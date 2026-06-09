Маркировка мяса и мясных полуфабрикатов в 2026–2027 годах, что важно знать бизнесу

Какие мясные товары попадают под обязательную маркировку

Под маркировку Data Matrix попадают товары, которые относятся к кодам ТН ВЭД и ОКПД 2 из перечня, утверждённого Правительством РФ. На практике в фокус попадают:

Мясо в потребительской упаковке (свинина, говядина, баранина, птица) — в том числе охлаждённое и замороженное.

Мясные полуфабрикаты : рубленые (котлеты, биточки, фарш), в тесте (пельмени, манты), порционные (стейки, отбивные).

Колбасные изделия и мясные деликатесы (варёные, сырокопчёные, сыровяленые колбасы, сосиски, сардельки, балык, карбонад и т. п.).

Готовые мясные блюда в индивидуальной упаковке (например, готовые обеды с мясом).

Не подлежат маркировке (на текущий момент и с высокой вероятностью сохранят статус в 2026–2027):

Мясо и субпродукты, реализуемые на развес в розничной точке (если не упакованы заранее производителем).

Продукция, произведённая для собственного потребления внутри хозяйства (не для продажи).

Товары, которые идут на переработку внутри одного юрлица (если нет отдельной продажи).

Экспортные партии до пересечения границы РФ.

Важный нюанс: если вы фасуете мясо в магазине (на подложке, в плёнке) для продажи «здесь и сейчас», маркировка не нужна. Но если вы заранее делаете фасованную продукцию с этикеткой, сроком годности и штрихкодом — это уже товар, подлежащий маркировке.