Маркировка мяса и мясных полуфабрикатов в 2026–2027 годах, что важно знать бизнесу

Какие мясные товары попадают под обязательную маркировку
Под маркировку Data Matrix попадают товары, которые относятся к кодам ТН ВЭД и ОКПД 2 из перечня, утверждённого Правительством РФ. На практике в фокус попадают:
Мясо в потребительской упаковке (свинина, говядина, баранина, птица) — в том числе охлаждённое и замороженное.
Мясные полуфабрикаты: рубленые (котлеты, биточки, фарш), в тесте (пельмени, манты), порционные (стейки, отбивные).
Колбасные изделия и мясные деликатесы (варёные, сырокопчёные, сыровяленые колбасы, сосиски, сардельки, балык, карбонад и т. п.).
Готовые мясные блюда в индивидуальной упаковке (например, готовые обеды с мясом).
Не подлежат маркировке (на текущий момент и с высокой вероятностью сохранят статус в 2026–2027):
Мясо и субпродукты, реализуемые на развес в розничной точке (если не упакованы заранее производителем).
Продукция, произведённая для собственного потребления внутри хозяйства (не для продажи).
Товары, которые идут на переработку внутри одного юрлица (если нет отдельной продажи).
Экспортные партии до пересечения границы РФ.
Важный нюанс: если вы фасуете мясо в магазине (на подложке, в плёнке) для продажи «здесь и сейчас», маркировка не нужна. Но если вы заранее делаете фасованную продукцию с этикеткой, сроком годности и штрихкодом — это уже товар, подлежащий маркировке.
Как понять, попадает ли ваша продукция под маркировку
Алгоритм:
Определите код ТН ВЭД (для импорта/экспорта) и код ОКПД 2 (для внутреннего оборота).
Сверьте с актуальным перечнем в постановлении Правительства РФ о маркировке мясной продукции (публикуется на портале «Честный ЗНАК» и в системе нормативных актов).
Если код есть в перечне — товар подлежит маркировке. Если нет — пока не подлежит.
Перепроверьте по карточке товара в каталоге «Честного ЗНАКа»: там есть статусы и подсказки.
Пример: пельмени с мясом по ОКПД 2 10.13.14.110 почти наверняка будут в перечне; а мясо на развес по ОКПД 2 10.11.11 — нет.
Ключевые процессы, которые нужно подготовить уже сейчас
Даже если ваш товар пока не попал в перечень, лучше подготовиться заранее — многие шаги требуют времени.
Регистрация и подключение к системам
Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) на руководителя или уполномоченного сотрудника.
Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК» как участник оборота.
Настройте доступ в ГИС МТ (Государственная информационная система мониторинга товаров).
Проверьте интеграцию с «Меркурием»: сведения о сырье (ветеринарные свидетельства) должны автоматически «стыковаться» с данными о маркированных товарах.
Работа с аккредитованной лабораторией, зачем и что запросить
Для мясной продукции критически важны показатели безопасности и соответствие техническим регламентам ЕАЭС (в первую очередь ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», а также ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»). Без подтверждающих документов корректно завести карточки товаров в «Честном ЗНАКе» и избежать блокировок при проверках не получится.
Когда нужна лаборатория. Лабораторные испытания обязательны для оформления разрешительных документов (деклараций соответствия). Это касается как отечественного производства, так и импорта. Для каждой однородной группы продукции (например, «полуфабрикаты рубленые замороженные», «колбасы варёные») делается отдельная декларация.
Что запросить у аккредитованной лаборатории:
Протоколы испытаний по ключевым показателям: микробиология (в т. ч. патогены), антибиотики, ветеринарные препараты, тяжёлые металлы, пестициды, гистамин (для некоторых видов), массовая доля белка/жира/влаги, гистология (подтверждение состава, отсутствие незаявленных видов сырья), маркировка аллергенов.
Подтверждение области аккредитации лаборатории по нужным методикам (выписка из реестра Росаккредитации, где чётко указаны коды ОКПД 2/ТН ВЭД и методы испытаний).
Образцы оформления протоколов под ваши товарные группы — чтобы убедиться, что в них будут все атрибуты, нужные для регистрации декларации.
При необходимости — помощь в формировании программы испытаний под конкретный ассортимент (лаборатория подскажет, какие именно тесты обязательны, а какие можно сократить за счёт групповой оценки).
Важно: лаборатория должна быть включена в реестр аккредитованных лиц Росаккредитации и иметь право выдавать протоколы, на основании которых регистрируются декларации соответствия в реестре ФСА.
Разрешительные документы для работы с «Честным ЗНАКом»
Для корректного ввода в оборот и описания карточек в системе вам потребуются:
Декларация соответствия (ДС) по ТР ТС 034/2013 и сопутствующим техрегламентам. Она регистрируется в реестре Федеральной службы по аккредитации (ФСА) на основании протоколов испытаний. В карточке товара в «Честном ЗНАКе» вы указываете номер ДС и дату регистрации.
Ветеринарный сопроводительный документ (ВСД) в системе «Меркурий» на сырьё и готовую продукцию (для мяса это обязательно и напрямую связано с прослеживаемостью).
Технические условия (ТУ) или ГОСТ на продукцию. Если выпускаете по ТУ — они должны быть корректно оформлены и, при необходимости, зарегистрированы.
Этикетка/макет маркировки с полным составом, пищевой ценностью, условиями хранения, сроком годности, сведениями об аллергенах — эти данные дублируются в карточке товара.
Для отдельных категорий (детские, специализированные, новые виды продукции) может потребоваться свидетельство о государственной регистрации (СГР).
На практике цепочка выглядит так: вы отбираете типовые образцы → аккредитованная лаборатория проводит испытания → на основании протоколов вы регистрируете декларацию в реестре ФСА → данные декларации вносите в карточку товара в «Честном ЗНАКе».
Организация работы с кодами маркировки
Вам нужно выстроить цепочку: заказ кодов → нанесение → ввод в оборот → движение → вывод из оборота.
Заказ кодов делается через API или личный кабинет «Честного ЗНАКа». Коды платные (поштучно), оплачиваются заранее.
Нанесение возможно:
типографским способом (коды печатаются на этикетке на производстве упаковки),
на линии (принтеры-аппликаторы, термотрансферные принтеры),
вручную (для малых партий — неэффективно, но допустимо).
Ввод в оборот — это отправка отчёта в ГИС МТ с указанием кодов, состава партии, даты производства, срока годности и т. д. При этом в карточке товара уже должны быть указаны номер декларации соответствия и данные ВСД.
Движение фиксируется через ЭДО (электронный документооборот): при отгрузке вы передаёте контрагенту УПД с кодами.
Вывод из оборота происходит при продаже на кассе (через ОФД) или при списании (брак, утилизация).
Интеграция «Честного ЗНАКа» и «Меркурия»
Это критически важный момент для мясной продукции: без корректной связки вас могут заблокировать на этапе отгрузки.
Что должно быть настроено:
Однократная привязка партии сырья (из «Меркурия») к партии готовой продукции (в «Честном ЗНАКе»).
Автоматическое сопоставление объёмов: выход готовой продукции не должен превышать объём сырья с учётом технологических потерь (иначе система выдаст предупреждение/блокировку).
Передача данных о ветеринарных свидетельствах в составе документов ЭДО.
На практике это реализуется через ERP/WMS или специализированные модули для интеграции. Для малых предприятий есть готовые облачные решения, где часть процессов автоматизирована.
Оборудование и программные решения
Выбор зависит от объёмов и способа нанесения:
Для небольших партий (КФХ, мини-цеха): термотрансферный принтер этикеток + ручной сканер, учёт в облачном сервисе.
Для средних производств: принтер-аппликатор на линии, интеграция с учётной системой, автоматический сбор кодов.
Для крупных заводов: промышленные принтеры, камеры технического зрения для верификации кодов, автоматическая агрегация (групповые упаковки), интеграция с MES/ERP.
Программные решения:
Облачные сервисы маркировки (готовые модули для 1С, собственные веб‑интерфейсы) — быстрый старт, низкая стоимость.
ERP/WMS с модулем маркировки — для сложных производств с агрегацией и трекингом.
Типографские решения — если вы заказываете упаковку с уже нанесёнными кодами.
Частые ошибки и риски
Несоответствие объёмов сырья и готовой продукции. Система «Меркурий» видит, сколько мяса поступило, а «Честный ЗНАК» — сколько кодов вы ввели в оборот. Расхождение — повод для проверки.
Некорректное описание товара в карточке. Если в описании не хватает атрибутов (состав, категория, срок годности), система может отклонить ввод в оборот. Сюда же относится отсутствие номера Декларации соответствия — без него карточка часто не проходит модерацию.
Отсутствие ЭДО. Без электронного документооборота вы не сможете легально отгружать маркированные товары контрагентам.
Использование «серых» кодов или повторное сканирование. Это прямое нарушение, которое легко выявляется аналитикой системы.
Попытка ввести в оборот без действующей декларации. Если срок ДС истёк или она не зарегистрирована в реестре ФСА, система либо отклонит ввод, либо позже выявит нарушение при сверке с внешними реестрами.
Практические шаги по срокам
Сейчас проверьте коды ТН ВЭД/ОКПД 2, зарегистрируйтесь в «Честном ЗНАКе», подключите ЭДО, протестируйте заказ и нанесение кодов на малой партии. Параллельно выберите аккредитованную лабораторию, согласуйте программу испытаний, оформите/обновите декларации соответствия по ТР ТС 034/2013, проверьте актуальность ВСД в «Меркурии».
Настройте интеграцию с «Меркурием», автоматизируйте ввод в оборот и отгрузку, обучите персонал, протестируйте агрегацию (если работаете с коробками/паллетами). Убедитесь, что данные деклараций и протоколов корректно «подтягиваются» в карточки товаров.
Масштабируйте решение, обеспечьте 100% покрытие новых товарных групп, подготовьтесь к возможным ужесточениям контроля (например, к обязательной агрегации или онлайн‑проверке кодов на кассе).
Примеры из практики
Пример 1 (КФХ). Фермер производит замороженные котлеты и продаёт их через маркетплейсы. Он выбирает аккредитованную лабораторию из реестра Росаккредитации, сдаёт образцы на микробиологию, антибиотики и гистологию. На основании протоколов регистрирует Декларацию соответствия, указывает её номер в карточке товара в «Честном ЗНАКе». Далее регистрируется в системе, заказывает коды, печатает этикетки на термотрансферном принтере, вводит партии в оборот, при отгрузке формирует УПД через ЭДО. При продаже на маркетплейсе коды списываются автоматически.
Пример 2 (мясокомбинат). Завод выпускает колбасы в вакуумной упаковке. Лаборатория проводит расширенную программу испытаний (в т. ч. по тяжёлым металлам и пестицидам) для каждой группы продукции, выдаёт протоколы. Предприятие оформляет отдельные декларации для «колбас варёных» и «колбас сырокопчёных», вносит данные в карточки «Честного ЗНАКа». На линии стоят принтеры‑аппликаторы и камеры верификации. Система автоматически сверяет объём сырья из «Меркурия» с количеством введённых в оборот кодов. При отгрузке оптовым клиентам коды передаются в УПД, а при продаже в рознице — списываются через ОФД.
Где искать актуальную информацию
Официальный портал «Честный ЗНАК» — перечни товаров, инструкции, API, часто задаваемые вопросы.
Система «Меркурий» (ВетИС) — ветеринарные требования и интеграция.
Сайт Росаккредитации — реестр аккредитованных лабораторий и реестр деклараций соответствия.
Сайт Минпромторга РФ и Правительства РФ — постановления и изменения в законодательстве.
Технические регламенты ЕАЭС: ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011.
Отраслевые объединения и профильные порталы — практические кейсы и разъяснения.
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