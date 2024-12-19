Как законно производить, ввозить и продавать блеск для губ

Блеск для губ кажется простым косметическим продуктом: компактный тюбик, удобная кисточка, приятный аромат — и вот уже миллионы женщин довольны. Но с точки зрения законодательства это сложный товар, который должен пройти целый комплекс проверок, прежде чем попасть на полки магазинов.

Если вы производите, продаёте или импортируете блески для губ — эта инструкция для вас. Разберём пошагово, какие требования нужно выполнить и как избежать ошибок.

Что говорит закон?

Вся парфюмерно‑косметическая продукция, включая блески для губ, подлежит обязательному подтверждению соответствия по ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно‑косметической продукции». Без оформленных разрешительных документов:

нельзя легально производить товар;

запрещена его реализация на территории ЕАЭС;

невозможен ввоз через таможню.

Почему требования такие строгие?

Блеск для губ — не просто декоративное средство. Он:

контактирует со слизистыми оболочками ;

частично попадает в организм (мы непроизвольно облизываем губы);

содержит масла и жиры — благоприятную среду для размножения бактерий.

Исследования подтверждают: в 50 % образцов блесков, купленных на онлайн‑площадках, выявлено превышение микробного числа в 2 раза. Это создаёт риски для здоровья потребителей и подчёркивает важность строгого контроля качества.

Что проверяют в аккредитованной лаборатории?

Перед оформлением разрешительных документов образцы блесков проходят комплексные испытания:

Микробиология. Проверяют наличие патогенных микроорганизмов, общее микробное число, отсутствие плесени и дрожжей.

Токсикология. Оценивают раздражающее действие на кожу и слизистые, проверяют аллергенность.

Содержание тяжёлых металлов. Анализируют уровни свинца, ртути, мышьяка и других опасных элементов.

Физико‑химические показатели. Контролируют pH, стабильность состава, соответствие заявленной рецептуре.

Органолептические свойства. Проверяют цвет, запах, консистенцию.

Нюансы оформления разрешительных документов

Эксперты подготовили практические советы, которые помогут сэкономить время и избежать ошибок:

Проверяйте документы в реестре ФСА. Не доверяйте поставщикам на слово — убедитесь, что декларация или сертификат действительны и внесены в официальный реестр. Объединяйте линейки. Разные цвета в одной серии можно оформить в одну декларацию, если рецептура идентична. Это сокращает затраты на сертификацию. Ручная работа — не освобождение. Блески, созданные вручную без массового производства, не освобождаются от получения разрешительных документов. Натуральность состава не гарантирует безопасность. Следите за обновлениями. Требования к косметической продукции периодически меняются — будьте в курсе последних изменений. Учитывайте страну происхождения. Импортируемая косметика должна соответствовать нормам ТР ТС 009/2011, даже если в стране‑производителе действуют иные стандарты.

Как избежать мошенничества?

Рекомендации для бизнеса

Начните процесс сертификации до запуска производства или ввоза партии — это исключит задержки.

Подготовьте полный пакет документов: рецептуру, состав, данные о производителе, протоколы испытаний (если есть).

Обратитесь к экспертам на этапе разработки продукта — они помогут адаптировать формулу под требования ТР ТС.

Храните оригиналы разрешительных документов и протоколы испытаний — они потребуются при проверках.

Вывод: соблюдение требований ТР ТС 009/2011 — не формальность, а гарантия безопасности потребителей и репутации вашего бренда.