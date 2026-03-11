КПП БСН моб
🔴 Вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Как вывести товар из оборота в «Честном Знаке»: пошаговая инструкция и разбор ошибок

Пошаговая инструкция, как вывести товар из оборота в системе «Честный Знак»: два способа (автоматически через кассу и вручную), частые ошибки и их решение. Помощь бизнесу в работе с маркировкой — избегайте штрафов и простоев в продажах.

Иногда один код маркировки может остановить всю продажу. Товар есть, покупатель есть, а система пишет: «Ошибка статуса».

Причина часто одна — код не выведен из оборота. Разберёмся, как это работает и как избежать проблем.

Что такое вывод из оборота?

Это финальный этап жизни кода маркировки. После вывода код получает статус «Выбыл» и больше не может участвовать в обороте.

Вывод из оборота происходит, когда товар:

  • продан покупателю;

  • списан или испорчен;

  • потерян или украден;

  • использован внутри компании;

  • отправлен на экспорт;

  • передан бесплатно или конфискован.

Как вывести товар из оборота: 2 способа

Способ 1. Автоматически — через кассу

Самый частый сценарий. Подходит для розничных продаж.

Как работает:

  1. Кассир сканирует код Data Matrix.

  2. Касса передаёт данные через ОФД.

  3. Система автоматически выводит код из оборота.

Важно:

  • касса должна работать с ФФД 1.2;

  • сканер должен быть 2D (для считывания Data Matrix).

Время обработки: несколько секунд.

Способ 2. Вручную — через личный кабинет

Используется, если товар:

  • испорчен;

  • потерян;

  • украден;

  • экспортируется;

  • используется внутри компании.

Пошаговая инструкция:

  1. Откройте раздел «Вывод из оборота» в личном кабинете «Честного Знака».

  2. Создайте документ.

  3. Укажите причину вывода из оборота.

  4. Добавьте коды маркировки.

  5. Подпишите документ УКЭП.

  6. Отправьте в систему.

После обработки код получит статус «Выбыл».

Частые ошибки и как их избежать

На практике чаще всего встречаются:

  • код не введён в оборот — проверьте статус кода в системе;

  • код принадлежит другому участнику — убедитесь, что товар числится на вашем балансе;

  • неверный статус (например, «Эмитирован») — код должен быть в статусе «В обороте»;

  • дубликаты кодов — проверьте уникальность кодов перед отправкой;

  • проблемы с УКЭП — обновите сертификат электронной подписи, проверьте срок действия.

Именно из‑за этих мелочей бизнес теряет время, продажи и нервы.

Рекомендации для бесперебойной работы

Чтобы минимизировать ошибки:

  • регулярно проверяйте статусы кодов в личном кабинете;

  • обучите персонал правилам сканирования и работы с кассой;

  • настройте кассу и сканер согласно требованиям системы;

  • следите за сроком действия УКЭП;

  • при массовых списаниях заранее подготовьте список кодов для ручного ввода.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

3 подписчика56 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

ATR
Кадровый учет

Вы еще ведете табели в Excel? Почему пора перейти на связку 1С + Битрикс24

Управление рабочим временем сотрудников — важная составляющая успешного бизнеса. Система Битрикс24 предлагает удобный инструмент для решения этой задачи — табель учета рабочего времени. Разберем, как настроить и использовать табель в Битрикс24, расскажем о его функциональных возможностях и интеграции с 1С.

Вы еще ведете табели в Excel? Почему пора перейти на связку 1С + Битрикс24

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3