Замена Декларации соответствия (ДС) , как это работает сейчас и что важно учесть

Если вы оформляли замену ДС раньше, обратите внимание: правила изменились. Теперь весь процесс полностью переведён в личный кабинет Федеральной службы аккредитации (ФСА), а ответственность полностью лежит на заявителе.

Ключевые нововведения:

Без госпошлины. За процедуру замены декларации госпошлина не взимается.

Срок действия остаётся прежним. При замене срок действия декларации не обновляется — он сохраняется в рамках изначально установленного периода.

Отмена и регистрация. Прежде чем подать новую декларацию, необходимо отменить старую, а затем зарегистрировать обновлённый вариант.

Самостоятельное оформление. Декларацию «взамен» больше не оформляют за вас — вы заполняете и регистрируете её самостоятельно через личный кабинет ФСА.

Замена возможна в следующих случаях:

Сокращение количества адресов производства (если их было несколько).

Изменение данных заявителя (организационно‑правовая форма, юридический адрес и т. д.).

Исправление ошибок и опечаток в декларации или приложениях к ней.

При подаче заявки на замену декларации важно помнить:

Замена ≠ продление. Это не продление срока действия и не «обновление» декларации, а лишь корректировка информации в рамках текущего срока.

Порядок действий. Сначала отменяете действующую декларацию, затем подаёте новую с исправленными данными. Одновременное существование двух версий не допускается.

Проверка данных. Перед отправкой новой декларации тщательно сверьте все внесённые изменения — ошибки могут привести к отказу в регистрации.

Сроки обработки. Учитывайте регламентные сроки рассмотрения заявок в ФСА, чтобы избежать перерывов в действии разрешительной документации.