Что делать, если «Честный Знак» требует повторной проверки ТН ВЭД. Инструкция для бизнеса
Материал в помощь: повторная проверка ТН ВЭД в «Честном Знаке» — алгоритм действий
Вопрос: что делать, если система «Честный Знак» (ЧЗ) требует повторной проверки кода ТН ВЭД?
Краткий ответ: необходимо отредактировать карточку товара в личном кабинете — актуализировать код ТН ВЭД согласно классификатору, при необходимости внести другие правки и повторно отправить на модерацию с подписью УКЭП.
Почему система запрашивает повторную проверку?
Система «Честный Знак» может запросить повторную проверку кода ТН ВЭД (Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности), если:
код указан некорректно или не соответствует категории товара;
код устарел или исключён из актуального классификатора;
в классификаторе произошли изменения, затрагивающие ваш товар;
данные в карточке товара противоречат требованиям маркировки;
выявлены расхождения между заявленными характеристиками товара и кодом ТН ВЭД.
Пошаговая инструкция: как пройти повторную проверку ТН ВЭД
Войдите в личный кабинет «Честного Знака».
Найдите карточку товара, для которой требуется повторная проверка.
Переведите карточку в статус «Черновик» — это позволит вносить изменения.
Актуализируйте код ТН ВЭД:
сверьтесь с актуальным классификатором ТН ВЭД;
выберите корректный код, соответствующий характеристикам товара.
При необходимости отредактируйте другие данные в карточке:
наименование товара;
описание;
характеристики;
коды идентификации и т. д.
Проверьте все поля на предмет ошибок и полноты заполнения.
Сохраните изменения и подготовьте карточку к отправке.
Подпишите карточку усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Отправьте карточку на повторную модерацию в системе.
Отслеживайте статус в личном кабинете: после проверки вы получите уведомление о результате.
Важные нюансы
Убедитесь, что код ТН ВЭД точно соответствует товару — ошибки могут привести к отказу в модерации или проблемам при проверках.
Используйте официальные источники для подбора кода.
Если сомневаетесь в выборе кода, проконсультируйтесь с таможенным брокером или специалистом по маркировке.
Сохраняйте историю изменений — это поможет при разборе спорных ситуаций.
Следите за обновлениями классификатора ТН ВЭД — изменения могут повлиять на уже размещённые карточки.
Что будет, если не исправить код ТН ВЭД?
Если не пройти повторную проверку и не актуализировать код:
карточка товара не пройдёт модерацию;
товар не будет введён в оборот;
возможны штрафы за нарушение правил маркировки;
возникнут проблемы с реализацией товара через розничные сети и маркетплейсы.
Рекомендации для бизнеса
Регулярно проверяйте уведомления в личном кабинете «Честного Знака» — система предупреждает о необходимости исправлений.
Назначьте ответственного за актуализацию данных в карточках товаров.
Проводите периодический аудит карточек — сверяйте коды ТН ВЭД с актуальным классификатором.
Обучите сотрудников правилам работы с системой маркировки.
Вывод: повторная проверка ТН ВЭД — стандартная процедура, которая помогает поддерживать актуальность данных в системе «Честный Знак». Следуя инструкции, вы оперативно исправите ошибки и обеспечите бесперебойный оборот товаров.
