Замена Декларации соответствия (ДС) , как это работает сейчас и что важно учесть
Если вы оформляли замену ДС раньше, обратите внимание: правила изменились. Теперь весь процесс полностью переведён в личный кабинет Федеральной службы аккредитации (ФСА), а ответственность полностью лежит на заявителе.
Что изменилось в процессе замены декларации
Ключевые нововведения:
Самостоятельное оформление. Декларацию «взамен» больше не оформляют за вас — вы заполняете и регистрируете её самостоятельно через личный кабинет ФСА.
Отмена и регистрация. Прежде чем подать новую декларацию, необходимо отменить старую, а затем зарегистрировать обновлённый вариант.
Срок действия остаётся прежним. При замене срок действия декларации не обновляется — он сохраняется в рамках изначально установленного периода.
Без госпошлины. За процедуру замены декларации госпошлина не взимается.
Когда допускается замена декларации
Замена возможна в следующих случаях:
Исправление ошибок и опечаток в декларации или приложениях к ней.
Изменение данных заявителя (организационно‑правовая форма, юридический адрес и т. д.).
Изменение данных изготовителя продукции.
Смена наименования юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя.
Корректировка кодов ТН ВЭД ЕАЭС или ОКПД 2.
Сокращение количества адресов производства (если их было несколько).
Важные нюансы, которые нужно учесть
При подаче заявки на замену декларации важно помнить:
Замена ≠ продление. Это не продление срока действия и не «обновление» декларации, а лишь корректировка информации в рамках текущего срока.
Порядок действий. Сначала отменяете действующую декларацию, затем подаёте новую с исправленными данными. Одновременное существование двух версий не допускается.
Проверка данных. Перед отправкой новой декларации тщательно сверьте все внесённые изменения — ошибки могут привести к отказу в регистрации.
Сроки обработки. Учитывайте регламентные сроки рассмотрения заявок в ФСА, чтобы избежать перерывов в действии разрешительной документации.
Документы‑основания. При необходимости приложите подтверждающие документы (выписки из ЕГРЮЛ, договоры, уведомления об изменении реквизитов и т. п.).
Последствия несоблюдения правил
Если не учесть эти нюансы, возможны следующие риски:
отказ в регистрации новой декларации;
прерывание действия разрешительной документации;
задержки в поставках и реализации продукции;
штрафы и претензии со стороны контролирующих органов;
проблемы с участием в госзакупках и работе с крупными торговыми сетями.
Рекомендация: перед подачей заявки на замену декларации внимательно изучите инструкцию в личном кабинете ФСА и убедитесь, что все данные внесены корректно.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию