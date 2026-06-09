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Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Маркировка мяса и мясных полуфабрикатов в 2026–2027 годах, что важно знать бизнесу

С 2024 года в России поэтапно расширяется обязательная маркировка мясной продукции. К 2026–2027 годам охват станет максимально широким, а требования — жестче: регулятор будет закрывать лазейки, усиливать контроль и синхронизировать данные между системами. Разберем по пунктам, что это значит для производителей, импортеров, дистрибьюторов и розницы.

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Какие мясные товары попадают под обязательную маркировку

Под маркировку Data Matrix попадают товары, которые относятся к кодам ТН ВЭД и ОКПД 2 из перечня, утверждённого Правительством РФ. На практике в фокус попадают:

  • Мясо в потребительской упаковке (свинина, говядина, баранина, птица) — в том числе охлаждённое и замороженное.

  • Мясные полуфабрикаты: рубленые (котлеты, биточки, фарш), в тесте (пельмени, манты), порционные (стейки, отбивные).

  • Колбасные изделия и мясные деликатесы (варёные, сырокопчёные, сыровяленые колбасы, сосиски, сардельки, балык, карбонад и т. п.).

  • Готовые мясные блюда в индивидуальной упаковке (например, готовые обеды с мясом).

Не подлежат маркировке (на текущий момент и с высокой вероятностью сохранят статус в 2026–2027):

  • Мясо и субпродукты, реализуемые на развес в розничной точке (если не упакованы заранее производителем).

  • Продукция, произведённая для собственного потребления внутри хозяйства (не для продажи).

  • Товары, которые идут на переработку внутри одного юрлица (если нет отдельной продажи).

  • Экспортные партии до пересечения границы РФ.

Важный нюанс: если вы фасуете мясо в магазине (на подложке, в плёнке) для продажи «здесь и сейчас», маркировка не нужна. Но если вы заранее делаете фасованную продукцию с этикеткой, сроком годности и штрихкодом — это уже товар, подлежащий маркировке.

Как понять, попадает ли ваша продукция под маркировку

Алгоритм:

  1. Определите код ТН ВЭД (для импорта/экспорта) и код ОКПД 2 (для внутреннего оборота).

  2. Сверьте с актуальным перечнем в постановлении Правительства РФ о маркировке мясной продукции (публикуется на портале «Честный ЗНАК» и в системе нормативных актов).

  3. Если код есть в перечне — товар подлежит маркировке. Если нет — пока не подлежит.

  4. Перепроверьте по карточке товара в каталоге «Честного ЗНАКа»: там есть статусы и подсказки.

Пример: пельмени с мясом по ОКПД 2 10.13.14.110 почти наверняка будут в перечне; а мясо на развес по ОКПД 2 10.11.11 — нет.

Ключевые процессы, которые нужно подготовить уже сейчас

Даже если ваш товар пока не попал в перечень, лучше подготовиться заранее — многие шаги требуют времени.

Регистрация и подключение к системам

  1. Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) на руководителя или уполномоченного сотрудника.

  2. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК» как участник оборота.

  3. Настройте доступ в ГИС МТ (Государственная информационная система мониторинга товаров).

  4. Проверьте интеграцию с «Меркурием»: сведения о сырье (ветеринарные свидетельства) должны автоматически «стыковаться» с данными о маркированных товарах.

Работа с аккредитованной лабораторией, зачем и что запросить

Для мясной продукции критически важны показатели безопасности и соответствие техническим регламентам ЕАЭС (в первую очередь ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», а также ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»). Без подтверждающих документов корректно завести карточки товаров в «Честном ЗНАКе» и избежать блокировок при проверках не получится.

Когда нужна лаборатория. Лабораторные испытания обязательны для оформления разрешительных документов (деклараций соответствия). Это касается как отечественного производства, так и импорта. Для каждой однородной группы продукции (например, «полуфабрикаты рубленые замороженные», «колбасы варёные») делается отдельная декларация.

Что запросить у аккредитованной лаборатории:

  • Протоколы испытаний по ключевым показателям: микробиология (в т. ч. патогены), антибиотики, ветеринарные препараты, тяжёлые металлы, пестициды, гистамин (для некоторых видов), массовая доля белка/жира/влаги, гистология (подтверждение состава, отсутствие незаявленных видов сырья), маркировка аллергенов.

  • Подтверждение области аккредитации лаборатории по нужным методикам (выписка из реестра Росаккредитации, где чётко указаны коды ОКПД 2/ТН ВЭД и методы испытаний).

  • Образцы оформления протоколов под ваши товарные группы — чтобы убедиться, что в них будут все атрибуты, нужные для регистрации декларации.

  • При необходимости — помощь в формировании программы испытаний под конкретный ассортимент (лаборатория подскажет, какие именно тесты обязательны, а какие можно сократить за счёт групповой оценки).

Важно: лаборатория должна быть включена в реестр аккредитованных лиц Росаккредитации и иметь право выдавать протоколы, на основании которых регистрируются декларации соответствия в реестре ФСА.

Разрешительные документы для работы с «Честным ЗНАКом»

Для корректного ввода в оборот и описания карточек в системе вам потребуются:

  • Декларация соответствия (ДС) по ТР ТС 034/2013 и сопутствующим техрегламентам. Она регистрируется в реестре Федеральной службы по аккредитации (ФСА) на основании протоколов испытаний. В карточке товара в «Честном ЗНАКе» вы указываете номер ДС и дату регистрации.

  • Ветеринарный сопроводительный документ (ВСД) в системе «Меркурий» на сырьё и готовую продукцию (для мяса это обязательно и напрямую связано с прослеживаемостью).

  • Технические условия (ТУ) или ГОСТ на продукцию. Если выпускаете по ТУ — они должны быть корректно оформлены и, при необходимости, зарегистрированы.

  • Этикетка/макет маркировки с полным составом, пищевой ценностью, условиями хранения, сроком годности, сведениями об аллергенах — эти данные дублируются в карточке товара.

  • Для отдельных категорий (детские, специализированные, новые виды продукции) может потребоваться свидетельство о государственной регистрации (СГР).

На практике цепочка выглядит так: вы отбираете типовые образцы → аккредитованная лаборатория проводит испытания → на основании протоколов вы регистрируете декларацию в реестре ФСА → данные декларации вносите в карточку товара в «Честном ЗНАКе».

Организация работы с кодами маркировки

Вам нужно выстроить цепочку: заказ кодов → нанесение → ввод в оборот → движение → вывод из оборота.

  • Заказ кодов делается через API или личный кабинет «Честного ЗНАКа». Коды платные (поштучно), оплачиваются заранее.

  • Нанесение возможно:

    • типографским способом (коды печатаются на этикетке на производстве упаковки),

    • на линии (принтеры-аппликаторы, термотрансферные принтеры),

    • вручную (для малых партий — неэффективно, но допустимо).

  • Ввод в оборот — это отправка отчёта в ГИС МТ с указанием кодов, состава партии, даты производства, срока годности и т. д. При этом в карточке товара уже должны быть указаны номер декларации соответствия и данные ВСД.

  • Движение фиксируется через ЭДО (электронный документооборот): при отгрузке вы передаёте контрагенту УПД с кодами.

  • Вывод из оборота происходит при продаже на кассе (через ОФД) или при списании (брак, утилизация).

Интеграция «Честного ЗНАКа» и «Меркурия»

Это критически важный момент для мясной продукции: без корректной связки вас могут заблокировать на этапе отгрузки.

Что должно быть настроено:

  • Однократная привязка партии сырья (из «Меркурия») к партии готовой продукции (в «Честном ЗНАКе»).

  • Автоматическое сопоставление объёмов: выход готовой продукции не должен превышать объём сырья с учётом технологических потерь (иначе система выдаст предупреждение/блокировку).

  • Передача данных о ветеринарных свидетельствах в составе документов ЭДО.

На практике это реализуется через ERP/WMS или специализированные модули для интеграции. Для малых предприятий есть готовые облачные решения, где часть процессов автоматизирована.

Оборудование и программные решения

Выбор зависит от объёмов и способа нанесения:

  • Для небольших партий (КФХ, мини-цеха): термотрансферный принтер этикеток + ручной сканер, учёт в облачном сервисе.

  • Для средних производств: принтер-аппликатор на линии, интеграция с учётной системой, автоматический сбор кодов.

  • Для крупных заводов: промышленные принтеры, камеры технического зрения для верификации кодов, автоматическая агрегация (групповые упаковки), интеграция с MES/ERP.

Программные решения:

  • Облачные сервисы маркировки (готовые модули для 1С, собственные веб‑интерфейсы) — быстрый старт, низкая стоимость.

  • ERP/WMS с модулем маркировки — для сложных производств с агрегацией и трекингом.

  • Типографские решения — если вы заказываете упаковку с уже нанесёнными кодами.

Частые ошибки и риски

  • Несоответствие объёмов сырья и готовой продукции. Система «Меркурий» видит, сколько мяса поступило, а «Честный ЗНАК» — сколько кодов вы ввели в оборот. Расхождение — повод для проверки.

  • Некорректное описание товара в карточке. Если в описании не хватает атрибутов (состав, категория, срок годности), система может отклонить ввод в оборот. Сюда же относится отсутствие номера Декларации соответствия — без него карточка часто не проходит модерацию.

  • Отсутствие ЭДО. Без электронного документооборота вы не сможете легально отгружать маркированные товары контрагентам.

  • Использование «серых» кодов или повторное сканирование. Это прямое нарушение, которое легко выявляется аналитикой системы.

  • Попытка ввести в оборот без действующей декларации. Если срок ДС истёк или она не зарегистрирована в реестре ФСА, система либо отклонит ввод, либо позже выявит нарушение при сверке с внешними реестрами.

Практические шаги по срокам

  • Сейчас проверьте коды ТН ВЭД/ОКПД 2, зарегистрируйтесь в «Честном ЗНАКе», подключите ЭДО, протестируйте заказ и нанесение кодов на малой партии. Параллельно выберите аккредитованную лабораторию, согласуйте программу испытаний, оформите/обновите декларации соответствия по ТР ТС 034/2013, проверьте актуальность ВСД в «Меркурии».

  • Настройте интеграцию с «Меркурием», автоматизируйте ввод в оборот и отгрузку, обучите персонал, протестируйте агрегацию (если работаете с коробками/паллетами). Убедитесь, что данные деклараций и протоколов корректно «подтягиваются» в карточки товаров.

  • Масштабируйте решение, обеспечьте 100% покрытие новых товарных групп, подготовьтесь к возможным ужесточениям контроля (например, к обязательной агрегации или онлайн‑проверке кодов на кассе).

Примеры из практики

Пример 1 (КФХ). Фермер производит замороженные котлеты и продаёт их через маркетплейсы. Он выбирает аккредитованную лабораторию из реестра Росаккредитации, сдаёт образцы на микробиологию, антибиотики и гистологию. На основании протоколов регистрирует Декларацию соответствия, указывает её номер в карточке товара в «Честном ЗНАКе». Далее регистрируется в системе, заказывает коды, печатает этикетки на термотрансферном принтере, вводит партии в оборот, при отгрузке формирует УПД через ЭДО. При продаже на маркетплейсе коды списываются автоматически.

Пример 2 (мясокомбинат). Завод выпускает колбасы в вакуумной упаковке. Лаборатория проводит расширенную программу испытаний (в т. ч. по тяжёлым металлам и пестицидам) для каждой группы продукции, выдаёт протоколы. Предприятие оформляет отдельные декларации для «колбас варёных» и «колбас сырокопчёных», вносит данные в карточки «Честного ЗНАКа». На линии стоят принтеры‑аппликаторы и камеры верификации. Система автоматически сверяет объём сырья из «Меркурия» с количеством введённых в оборот кодов. При отгрузке оптовым клиентам коды передаются в УПД, а при продаже в рознице — списываются через ОФД.

Где искать актуальную информацию

  • Официальный портал «Честный ЗНАК» — перечни товаров, инструкции, API, часто задаваемые вопросы.

  • Система «Меркурий» (ВетИС) — ветеринарные требования и интеграция.

  • Сайт Росаккредитации — реестр аккредитованных лабораторий и реестр деклараций соответствия.

  • Сайт Минпромторга РФ и Правительства РФ — постановления и изменения в законодательстве.

  • Технические регламенты ЕАЭС: ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011.

  • Отраслевые объединения и профильные порталы — практические кейсы и разъяснения.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

7 подписчиков138 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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