ПП № 2425: срок действия старых сертификатов — до 1 сентября 2026
Разбираемся, как работать с сертификатами и декларациями о соответствии в свете Постановления Правительства № 2425 (ПП № 2425).
Что важно знать сейчас
Документы о соответствии — сертификаты и декларации, — которые были оформлены до 01.09.2025 по требованиям ПП № 2425, сохраняют юридическую силу:
до срока, указанного непосредственно в документе;
но не позднее 01.09.2026.
Нормативная база: ПП № 1403.
Ключевые моменты
Если вы оформили сертификат или декларацию до 01.09.2025 по ПП № 2425:
документ продолжает действовать;
переоформлять его прямо сейчас не требуется;
однако максимальный срок действия такого документа — 01.09.2026.
Что разрешено до 01.09.2026
До указанной даты вы можете:
выпускать продукцию;
продавать товары;
работать на основании имеющихся сертификатов и деклараций.
Важно: если срок действия документа не истёк, ваша деятельность полностью соответствует законодательству.
Изменения с 01.09.2026
После этой даты:
старые сертификаты и декларации утрачивают силу;
для продолжения работы потребуются новые документы — сертификаты и декларации о соответствии;
оформлять их нужно будет уже по требованиям ПП № 642.
Совет: начинайте подготовку заранее. После 2026 года ожидается традиционный всплеск спроса на сертификационные услуги — «сертификационный ажиотаж», который может привести к задержкам и росту цен.
На какие товары распространяется правило
Требования касаются широкого перечня продукции, в том числе:
трубы и фитинги;
цемент;
радиаторы и конвекторы;
тротуарная плитка;
посуда для взрослых;
удобрения и корма;
теплоизоляция;
сухие смеси;
моющие средства;
аккумуляторы и батареи;
и другие категории товаров.
Краткий итог
До 01.09.2026: работайте по действующим (старым) сертификатам и декларациям.
После 01.09.2026: переходите на новые требования и оформляйте документы по ПП № 642.
Не откладывайте подготовку на последний момент — лучше начать процесс заранее, чтобы избежать сложностей в будущем.
