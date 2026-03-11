Как вывести товар из оборота в «Честном Знаке»: пошаговая инструкция и разбор ошибок
Иногда один код маркировки может остановить всю продажу. Товар есть, покупатель есть, а система пишет: «Ошибка статуса».
Причина часто одна — код не выведен из оборота. Разберёмся, как это работает и как избежать проблем.
Что такое вывод из оборота?
Это финальный этап жизни кода маркировки. После вывода код получает статус «Выбыл» и больше не может участвовать в обороте.
Вывод из оборота происходит, когда товар:
продан покупателю;
списан или испорчен;
потерян или украден;
использован внутри компании;
отправлен на экспорт;
передан бесплатно или конфискован.
Как вывести товар из оборота: 2 способа
Способ 1. Автоматически — через кассу
Самый частый сценарий. Подходит для розничных продаж.
Как работает:
Кассир сканирует код Data Matrix.
Касса передаёт данные через ОФД.
Система автоматически выводит код из оборота.
Важно:
касса должна работать с ФФД 1.2;
сканер должен быть 2D (для считывания Data Matrix).
Время обработки: несколько секунд.
Способ 2. Вручную — через личный кабинет
Используется, если товар:
испорчен;
потерян;
украден;
экспортируется;
используется внутри компании.
Пошаговая инструкция:
Откройте раздел «Вывод из оборота» в личном кабинете «Честного Знака».
Создайте документ.
Укажите причину вывода из оборота.
Добавьте коды маркировки.
Подпишите документ УКЭП.
Отправьте в систему.
После обработки код получит статус «Выбыл».
Частые ошибки и как их избежать
На практике чаще всего встречаются:
код не введён в оборот — проверьте статус кода в системе;
код принадлежит другому участнику — убедитесь, что товар числится на вашем балансе;
неверный статус (например, «Эмитирован») — код должен быть в статусе «В обороте»;
дубликаты кодов — проверьте уникальность кодов перед отправкой;
проблемы с УКЭП — обновите сертификат электронной подписи, проверьте срок действия.
Именно из‑за этих мелочей бизнес теряет время, продажи и нервы.
Рекомендации для бесперебойной работы
Чтобы минимизировать ошибки:
регулярно проверяйте статусы кодов в личном кабинете;
обучите персонал правилам сканирования и работы с кассой;
настройте кассу и сканер согласно требованиям системы;
следите за сроком действия УКЭП;
при массовых списаниях заранее подготовьте список кодов для ручного ввода.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию