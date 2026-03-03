ПП № 2425: срок действия старых сертификатов — до 1 сентября 2026

Узнайте, до какого срока действуют сертификаты и декларации по ПП № 2425, какие изменения вступят в силу с 01.09.2026 и как подготовиться к переходу на новые требования (ПП № 642). Актуальная информация для бизнеса.

Друзья, привет!

Разбираемся, как работать с сертификатами и декларациями о соответствии в свете Постановления Правительства № 2425 (ПП № 2425).

Что важно знать сейчас

Документы о соответствии — сертификаты и декларации, — которые были оформлены до 01.09.2025 по требованиям ПП № 2425, сохраняют юридическую силу:

до срока, указанного непосредственно в документе;

но не позднее 01.09.2026.

Нормативная база: ПП № 1403.

Ключевые моменты

Если вы оформили сертификат или декларацию до 01.09.2025 по ПП № 2425:

документ продолжает действовать;

переоформлять его прямо сейчас не требуется ;

однако максимальный срок действия такого документа — 01.09.2026.

Что разрешено до 01.09.2026

До указанной даты вы можете:

выпускать продукцию;

продавать товары;

работать на основании имеющихся сертификатов и деклараций.

Важно: если срок действия документа не истёк, ваша деятельность полностью соответствует законодательству.

Изменения с 01.09.2026

После этой даты:

старые сертификаты и декларации утрачивают силу ;

для продолжения работы потребуются новые документы — сертификаты и декларации о соответствии;

оформлять их нужно будет уже по требованиям ПП № 642.

Совет: начинайте подготовку заранее. После 2026 года ожидается традиционный всплеск спроса на сертификационные услуги — «сертификационный ажиотаж», который может привести к задержкам и росту цен.

На какие товары распространяется правило

Требования касаются широкого перечня продукции, в том числе:

трубы и фитинги;

цемент;

радиаторы и конвекторы;

тротуарная плитка;

посуда для взрослых;

удобрения и корма;

теплоизоляция;

сухие смеси;

моющие средства;

аккумуляторы и батареи;

и другие категории товаров.

Краткий итог

До 01.09.2026: работайте по действующим (старым) сертификатам и декларациям.

После 01.09.2026: переходите на новые требования и оформляйте документы по ПП № 642.

Не откладывайте подготовку на последний момент — лучше начать процесс заранее, чтобы избежать сложностей в будущем.