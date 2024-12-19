Как законно производить, ввозить и продавать блеск для губ
Блеск для губ кажется простым косметическим продуктом: компактный тюбик, удобная кисточка, приятный аромат — и вот уже миллионы женщин довольны. Но с точки зрения законодательства это сложный товар, который должен пройти целый комплекс проверок, прежде чем попасть на полки магазинов.
Если вы производите, продаёте или импортируете блески для губ — эта инструкция для вас. Разберём пошагово, какие требования нужно выполнить и как избежать ошибок.
Что говорит закон?
Вся парфюмерно‑косметическая продукция, включая блески для губ, подлежит обязательному подтверждению соответствия по ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно‑косметической продукции». Без оформленных разрешительных документов:
нельзя легально производить товар;
запрещена его реализация на территории ЕАЭС;
невозможен ввоз через таможню.
Почему требования такие строгие?
Блеск для губ — не просто декоративное средство. Он:
контактирует со слизистыми оболочками;
частично попадает в организм (мы непроизвольно облизываем губы);
содержит масла и жиры — благоприятную среду для размножения бактерий.
Исследования подтверждают: в 50 % образцов блесков, купленных на онлайн‑площадках, выявлено превышение микробного числа в 2 раза. Это создаёт риски для здоровья потребителей и подчёркивает важность строгого контроля качества.
Что проверяют в аккредитованной лаборатории?
Перед оформлением разрешительных документов образцы блесков проходят комплексные испытания:
Микробиология. Проверяют наличие патогенных микроорганизмов, общее микробное число, отсутствие плесени и дрожжей.
Токсикология. Оценивают раздражающее действие на кожу и слизистые, проверяют аллергенность.
Содержание тяжёлых металлов. Анализируют уровни свинца, ртути, мышьяка и других опасных элементов.
Физико‑химические показатели. Контролируют pH, стабильность состава, соответствие заявленной рецептуре.
Органолептические свойства. Проверяют цвет, запах, консистенцию.
Нюансы оформления разрешительных документов
Эксперты подготовили практические советы, которые помогут сэкономить время и избежать ошибок:
Проверяйте документы в реестре ФСА. Не доверяйте поставщикам на слово — убедитесь, что декларация или сертификат действительны и внесены в официальный реестр.
Объединяйте линейки. Разные цвета в одной серии можно оформить в одну декларацию, если рецептура идентична. Это сокращает затраты на сертификацию.
Ручная работа — не освобождение. Блески, созданные вручную без массового производства, не освобождаются от получения разрешительных документов. Натуральность состава не гарантирует безопасность.
Следите за обновлениями. Требования к косметической продукции периодически меняются — будьте в курсе последних изменений.
Учитывайте страну происхождения. Импортируемая косметика должна соответствовать нормам ТР ТС 009/2011, даже если в стране‑производителе действуют иные стандарты.
Как избежать мошенничества?
Рекомендации для бизнеса
Начните процесс сертификации до запуска производства или ввоза партии — это исключит задержки.
Подготовьте полный пакет документов: рецептуру, состав, данные о производителе, протоколы испытаний (если есть).
Обратитесь к экспертам на этапе разработки продукта — они помогут адаптировать формулу под требования ТР ТС.
Храните оригиналы разрешительных документов и протоколы испытаний — они потребуются при проверках.
Вывод: соблюдение требований ТР ТС 009/2011 — не формальность, а гарантия безопасности потребителей и репутации вашего бренда.
