Евгения Задорожная
ВЭД

Важное изменение для всех импортеров: с 1 апреля 2026 года правила ввоза товаров кардинально меняются

С 1 апреля 2026 года стартует тестовый режим системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) — радикально меняется порядок ввоза товаров в РФ. Разбираем, как будет работать новый механизм, какие требования появятся для импортёров и как избежать остановки груза на границе.

90 % компаний пока не осознают масштаб предстоящих изменений. Рассказываем, что такое СПОТ и почему это не просто очередная бюрократическая процедура, а полный переворот правил импорта.

Как было раньше?

Старый порядок можно описать тремя шагами:

  1. Купил товар у поставщика.

  2. Привёз в Россию.

  3. Оформил документы и уплатил налоги.

Что изменится с запуском СПОТ?

Новый порядок потребует выполнения действий ещё до ввоза товара:

  1. Доказал законность сделки.

  2. Подтвердил ожидание товара.

  3. Внёс гарантию уплаты налогов.

  4. Только после этого — ввёз груз на территорию РФ.

Что придётся делать ДО ввоза товара?

Перед тем как груз пересечёт границу, импортёр обязан:

  • Заранее заявить, какой товар и в каком объёме планируется ввезти (с указанием поставщика, контракта, характеристик товара).

  • Подтвердить реальное ожидание товара — предоставить доказательства намерений и возможности его принять.

  • Внести денежные средства в качестве гарантии уплаты налогов (в т. ч. НДС). Без этого таможня не даст «добро» на ввоз.

Если хотя бы один этап не выполнен — груз не пропустят через границу.

Как работает система СПОТ?

Государство выстраивает цифровой контроль импорта. Механизм выглядит так:

  1. Импортёр подаёт данные о планируемом ввозе в систему СПОТ.

  2. Система автоматически сверяет информацию: проверяет поставщика, характеристики товара, объём партии.

  3. Таможня проводит предварительную проверку до въезда груза.

  4. Все данные должны идеально совпасть. Малейшее расхождение — и груз задерживается.

Зачем ввели СПОТ?

Цель нововведения — перекрыть схемы «серого» импорта:

  • поставки без уплаты НДС;

  • использование транзитных схем;

  • работу через компании‑однодневки.

СПОТ делает такие схемы практически невозможными.

График внедрения системы

  • 1 апреля 2026 года — старт тестового режима. Компании могут опробовать систему в щадящем режиме, выявить слабые места процессов.

  • 1 июля 2026 годаполноценный запуск. Требования становятся обязательными, а нарушения — чреваты остановкой груза.

Главный риск для бизнеса

Раньше ошибка в документах или неточность в данных приводила к задержке на несколько дней. Теперь последствия куда серьёзнее: груз просто не въедет в страну.

Представьте ситуацию:

  • контракт подписан;

  • деньги заплачены поставщику;

  • товар произведён и отгружен;

  • но на границе — полный стоп из‑за ошибки в предварительных данных.

Финансовые потери в таком случае могут быть колоссальными.

Кратко: что значит СПОТ для импортёра?

СПОТ = обязанность доказать государству легальность товара ДО его отправки в вашу сторону. Никаких «потом разберёмся» или «на месте решим» — всё нужно подготовить заранее.

Готовы ли вы к новым правилам?

Проверьте, соответствует ли ваш текущий процесс поставок требованиям СПОТ. Ошибки на этапе подготовки данных могут привести к:

  • остановке груза на границе;

  • финансовым потерям (авансы, логистика, простои);

  • срыву контрактов с клиентами.

Перешлите это сообщение коллегам, партнёрам и логистам — эта информация критически важна для всех, кто связан с импортом товаров в РФ.

Евгения Задорожная

