваться подтверждение того, что образцы были отправлены на испытания из России в Киргизию. Этот шаг нужен для обеспечения прослеживаемости процесса испытаний.
Договоры с лабораториями — в спорных случаях могут запросить договор на проведение испытаний между заявителем и лабораторией.
Акты о результатах испытаний — дополнительные внутренние документы лаборатории, фиксирующие промежуточные этапы.
Позиция регулятора: доверие только к подтверждённым сертификатам
Росаккредитация чётко обозначает свою позицию:
Если комплект документов неполный — значит, испытания не проводились. Доверять такому сертификату нельзя.
Сейчас внимание уделяется не столько самому сертификату, сколько доказательной базе, которая его подтверждает. Если за документом нет реальных испытаний и прослеживаемой цепочки доказательств, при проверке могут возникнуть серьёзные вопросы.
Последствия предоставления неполного комплекта документов
За нарушение требований предусмотрены следующие меры:
Отказ в выпуске товара — продукция задерживается на таможне до предоставления полного комплекта документов.
Административные штрафы по ст. 14.43 КоАП РФ:
для должностных лиц — от 10000 до 20000 руб.;
для ИП — от 20000 до 30000 руб.;
для юридических лиц — от 100000 до 300000 руб..
Аннулирование сертификата соответствия — если выяснится, что испытания не проводились.
Включение в «чёрный список» — компании с нарушениями могут попасть под усиленный контроль при последующих поставках.
Уголовная ответственность — при выявлении систематических нарушений и причинении вреда здоровью потребителей (ст. 238 УК РФ).
Что это значит для бизнеса?
Добросовестным компаниям не стоит паниковать. Новые меры не предполагают массовых ограничений — речь идёт о точечной работе с нарушениями.
Компании, которые:
проводят реальную процедуру испытаний,
оформляют полный комплект документов,
обеспечивают прослеживаемость доказательств,
продолжают работать в штатном режиме.
Практические рекомендации для импортёров
Чтобы избежать проблем при ввозе товаров из ЕАЭС, следуйте этим шагам:
Проверяйте аккредитацию органа по сертификации и лаборатории до начала работ.
Фиксируйте каждый этап: от отбора образцов до получения протокола.
Храните оригиналы всех документов минимум 5 лет.
Автоматизируйте учёт — используйте электронные системы для контроля сроков действия сертификатов и протоколов.
Проводите внутренний аудит перед каждой поставкой: сверяйте комплектность документов с требованиями.
Обучайте сотрудников — персонал должен знать новые требования и порядок действий при запросах таможни.
Работайте с проверенными партнёрами — выбирайте лаборатории и органы сертификации с безупречной репутацией.
Вывод: тщательная проверка и подготовка полного пакета документов — лучший способ избежать сюрпризов на таможне и обеспечить бесперебойность поставок из стран ЕАЭС. Соблюдение новых требований не только снижает риски штрафов, но и укрепляет репутацию компании как надёжного импортёра.
