Акция Женская сила моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

ПП № 2425: срок действия старых сертификатов — до 1 сентября 2026

Узнайте, до какого срока действуют сертификаты и декларации по ПП № 2425, какие изменения вступят в силу с 01.09.2026 и как подготовиться к переходу на новые требования (ПП № 642). Актуальная информация для бизнеса.

Друзья, привет!

Разбираемся, как работать с сертификатами и декларациями о соответствии в свете Постановления Правительства № 2425 (ПП № 2425).

Что важно знать сейчас

Документы о соответствии — сертификаты и декларации, — которые были оформлены до 01.09.2025 по требованиям ПП № 2425, сохраняют юридическую силу:

  • до срока, указанного непосредственно в документе;

  • но не позднее 01.09.2026.

Нормативная база: ПП № 1403.

Ключевые моменты

Если вы оформили сертификат или декларацию до 01.09.2025 по ПП № 2425:

  • документ продолжает действовать;

  • переоформлять его прямо сейчас не требуется;

  • однако максимальный срок действия такого документа — 01.09.2026.

Что разрешено до 01.09.2026

До указанной даты вы можете:

  • выпускать продукцию;

  • продавать товары;

  • работать на основании имеющихся сертификатов и деклараций.

Важно: если срок действия документа не истёк, ваша деятельность полностью соответствует законодательству.

Изменения с 01.09.2026

После этой даты:

  • старые сертификаты и декларации утрачивают силу;

  • для продолжения работы потребуются новые документы — сертификаты и декларации о соответствии;

  • оформлять их нужно будет уже по требованиям ПП № 642.

Совет: начинайте подготовку заранее. После 2026 года ожидается традиционный всплеск спроса на сертификационные услуги — «сертификационный ажиотаж», который может привести к задержкам и росту цен.

На какие товары распространяется правило

Требования касаются широкого перечня продукции, в том числе:

  • трубы и фитинги;

  • цемент;

  • радиаторы и конвекторы;

  • тротуарная плитка;

  • посуда для взрослых;

  • удобрения и корма;

  • теплоизоляция;

  • сухие смеси;

  • моющие средства;

  • аккумуляторы и батареи;

  • и другие категории товаров.

Краткий итог

  • До 01.09.2026: работайте по действующим (старым) сертификатам и декларациям.

  • После 01.09.2026: переходите на новые требования и оформляйте документы по ПП № 642.

Не откладывайте подготовку на последний момент — лучше начать процесс заранее, чтобы избежать сложностей в будущем.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

3 подписчика45 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3