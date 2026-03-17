Важное изменение для всех импортеров: с 1 апреля 2026 года правила ввоза товаров кардинально меняются

90 % компаний пока не осознают масштаб предстоящих изменений. Рассказываем, что такое СПОТ и почему это не просто очередная бюрократическая процедура, а полный переворот правил импорта.
Как было раньше?
Старый порядок можно описать тремя шагами:
Купил товар у поставщика.
Привёз в Россию.
Оформил документы и уплатил налоги.
Что изменится с запуском СПОТ?
Новый порядок потребует выполнения действий ещё до ввоза товара:
Доказал законность сделки.
Подтвердил ожидание товара.
Внёс гарантию уплаты налогов.
Только после этого — ввёз груз на территорию РФ.
Что придётся делать ДО ввоза товара?
Перед тем как груз пересечёт границу, импортёр обязан:
Заранее заявить, какой товар и в каком объёме планируется ввезти (с указанием поставщика, контракта, характеристик товара).
Подтвердить реальное ожидание товара — предоставить доказательства намерений и возможности его принять.
Внести денежные средства в качестве гарантии уплаты налогов (в т. ч. НДС). Без этого таможня не даст «добро» на ввоз.
Если хотя бы один этап не выполнен — груз не пропустят через границу.
Как работает система СПОТ?
Государство выстраивает цифровой контроль импорта. Механизм выглядит так:
Импортёр подаёт данные о планируемом ввозе в систему СПОТ.
Система автоматически сверяет информацию: проверяет поставщика, характеристики товара, объём партии.
Таможня проводит предварительную проверку до въезда груза.
Все данные должны идеально совпасть. Малейшее расхождение — и груз задерживается.
Зачем ввели СПОТ?
Цель нововведения — перекрыть схемы «серого» импорта:
поставки без уплаты НДС;
использование транзитных схем;
работу через компании‑однодневки.
СПОТ делает такие схемы практически невозможными.
График внедрения системы
1 апреля 2026 года — старт тестового режима. Компании могут опробовать систему в щадящем режиме, выявить слабые места процессов.
1 июля 2026 года — полноценный запуск. Требования становятся обязательными, а нарушения — чреваты остановкой груза.
Главный риск для бизнеса
Раньше ошибка в документах или неточность в данных приводила к задержке на несколько дней. Теперь последствия куда серьёзнее: груз просто не въедет в страну.
Представьте ситуацию:
контракт подписан;
деньги заплачены поставщику;
товар произведён и отгружен;
но на границе — полный стоп из‑за ошибки в предварительных данных.
Финансовые потери в таком случае могут быть колоссальными.
Кратко: что значит СПОТ для импортёра?
СПОТ = обязанность доказать государству легальность товара ДО его отправки в вашу сторону. Никаких «потом разберёмся» или «на месте решим» — всё нужно подготовить заранее.
Готовы ли вы к новым правилам?
Проверьте, соответствует ли ваш текущий процесс поставок требованиям СПОТ. Ошибки на этапе подготовки данных могут привести к:
остановке груза на границе;
финансовым потерям (авансы, логистика, простои);
срыву контрактов с клиентами.
Вот таможенники наживутся на СПОТе, разжиреют
Да ,пока головной боли больше, чем полезности(