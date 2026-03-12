Что делать, если «Честный Знак» требует повторной проверки ТН ВЭД. Инструкция для бизнеса

Пошаговая инструкция: что делать, если система «Честный Знак» запрашивает повторную проверку кода ТН ВЭД. Как отредактировать карточку товара, актуализировать данные и отправить на модерацию. Соблюдение норм маркировки, избегайте задержек в обороте товаров.

Материал в помощь: повторная проверка ТН ВЭД в «Честном Знаке» — алгоритм действий

Вопрос: что делать, если система «Честный Знак» (ЧЗ) требует повторной проверки кода ТН ВЭД?

Краткий ответ: необходимо отредактировать карточку товара в личном кабинете — актуализировать код ТН ВЭД согласно классификатору, при необходимости внести другие правки и повторно отправить на модерацию с подписью УКЭП.

Почему система запрашивает повторную проверку?

Система «Честный Знак» может запросить повторную проверку кода ТН ВЭД (Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности), если:

код указан некорректно или не соответствует категории товара;

код устарел или исключён из актуального классификатора;

в классификаторе произошли изменения, затрагивающие ваш товар;

данные в карточке товара противоречат требованиям маркировки;

выявлены расхождения между заявленными характеристиками товара и кодом ТН ВЭД.

Пошаговая инструкция: как пройти повторную проверку ТН ВЭД

Войдите в личный кабинет «Честного Знака». Найдите карточку товара, для которой требуется повторная проверка. Переведите карточку в статус «Черновик» — это позволит вносить изменения. Актуализируйте код ТН ВЭД: сверьтесь с актуальным классификатором ТН ВЭД ;

выберите корректный код, соответствующий характеристикам товара. При необходимости отредактируйте другие данные в карточке: наименование товара;

описание;

характеристики;

коды идентификации и т. д. Проверьте все поля на предмет ошибок и полноты заполнения. Сохраните изменения и подготовьте карточку к отправке. Подпишите карточку усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Отправьте карточку на повторную модерацию в системе. Отслеживайте статус в личном кабинете: после проверки вы получите уведомление о результате.

Важные нюансы

Убедитесь, что код ТН ВЭД точно соответствует товару — ошибки могут привести к отказу в модерации или проблемам при проверках.

Используйте официальные источники для подбора кода.

Если сомневаетесь в выборе кода, проконсультируйтесь с таможенным брокером или специалистом по маркировке.

Сохраняйте историю изменений — это поможет при разборе спорных ситуаций.

Следите за обновлениями классификатора ТН ВЭД — изменения могут повлиять на уже размещённые карточки.

Что будет, если не исправить код ТН ВЭД?

Если не пройти повторную проверку и не актуализировать код:

карточка товара не пройдёт модерацию ;

товар не будет введён в оборот ;

возможны штрафы за нарушение правил маркировки;

возникнут проблемы с реализацией товара через розничные сети и маркетплейсы.

Рекомендации для бизнеса

Регулярно проверяйте уведомления в личном кабинете «Честного Знака» — система предупреждает о необходимости исправлений.

Назначьте ответственного за актуализацию данных в карточках товаров.

Проводите периодический аудит карточек — сверяйте коды ТН ВЭД с актуальным классификатором.

Обучите сотрудников правилам работы с системой маркировки.

Вывод: повторная проверка ТН ВЭД — стандартная процедура, которая помогает поддерживать актуальность данных в системе «Честный Знак». Следуя инструкции, вы оперативно исправите ошибки и обеспечите бесперебойный оборот товаров.