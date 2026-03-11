Как вывести товар из оборота в «Честном Знаке»: пошаговая инструкция и разбор ошибок

Пошаговая инструкция, как вывести товар из оборота в системе «Честный Знак»: два способа (автоматически через кассу и вручную), частые ошибки и их решение. Помощь бизнесу в работе с маркировкой — избегайте штрафов и простоев в продажах.

Иногда один код маркировки может остановить всю продажу. Товар есть, покупатель есть, а система пишет: «Ошибка статуса».

Причина часто одна — код не выведен из оборота. Разберёмся, как это работает и как избежать проблем.

Что такое вывод из оборота?

Это финальный этап жизни кода маркировки. После вывода код получает статус «Выбыл» и больше не может участвовать в обороте.

Вывод из оборота происходит, когда товар:

продан покупателю;

списан или испорчен;

потерян или украден;

использован внутри компании;

отправлен на экспорт;

передан бесплатно или конфискован.

Как вывести товар из оборота: 2 способа

Способ 1. Автоматически — через кассу

Самый частый сценарий. Подходит для розничных продаж.

Как работает:

Кассир сканирует код Data Matrix. Касса передаёт данные через ОФД. Система автоматически выводит код из оборота.

Важно:

касса должна работать с ФФД 1.2 ;

сканер должен быть 2D (для считывания Data Matrix).

Время обработки: несколько секунд.

Способ 2. Вручную — через личный кабинет

Используется, если товар:

испорчен;

потерян;

украден;

экспортируется;

используется внутри компании.

Пошаговая инструкция:

Откройте раздел «Вывод из оборота» в личном кабинете «Честного Знака». Создайте документ. Укажите причину вывода из оборота. Добавьте коды маркировки. Подпишите документ УКЭП. Отправьте в систему.

После обработки код получит статус «Выбыл».

Частые ошибки и как их избежать

На практике чаще всего встречаются:

код не введён в оборот — проверьте статус кода в системе;

код принадлежит другому участнику — убедитесь, что товар числится на вашем балансе;

неверный статус (например, «Эмитирован») — код должен быть в статусе «В обороте»;

дубликаты кодов — проверьте уникальность кодов перед отправкой;

проблемы с УКЭП — обновите сертификат электронной подписи, проверьте срок действия.

Именно из‑за этих мелочей бизнес теряет время, продажи и нервы.

Рекомендации для бесперебойной работы

Чтобы минимизировать ошибки: